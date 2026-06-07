КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе

Tекст: Антон Антонов

«В ответ на масштабные преступления режима на юге Ливана и других районах этой страны... при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», – приводи текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

В КСИР подчеркнули, что проведенная вечером операция стала лишь предупреждением. В заявлении говорится, что в случае продолжения «агрессивных действий» последует более масштабный ответ, который включит все «американо-сионистские цели в регионе».

Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» через гостелерадио Ирана IRIB предупредил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами, если ответит на атаку.

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что удар по Израилю стал предупреждением, чтобы Тель-Авив прекратил агрессию против Ливана, и пообещал более тяжелые последствия в случае новых действий Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога.