  • Новость часаЗверев выиграл первый турнир «Ролан Гаррос» в карьере
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Япония спровоцировала Китай на «морскую спецоперацию»
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта
    Глава шведской ABB Виорд предрек Европе высокие цены на газ
    Экзитпол: Партия Пашиняна уступает оппозиции на выборах в парламент Армении
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    Стубб признал необходимость диалога с Россией
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования
    7 июня 2026, 21:34 • Новости дня

    МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран пообещал соразмерный ответ Вашингтону в случае использования иранских средств для выплаты компенсаций странам Персидского залива за ущерб от конфликта на Ближнем Востоке.

    Иранские активы не могут служить военными трофеями или фондом для выплат союзникам Вашингтона, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади прокомментировал информацию агентства Reuters о планах США разрешить использование иранских средств для покрытия ущерба от конфликта.

    «Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам. Сама по себе любая растрата, перемещение или передача иранского движимого имущества без одобрения правительства Ирана является новым международным нарушением и повлечет за собой ответственность США… а также соразмерный ответ Ирана», – заявил дипломат.

    Замглавы МИД подчеркнул, что США и Израиль должны начать выплату компенсаций с себя. По его словам, Иран намерен добиться возмещения военного ущерба и не планирует оставлять агрессоров в покое. Государства региона, предоставившие территорию для атак на Иран, также обязаны компенсировать причиненный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон перешли к завершающему этапу подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Исламская республика подала иск против США в международный арбитраж.

    Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани потребовал от пяти стран региона компенсации за соучастие в американских атаках.

    6 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    При нападении на турецкое судно в Черном море погиб человек

    В Турции сообщили о нападении на рыболовецкое судно в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование береговой охраны МВД Турции объявило, что в Чёрном море 5 июня было совершено нападение на турецкое рыболовное судно, из-за чего один человек погиб и четверо пострадали.

    Согласно заявлению береговой охраны, у берегов Севастополя, к западу от Крыма, было совершено нападение на катер под турецким флагом Duru 67. Судно, получившее повреждения в результате атаки, затонуло, передает телеканал NTV.

    Находившаяся в этом районе рыбацкая лодка под названием «Burak Kaya» спасла пятерых раненых с затонувшей лодки. Тяжело раненый человек на лодке, отправившейся в направлении Инеболу, скончался во время транспортировки.

    Тело погибшего рыбака и раненые были доставлены на судно береговой охраны. После примерно 15-часового путешествия пострадавшим рыбакам первую помощь оказали медицинские бригады, их отправили в Учебно-исследовательскую больницу Кастамону.

    «У нас было четверо раненых. Это были ранения, полученные в результате воздействия осколков шрапнели. Специалист по неотложной медицине, четверо коллег-врачей и другие наши коллеги из медицинского персонала оказали им первую помощь. Одному из пациентов на корабле была установлена грудная трубка в ходе небольшой хирургической операции. Другим были обеспечены перевязки и стабилизация состояния», – рассказал о ранениях пострадавших Глава здравоохранения провинции Кастамону Февзи Явузйылмаз.

    Он резюмировал, что двое пациентов получили относительно легкие травмы, двое – чуть более  тяжелые. Все госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сомалийские пираты захватили танкер с топливом у побережья Пунтленда. Вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья Йемена. UKMTO: Возле побережья Сомали неизвестные захватили танкер.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал правильным решение главы США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране.

    «Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, Москва рассчитывает, что текущее перемирие станет основой для прочного и стабильного мира в регионе.

    В апреле Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Позже Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продление соглашения важным шагом для снижения напряженности.

    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    CNN: Израиль тайно перебросил элиту спецназа в Азербайджан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В период вооруженного конфликта в Иране израильские спецслужбы и элитные подразделения скрытно разместились на юге Азербайджана для проведения разведывательных операций, пишут американские СМИ.

    Израиль тайно перебрасывал элитные военные и разведывательные подразделения, включая агентов «Моссада», в Азербайджан во время войны в Иране, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN.

    По данным источников телеканала, израильские войска были размещены на юге страны, в непосредственной близости от иранской границы. Отмечается, что Израиль давно рассматривает Азербайджан как своего стратегического партнера.

    В стране находились подразделения спецназа, которые занимались разведкой и проводили операции с использованием беспилотников. Всего в Азербайджане действовало несколько десятков израильских военнослужащих и разведчиков. Подготовка к этой операции началась за несколько недель до старта боевых действий в Иране.

