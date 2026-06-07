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    7 июня 2026, 20:26 • Новости дня

    Названа предварительная причина ДТП с московскими туристами под Ярославлем

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной аварии экскурсионного автобуса в Ярославской области могла стать техническая неисправность выпущенного в этом году автобуса.

    Авария произошла на обратном пути экскурсионного маршрута, передает РИА «Новости». Представитель региональной прокуратуры уточнила, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность машины.

    «Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Установлено, что туристы – группа из Москвы. Вчера они приехали в Углич, а сегодня ездили в одну из деревень», – заявили в ведомстве. Именно во время возвращения возникли серьезные проблемы с транспортом.

    В надзорном органе добавили, что все обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Известна важная деталь: попавший в аварию экскурсионный автобус был совершенно новым, выпущенным в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Угличском округе Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус Yutong с пассажирами.

    В январе в Приморском крае туристический автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

    В апреле 2024 года в Ярославской области из-за технической неисправности рейсовый автобус остановился на железнодорожном переезде перед поездом.

    7 июня 2026, 10:22 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    @ SALDO_VGA

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ночного налета дронов получило повреждения дорожное полотно в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, что привело к изменению логистических маршрутов на полуостров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто», – написал глава региона на платформе Max.

    Сейчас проезд легкового и грузового автотранспорта осуществляется по альтернативным путям. Водители могут свободно воспользоваться пунктами пропуска Армянск и Перекоп.

    На месте происшествия уже работают профильные службы для оценки ущерба и устранения последствий удара. Точные сроки завершения ремонта и полного восстановления движения будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе украинский беспилотник повредил автомобильный мост в Чонгаре.

    В начале июня власти разработали систему защиты трассы «Новороссия» от вражеских дронов.

    В мае из-за атак беспилотников девять округов Херсонской области остались без электричества.

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    7 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины умер полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, который в 2022 году приказал нанести удары по Белгороду.

    «В Хмельницкой области при «невыясненных обстоятельствах» скончался полковник ВСУ В.Г.Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Ворожбы, Гнилицы, Ястребщины, Пигаревки, Вольной Слободы, Мироновки, Эсмани и поселка Хотень.

    Украинские ресурсы передают, что из-за действий российских операторов БПЛА логистика между Сумской и Харьковской областями Украины переориентируется через Полтавскую область.

    В Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе отмечено продвижение российских штурмовых подразделений на 17 участках до 600 м, продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и соседних населенных пунктах.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись до 900 м, стрелковые бои идут в лесных массивах и западнее станции «Пятиполье». Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Краснополья.

    На Харьковском направлении силы «Севера» расширяют полосу безопасности. Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково. Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в сторону крупного логистического центра ВСУ – поселка Казачья Лопань.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 700 м и ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестных населенных пунктах и лесных массивах. Подразделения РХБЗ вновь нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого, где продолжается уничтожение живой силы противника. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Нововасилевки и за сутки продвинулись на двух участках до 450 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области. Военкор Федор Громов назвал освобождение Шевченко в Харьковской области локальным тактическим успехом.

    Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 20:14 • Новости дня
    Экзитпол: Партия Пашиняна уступает оппозиции на выборах в парламент Армении
    Экзитпол: Партия Пашиняна уступает оппозиции на выборах в парламент Армении
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    По предварительным данным независимых опросов, правящая партия Армении «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, уступает общему результату оппозиционных партий, теряя абсолютное большинство в парламенте.

    В Сети появились итоговые результаты независимого экзитпола на момент закрытия избирательных участков в 20.00. Согласно опубликованным данным, действующая власть проигрывает совокупному результату оппозиции, сообщает Telegram-канал 24News.

    Партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, набирает 32,7% голосов. В то же время суммарный результат основных оппозиционных сил, проходящих в парламент, достигает 52,9%. В частности, партия «Сильная Армения» получает 29,0%, блок «Армения» – 13,2%, «Процветающая Армения» – 6,1%, а «Крылья единства» – 4,6%.

    Таким образом, опираясь на данные опросов на выходе с участков, правящая политическая сила лишается абсолютного парламентского большинства. Окончательные официальные результаты ожидаются от Центральной избирательной комиссии.

    Ориентировочно итоговые результаты голосования будут известны утром в понедельник, 8 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предварительные результаты голосования в Ереване показали лидирующее положение оппозиции.

    Накануне выборов социологи прогнозировали победу правящей партии Никола Пашиняна.

