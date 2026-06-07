Иран, Ирак и Сирия закрыли воздушное пространство

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана, воздушное пространство на западе страны было закрыто до особого распоряжения.

Иракское управление гражданской авиации объявило о закрытии воздушного пространства страны на 72 часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на INA.

Сирийское управление гражданской авиации сообщило о временном закрытии южных воздушных коридоров и остановке работы международного аэропорта Дамаска на 12 часов.

Министерство транспорта Израиля, со своей стороны, после ракетной атаки Ирана заявило, что воздушное пространство страны останется открытым. В пресс-службе ведомства отметили, что по итогам оперативного совещания было решено сохранить обычный режим полетов, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана. Иран заявил о ракетном ударе по израильской авиабазе в ответ на израильскую атаку против Ливана.

Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел со стороны Ирана.