    По данным американского телеканала, это часть масштабной сети, развернутой на Ближнем Востоке, включая ОАЭ и Ирак, для проведения операций против Ирана.

    Посольство Азербайджана в Израиле категорически отрицает использование территории страны для действий против Ирана. Представители израильского правительства и ЦАХАЛ оставили запрос американского телеканала без ответа.

    Ранее в самом Иране обезвредили две работавшие на израильскую разведку террористические ячейки, изъяв у готовивших нападения боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

    Комментарии (2)
    6 июня 2026, 02:26 • Новости дня
    Трамп назвал процент оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Трамп заявил о 20% оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время интервью в пятницу раскритиковал тех, кто призывает его скорее достичь соглашения с Ираном, напомним, что «на это уходят годы».

    «Эти люди сражались в течение 47 лет», – заявил Трамп в интервью NBC News, сравнив  продолжительность конфликта с Ираном с войной во Вьетнаме.

    «Я продвигаюсь очень быстро. Я рассчитываю на три месяца. Вы знаете, Вьетнам длился 19 лет. Я работаю уже третий месяц, а они только и делают, что спрашивают: «Эй, когда же ты победишь?» – отметил он.

    Трамп добавил, что на данный момент в ходе конфликта иранцы «полностью уничтожили свои вооруженные силы», хотя у Ирана еще есть некоторые ракеты и беспилотники.

    «Большинство заводов по производству беспилотных летательных аппаратов выведены из строя, большинство стартовых площадок выведено из строя, и большинство районов по производству ракет выведено из строя. Но у них все еще есть мощности. У них есть ракеты, у них есть беспилотники. Я бы сказал, что в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было при нашей первой атаке», – высказался глава Белого дома.

    Иран в начале недели продемонстрировал, что все еще сохраняет ракетный потенциал и возможности БПЛА, проведя серию атак в Персидском заливе, в том числе нанеся удар по международному аэропорту Кувейта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана назвали ракету ПВО Patriot причиной удара по аэропорту Кувейта. Центральное командование США заявило о падении направленных в сторону эмирата иранских ракет. Конгресс США насчитал 42 самолета и БПЛА, потерянных в конфликте с Ираном.


    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    У иранского острова Харк прогремел мощный взрыв

    Агентство Fars сообщило о взрыве близ иранского острова Харк

    Tекст: Мария Иванова

    Рядом с иранской территорией зафиксирован громкий хлопок неустановленного происхождения, точная локация которого пока остается неизвестной.

    Инцидент произошел в районе острова Харк, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars. На данный момент точная причина и эпицентр случившегося не установлены.

    По предварительным данным, источник громкого звука находился за пределами самого острова. Иные подробности происшествия пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на острове Харг зафиксировали громкие хлопки.

    В марте американские военные нанесли удары по местным системам противовоздушной обороны.

    В начале июня звуки взрывов прозвучали в районе иранского острова Кешм.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Оман приостановил работу нефтяного терминала Мина-аль-Фахал после взрыва

    Tекст: Катерина Туманова

    Оман приостановил отгрузку нефти на терминале Мина-эль-Фахал после взрыва, предположительно, вызванного атакой дрона, сообщили источники агентства Reuters.

    «Терминал Мина аль-Фахал в Омане приостановил погрузку нефти после взрыва вблизи причалов для швартовки с одним буем, сообщили в пятницу два источника, знакомые с ситуацией», – передает Reuters со ссылкой на источники.

    Взрыв произошел между причалами SBM 1 и 2 в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    Согласно данным судоходства компании LSEG, в пятницу у берегов порта было замечено несколько супертанкеров, стоящих на якоре. В среду иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран нанес удар по американскому военному кораблю, на борту которого находился «центр управления и контроля», когда тот приближался к иранским территориальным водам в Оманском заливе, что Центральное командование США отрицает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана. WSJ сообщила о давлении президента США на Оман ради разрыва отношений с Ираном.


    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 21:01 • Новости дня
    США не выдали визы части делегации сборной Ирана перед чемпионатом мира

    Tasnim: США отказали в визах некоторым членам сборной Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне старта мирового первенства часть функционеров и представителей тренерского штаба иранской футбольной команды осталась без разрешений на въезд в Соединенные Штаты.

    Накануне старта турнира часть иранской делегации столкнулась с визовыми проблемами, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявлял, что национальная команда получила разрешения на въезд. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств.