    Центральная избирательная комиссия Армении отказалась открывать участки для голосования за пределами страны.

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    7 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт
    HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Запланированная на ближайший понедельник поездка Владимира Зеленского в Будапешт сорвалась из-за отсутствия окончательной договоренности о встрече с премьером Венгрии.

    Поездка Зеленского в Будапешт, намеченная на понедельник, была отложена, передает РИА «Новости». Венгерский портал HVG сообщил, что встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром должна была пройти вечером, но стороны не смогли окончательно согласовать детали. «По нашей информации, встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит», – говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Венгрии в ответ на запрос издания заявило, что переговоры о месте и времени продолжаются. В ведомстве подчеркнули, что финального соглашения о дате визита именно на понедельник так и не существовало.

    По данным HVG, ключевой темой будущих переговоров должны стать двусторонние отношения Венгрии и Украины на фоне заявлений Мадьяра о восстановлении прав закарпатских венгров. Он ранее говорил, что на экспертном уровне удалось добиться прогресса, а Венгрия в обмен на это пообещала не блокировать старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

    Портал напоминает, что предыдущее правительство Венгрии обвиняло Киев в ухудшении отношений и отказывалось поддерживать любые шаги к приему Украины в ЕС до полного восстановления прав венгерской общины в Закарпатье, включая право на обучение на родном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности снять препятствия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС при гарантии прав венгерского меньшинства.

    Петер Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав закарпатских венгров.

    График переговоров о приеме Украины в Евросоюз остался неопределенным из-за позиции Венгрии.

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    7 июня 2026, 02:16 • Новости дня
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота

    Дроны Черноморского флота уничтожили катера ВСУ с десантом

    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    @ Официальный канал военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты беспилотников российского Черноморского флота поразили в Черном море два скоростных катера ВСУ, катера пошли ко дну, сообщил военкор Александр Коц.

    «Катера ВСУ пошли ко дну. Видео. Расчеты беспилотников Черноморского флота отработали по двум скоростным катерам ВМСУ. В лодках – бойцы в экипировке, с оружием. Морпехи, ССО – кого Киев в очередной раз погнал на «дерзкую морскую операцию» под камеру для отчета Сырскому», – сообщил Коц в «Максе», опубликовав соответствующее видео.

    По описанию Коца, прицельные удары пришлись сначала по корме первой лодки, шедшей на максимальной скорости. После попадания катер резко остановился, его накрыл густой черный дым, а военные – «те, кто не сгорел сразу» – оказались в июньской воде Черного моря «в полной снаряге» в километрах от берега, где, по его словам, шансов выжить не было.

    Вторая лодка попыталась оторваться, но, как следует из рассказа военкора, следующий заход дрона привел к детонации по корпусу, и оба кильватерных следа исчезли в одной точке.

    Военный эксперт Борис Рожин также сообщил в «Максе», что БПЛА Черноморского флота потопили в Черном море два скоростных катера ВМСУ с десантом, предположительно спецназом 73-го морского центра ССО ВСУ, и добавил, что спасательные работы не проводились.

    В Telegram Рожин опубликовал снимки поставленного Украине Эстонией катера Patrol 24 WP SAR. Уточняется, что катер уничтожен «Геранью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июня 2026, 19:34 • Новости дня
    Экзитполы показали победу в Ереване блока «Сильная Армения»
    Экзитполы показали победу в Ереване блока «Сильная Армения»
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Опросы на выходе из избирательных участков (экзитполы) в столице Армении Ереване показали лидерство оппозиционного блока «Сильная Армения» с результатом более 31% голосов избирателей. Второе место занимает партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор».

    На выборах в парламент в столице страны победу одерживает блок «Сильная Армения», передает ИА Регнум. Согласно данным независимого опроса на выходе из избирательных участков, данная политическая сила набирает 31,1% голосов избирателей.

    Второе место занимает партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна с результатом 24,5%. Тройку лидеров замыкает «Блок Армения», получивший поддержку 20,9% избирателей.

    Также в голосовании приняли участие другие политические объединения. Партия «Крылья единства» заручилась поддержкой 5,8% граждан, а «Процветающая Армения» набрала 5,3% голосов. В совокупности оппозиционные объединения в столице страны уверенно обходят правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование на парламентских выборах в республике завершилось при явке около 49 процентов.

    Представители оппозиции заявили о массовых нарушениях в ходе волеизъявления граждан.

    Накануне социологи прогнозировали победу правящей партии Никола Пашиняна.

