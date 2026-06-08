Трамп обругал NBC и прервал интервью

Tекст: Антон Антонов

«Серьезные доказательства говорят лишь о том, что выборы были сфальсифицированы. Это были грязные выборы. Это происходит снова в Калифорнии», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Журналистка NBC уточнила, располагает ли президент какими-либо доказательствами, на что Трамп ответил, что ему достаточно «смотреть и слушать». Он подчеркнул, что, по его убеждению, выборы в США сфальсифицированы, и добавил, что это, по его словам, знают и на телеканале.

Рассуждая о прошедших 2 июня в штате Калифорния первичных выборах (праймериз), Трамп обратил внимание на то, что там до сих пор продолжается подсчет голосов, обвинив на этом основании местные власти в продажности. В ответ на реплику ведущей, которая не согласилась с его оценками, Трамп заявил, что считает и ее «продажной или глупой», передает ТАСС.

Трамп также обвинил передачу Meet the Press и каналы NBC, ABC, CBS и CNN в односторонности и нечестности, заявив, что выборы в стране нечестные, а США уподобляются государству «третьего мира». После этого президент попросил закончить интервью, несмотря на просьбу журналистки продолжить разговор.



«Ваши выборы нечестные, и вы нечестные», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что «никогда не признавал поражения» на президентских выборах в США 2020 года.