    «США не выдали визы… менеджеру сборной Махди Мохаммаднаби, генеральному секретарю Федерации футбола Хедаяту Момбини, исполнительному директору национальной сборной Махди Харати», – говорится в сообщении. Также ограничения коснулись главы медиаотдела, аналитиков и представителей министерства иностранных дел. Оставшиеся без документов функционеры отправятся в Мексику.

    Изначально иранцы планировали разместиться в американском штате Аризона. Из-за напряженных отношений и вопросов безопасности тренировочную базу перенесли в Мексику. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж подтвердил одобрение этого решения со стороны ФИФА 24 мая.

    На групповом этапе турнира иранским футболистам предстоит провести три матча. Игры против сборных Новой Зеландии и Бельгии состоятся 15 и 21 июня в калифорнийском Инглвуде. Встреча с командой Египта назначена на 26 июня в Сиэтле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранской сборной из США в Мексику.

    Перед этим Тегеран запросил гарантии беспрепятственной выдачи виз своим представителям.

    Американские власти выражали обеспокоенность из-за возможных связей отдельных членов спортивной делегации с Корпусом стражей исламской революции.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    NYT узнала о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе за май

    NYT сообщила о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Движение судов по Ормузскому проливу все еще небезопасно, пишет NYT, отмечая очередной обмен ударами между Ираном и США в пятницу.

    В пятницу Иран выпустил несколько ударных беспилотников в сторону Ормузского пролива, и, по данным Центрального командования, США сбили по меньшей мере четыре из них.

    «В течение последнего месяца американские войска помогли скоординировать проход более 100 коммерческих судов через пролив – в Персидский залив и из него», – заявил в пятницу американский чиновник газете New York Times (NYT).

    О практике сопровождения кораблей в Ормузе газета сообщала несколькими днями ранее, когда  узнала о тайном сопровождении американскими военными судов в Ормузе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило об угрозе схожего с 2008 годом кризиса из-за блокировки Ормуза. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива, а США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа

    Tекст: Мария Иванова

    В западной провинции Йемена Ходейда произошел теракт, в результате которого погиб командующий первой пехотной дивизией объединенных сил.

    Высокопоставленный командующий сил, лояльных международно признанному правительству Йемена, погиб в субботу при подрыве его кортежа на побережье Красного моря, передает РИА «Новости».

    «Самодельное взрывное устройство сработало, когда кортеж бригадного генерала Яхьи Вахиша, командующего первой пехотной дивизией в составе объединенных сил, проезжал мимо военного лагеря дивизии в районе Аль-Хавха к югу от Ходейды», – сообщил йеменский военный источник. Жертвами взрыва стали сам бригадный генерал и трое других военнослужащих.

    Сейчас военные ведут расследование для установления личностей организаторов убийства. Отмечается, что объединенные силы контролируют районы Аль-Хавха и Хайс к югу и юго-востоку от Ходейды. Остальные территории провинции находятся под контролем правящего на севере шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

    Гражданский конфликт между хуситами и силами, поддерживающими международно признанные власти, продолжается в Йемене с 2014 года.


    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 00:56 • Новости дня
    Взрыв у иранского острова Харк связали с контролируемым подрывом боеприпасов

    Tasnim связало взрыв у острова Харк с работами по обезвреживанию боеприпасов

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранского острова Харк прогремел взрыв, который связан с контролируемым обезвреживанием боеприпасов, сообщило агентство Tasnim.

    В сообщении подчеркивается, что поводов для беспокойства нет, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Fars сообщило о громком хлопке неустановленного происхождения в районе иранского острова Харк.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил, что Иран вынужден отвечать на удары по своей территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир выразил надежду на достижение мира на Ближнем Востоке, отметив вынужденный характер ответных военных действий со стороны Тегерана.

    По его словам, Москва регулярно призывает Тегеран избегать эскалации и нападений на другие страны, передает РБК.

    «Мы все время в разговорах с нашими иранскими друзьями убеждаем их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств. Но ответ от них простой: на нас напали, убивают наших детей, убивают все руководство страны. И чего нам делать? Мы вынуждены вот таким образом отвечать», – заявил Путин.

    Кроме того, он назвал правильным шагом решение президента США приостановить боевые действия в Иране, передает ТАСС.

    Ранее Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия вокруг Ирана.

    Позже Вашингтон ради возможного мирного соглашения отложил запланированный военный удар по исламской республике.

    В конце мая президент США заявил о достижении широкого двустороннего соглашения путем переговоров.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин подтвердил контакты России с США, Израилем и Ираном

    Путин подтвердил контакты России с США и Израилем по иранскому урану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва поддерживает постоянную связь с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом для обсуждения вопросов вокруг иранского обогащенного урана, сообщил президент России.