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    7 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила об онлайн-революции на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Миллионы граждан Украины выражают в интернете протест против продолжения конфликта и радикальной националистической политики правительства, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о масштабной «онлайн-революции», вызванной недовольством населения. По ее словам, люди массово критикуют курс властей на продолжение боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», – подчеркнула Мендель.

    Интернет стал для граждан психологическим убежищем, где они могут открыто высказаться. При этом многие критики находятся за границей, опасаясь преследований со стороны спецслужб. Экс-пресс-секретарь отметила, что правительство все больше опирается на чуждую обществу радикальную идеологию, из-за чего люди чувствуют себя бесправными.

    Мендель также указала, что западные СМИ предпочитают игнорировать усталость украинского общества, коррупцию и жесткие методы мобилизации. Она добавила, что политика «войны до победы» превращается в обогащение узкого круга лиц и разрушение нации, несмотря на цензуру и запугивание со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший пресс-секретарь президента Украины заявила о неспособности Владимира Зеленского остановить массированные удары по инфраструктуре.

    В мае Юлия Мендель раскрыла детали требования главы государства привлечь тысячи спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей.

    В апреле она сообщила о готовности большинства украинских граждан к компромиссам ради скорейшего завершения конфликта.

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    7 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    @ VHMQ Photography/wikipadia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области, сообщил начальник огневого поражения с позывным «Метеор».

    «В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области», – заявил начальник огневого поражения с позывным «Метеор», передает РИА Новости.

    Офицер отметил, что пункт временной дислокации украинских танкистов обнаружили в тыловых районах. После передачи координат командованию расчеты беспилотников на оптоволоконном управлении нанесли точный удар. Инженеры-саперы специально оснастили дроны кумулятивной боевой частью, чтобы гарантированно пробить броню и исключить возможность ремонта техники.

    Танк STRV-103 разработали в 1960-х годах, а в 90-х сняли с вооружения шведской армии. Особенностью этой машины является отсутствие башни: наведение 105-миллиметрового орудия происходит за счет гидравлической системы самого корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» в начале июня ликвидировали более 130 украинских солдат на харьковском направлении.

    В конце мая расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выжгли пять пунктов управления беспилотниками противника.

    Осенью прошлого года российские разведчики поразили замаскированный танк ВСУ под Харьковом.

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    7 июня 2026, 01:18 • Новости дня
    В пяти отраслях в России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей
    В пяти отраслях в России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Средние зарплаты более 200 тыс. рублей были зафиксированы в России в марте сразу в пяти отраслях, следует из данных Росстата.

    Речь идет о добыче нефти и газа, финансовой и страховой сфере, производстве табачных изделий, а также воздушном и космическом транспорте, сфере информации и связи, передает ТАСС.

    Согласно статистике, средние зарплаты в добыче нефти и газа достигли 226 тыс. рублей. Такой же уровень получен в сфере информации и связи.

    В отрасли воздушного и космического транспорта показатель составил 223 тыс. рублей, в производстве табачных изделий – 218 тыс. рублей, а в финансовой и страховой деятельности – 314 тыс. рублей.

    При этом средний размер начисленной заработной платы по России в марте 2026 года, по данным Росстата, составил 112654 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в четырех российских отраслях была зафиксирована средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей.

    В феврале 2026 года работники табачной промышленности получили самую высокую среднюю зарплату 354971 рубль среди всех отраслей экономики России.

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    7 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Элиту БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» в Запорожской области уничтожили ударами ФАБ
    Элиту БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» в Запорожской области уничтожили ударами ФАБ
    @ Yulii Zozulia/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Запорожской области ударами фугасных авиабомб уничтожено несколько расчетов элитного украинского подразделения БПЛА «Скифские грифоны» вместе со всем специальным оборудованием, сообщили в российских силовых структурах.

    Вооруженные силы России успешно поразили позиции украинских военных. В результате применения тяжелых авиационных боеприпасов противник понес серьезные потери в живой силе и технике, передает ТАСС.

    Представители российских силовых ведомств официально подтвердили ликвидацию специалистов неприятеля. ««Скифские грифоны», несколько расчетов, уничтожены ФАБами на запорожском направлении», – сообщили в силовых структурах.

    Помимо личного состава элитного подразделения, мощными взрывами было полностью уничтожено все дорогостоящее специальное оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские войска уничтожили ударами фугасных авиабомб крупную группировку операторов беспилотников ВСУ в Запорожской области.

