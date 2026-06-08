МИД Ирана заявил об ударах вооруженных сил по военным целям на севере Израиля

Tекст: Антон Антонов

Ведомство распространило заявление, в котором подтвердило удары по израильским объектам. В заявлении МИД эти действия увязаны с «неоднократными нарушениями режима прекращения огня» и «агрессивными действиями Израиля против Ливана и Ирана». Также упомянуто сотрудничество Израиля с США при недавних атаках на иранские суда и объекты на юге Ирана, передает РИА «Новости».

«Правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня Израилем [в Ливане] и вытекающие из этого последствия, а также за любое усиление напряженности на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский КСИР сообщил об ударе баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид в ответ на действия Тель-Авива в Ливане.

Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство на фоне иранских ударов по Израилю.