    Глава государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Российский лидер отметил, что страна активно взаимодействует с ключевыми участниками процесса по вопросу обогащенного урана, передает ТАСС.

    «Мы в контакте и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.

    Накануне Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. Ранее глава государства подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного материала на российскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о готовности Москвы оказать поддержку Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 21:24 • Новости дня
    Пограничники Ирана уничтожили группу террористов на афганской границе

    Иранские военные ликвидировали шесть террористов на границе с Афганистаном

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе перестрелки близ города Заболь иранские силовики ликвидировали шестерых вооруженных боевиков, пытавшихся прорваться через границу для нападения на пограничную заставу.

    Вооруженное столкновение произошло в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, передает РИА «Новости».

    Командующий пограничными войсками Ирана Али Акбар Джавидан сообщил детали успешной операции по нейтрализации угрозы.

    «Шесть вооруженных членов террористической группировки были убиты в результате перестрелки. Пограничники во время очистки поля боя обнаружили два пистолета Colt и большое количество боеприпасов к ним», – заявил военный.

    По словам командующего, боевики планировали незаконно пересечь государственную границу. Их главной целью было внезапное нападение на месторасположение иранских пограничных войск, однако силовики вовремя пресекли эту попытку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спецслужбы Ирана обезвредили две связанные с израильской разведкой террористические ячейки.

    В марте силовики задержали десятки участников террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Сечин заявил о стратегической роли Арктики на фоне Ормузского кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Фактическая блокировка Ормузского пролива превратила северные маршруты в ключевой логистический коридор, а также увеличила ежедневный объем транзакций в китайской платежной системе до триллиона юаней, отметил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    Выступление ответственного секретаря президентской комиссии по развитию ТЭК состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Ситуация вокруг Ормузского пролива, по его мнению, показала критическую уязвимость традиционных торговых путей.

    «Мы приветствуем попытки некоторых стран создавать обходные маршруты, но с точки зрения потребностей мировой торговли особая роль – у Арктики. В этих условиях становится стратегическим не только ее значение как ресурсной базы, но, прежде всего, как надежного логистического маршрута», – заявил Игорь Сечин. По его словам, регион становится не просто ресурсной базой, а важнейшим и надежным транзитным путем.

    Блокировка поставок нефти из Персидского залива уже спровоцировала рост цен на мировых рынках. Руководитель компании предупредил, что этот прецедент ставит под угрозу другие узкие места глобальной логистики, включая Суэцкий и Панамский каналы, а также ключевые мировые проливы.

    Кроме того, кризис значительно ускорил отказ от западных финансовых механизмов. За пять лет ежедневный объем транзакций через китайскую межбанковскую систему вырос более чем в три раза и достиг почти 1 трлн юаней.

    «Из-за санкций диверсифицируются платежные инструменты. За последние пять лет объем транзакций, совершаемых с помощью Трансграничной межбанковской платежной системы Китая, вырос более чем в три раза», – отметил Сечин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители международных организаций выпустили совместное заявление о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормуза.

    Военно-морские силы США ранее возобновили сопровождение гражданских судов в этом ключевом нефтяном коридоре.

    Ведущие морские операторы на фоне эскалации перевели доставку грузов на наземный транспорт.

    Комментарии (2)
    6 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Офицер и несколько солдат погибли на юге Ливана при ударе израильского дрона

    Ливанские военные стали жертвами израильского беспилотника в провинции Набатия

    Tекст: Мария Иванова

    В результате воздушной атаки на джип на юге Ливана смертельные ранения получили офицер и группа военнослужащих местной армии.

    Инцидент произошел в провинции Набатия на юге страны, где израильский беспилотник атаковал армейский джип, передает ТАСС. Жертвами этого удара стали офицер и несколько военнослужащих ливанской армии.

    Информацию о происшествии официально подтвердила армейская пресс-служба. «Командование армии сообщает о гибели офицера и нескольких солдат в результате варварского рейда на военную машину, следовавшую по шоссе Хардали – Набатия», – говорится в распространенном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    В конце мая Армия обороны Израиля начала масштабные удары по инфраструктуре шиитского движения в районе города Тир.

    Месяцем ранее в результате атаки израильских беспилотников по окрестностям города Набатия погибли четыре человека.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила об онлайн-революции на Украине
    ОПЕК: Россия увеличит добычу нефти в июле
    В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга
    Politico: Франция разместит войска на Кипре
    В пяти отраслях в России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей