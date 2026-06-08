У границ России начались масштабные учения натовской авиации

Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта

Губерниев: Сейчас Мирра Андреева – это лицо российского спорта в мире

Tекст: Олег Исайченко

«Теннис – одна из самых конкурентных игр в мире. Чтобы попасть в финал турнира Большого шлема, а тем более выиграть, ты должен быть недюжинным спортсменом», – отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его оценкам, победа Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» – это «победа года, а может быть даже десятилетия российского спорта».

Собеседник указал на высочайший уровень подготовки россиянки в 19 лет. «У Андреевой была опасная соперница – Майя Хвалиньская, прошедшая впервые, кстати, через сито квалификации и дошедшая до финала. Полька очень сильная и мотивированная, но наша – сильнее. Мирра прекрасна!» – подчеркнул Губерниев.

Он напомнил, что российская теннисистка Диана Шнайдер «остановилась в шаге от финала». «Она попала в четверку сильнейших – это большой результат», – уточнил комментатор. Собеседник также вспомнил олимпийский финал: Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали.

«Хочу передать привет тем, кто пытался называть наших теннисистов иноагентами. Сейчас Мирра Андреева – это лицо российского спорта в мире, как Матвей Сафонов, Александр Овечкин, Ангелина Мельникова», – заключил Губерниев.

Напомним, российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую в финале турнира «Ролан Гаррос» и впервые завоевала титул Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Победа Андреевой стала первой для российских теннисисток в одиночном разряде «Ролан Гаррос» с 2014 года. Тогда турнир выиграла Мария Шарапова.

Андреевой 19 лет, она занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для спортсменки прошедший финал турнира Большого шлема стал первым в карьере. Прежде лучшим результатом для нее был полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В том же сезоне на Олимпийских играх в Париже она стала серебряным призером в парном разряде вместе со Шнайдер, передает ТАСС.

«Несмотря на юный возраст, Андреевой давно прочили победы в турнирах – и два года спустя молодая теннисистка, успевшая получить огромный опыт, реализовала свой потенциал», – пишет The Independent. Издание Daily Mail отмечает: «эту победу со счетом 6:3, 6:2 мы будем вспоминать как начало «эры Мирры».