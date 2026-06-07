ООН выразила обеспокоенность массовыми арестами женщин в афганском Герате

Tекст: Ольга Иванова

Представители Миссии ООН по содействию Афганистану выпустили официальное заявление по поводу ситуации в Герате, передает РИА «Новости». «МООНСА обеспокоена многочисленными арестами и задержаниями женщин в Герате по обвинению в несоблюдении требований к дресс-коду, что вызывает серьезные опасения в области соблюдения властями прав человека», – говорится в документе.

Накануне афганская пресса сообщила о масштабных рейдах на городских улицах и в торговых центрах. Вооруженные палками сотрудники министерства поощрения добродетели силой сажали в машины сопротивляющихся горожанок. Поводом для жестких действий стало предполагаемое нарушение правил ношения традиционной одежды.

В международной организации напомнили, что свобода передвижения является базовым правом человека, а женщины должны пользоваться равной защитой перед законом наряду с мужчинами. Вопрос соблюдения этих норм остается главной темой дискуссий между мировым сообществом и афганским правительством.

Представители радикального движения неизменно подчеркивают, что права граждан надежно гарантируются законами шариата. На данный момент официальные власти страны никак не прокомментировали претензии со стороны миссии ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные талибы устроили массовые облавы на нарушительниц исламского дресс-кода в Герате.

Власти Афганистана ужесточили контроль за соблюдением закона о добродетели.

Правящая группировка запретила женщинам появляться на публике с непокрытым лицом.