    В конце того же месяца силовики сообщили о ликвидации отряда немецких и британских наемников в этом регионе.

    В конце прошлого года Министерство обороны опубликовало кадры поражения пунктов управления дронами на данном направлении.

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    7 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва имеет и открытые, и закрытые каналы связи с Киевом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    О наличии диалога между странами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», – заявил он.

    Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказывал, что весьма известный отечественный предприниматель отправился в Киев по приглашению украинской стороны.

    В украинской столице бизнесмен провел встречу с Владимиром Зеленским, который передал просьбу об организации личных переговоров с президентом России. Ушаков позднее подтвердил факт этой поездки, добавив, что речь идет о «достаточно крупном и известном» предпринимателе. Имя бизнесмена не раскрывается.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил о неизбежном выводе украинских войск из Донбасса.


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    7 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Поставки российских удобрений в Бразилию упали в полтора раза
    Поставки российских удобрений в Бразилию упали в полтора раза
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в мае в 1,5 раза в годовом выражении сократила экспорт удобрений на бразильский рынок – примерно до 250 миллионов долларов, следует из данных статслужбы Бразилии.

    В конце весны поставки российской химической продукции бразильским аграриям снизились в полтора раза в годовом выражении, передает РИА «Новости». Общая стоимость экспорта составила 253,1 млн долларов, тогда как годом ранее этот показатель достигал 378 млн долларов.

    Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте калийных удобрений. Их продажи рухнули почти в два раза, опустившись до отметки в 136,3 млн долларов. Аналогичная динамика наблюдается и в поставках азотных составов, которые принесли экспортерам лишь 18,1 млн долларов.

    Несмотря на отрицательную динамику, российские производители удержали первое место по объемам экспорта на местном рынке. Вторую строчку заняла Канада с показателем 233 млн долларов, а замкнул тройку лидеров Китай, поставивший товаров на 221,4 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Бразилия сократила закупки российских удобрений до пятилетнего минимума.

    В прошлом году отечественные производители нарастили экспорт данной продукции в страны БРИКС примерно на 20 процентов.

    В январе американские компании увеличили импорт удобрений из России до рекордных значений с 2022 года.

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    7 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН

    Замглавы МИД Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН

    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия отказалась от взаимодействия с рядом структур ООН, но продолжает считать организацию единственной площадкой для многосторонней дипломатии, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

    По оценке Алимова, весь секретариат ООН сегодня имеет ярко выраженную прозападную ориентацию. Он подчеркнул, что это, вместе с курсом западных стран на отказ от сотрудничества с Россией, серьезно осложняет работу Москвы в рамках организации.

    «У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    В качестве примера замглавы МИД рассказал, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих России в зоне СВО.

    При этом Алимов подчеркнул, что сегодня в мире нет многосторонней дипломатии без ООН и, несмотря на ее неэффективность, громоздкость и другие недостатки, у организации нет реальной альтернативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о надежде Москвы на учет новым генеральным секретарем ООН ошибок Антониу Гутерреша.

    В мае ООН впервые включила российские вооруженные силы в ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов. Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью: «Это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно».

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    7 июня 2026, 15:10 • Новости дня
    Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования
    Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Работы по разминированию продолжаются на участке автодороги 41А-007 в Ленинградской области, где движение для транспорта остается закрытым.

    Саперные группы ведут обезвреживание взрывоопасных предметов на участке автодороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветке между Большой Ижорой и Лебяжьим, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, въезд в населенные пункты в зоне работ открыт, однако сама трасса остается небезопасной для движения транспорта.

    «Проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет», – написал глава области. Губернатор подчеркнул, что ограничения на проезд сохранятся до полного завершения работы специалистов на опасном участке и прилегающей железнодорожной линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные военные перехватили 141 беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

    В Большой Ижоре власти осматривают близлежащий район на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов после тушения пожара.

    Движение на участке трассы 47А-007 между Лебяжьим и Большой Ижорой ограничили из соображений безопасности, несмотря на открытый въезд в эти населенные пункты.

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    7 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    @ МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Мнение Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации удара ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оснований, заявил замглавы МИД Александр Алимов.

    Алимов провел переговоры с директором Информационного центра Всемирной организации в Москве Владимиром Кузнецовым, в ходе которых затронул ситуацию вокруг удара по учебному заведению, сообщается на сайте МИД.

    «Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске с фото- и видеодоказательствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила позицию представителей ООН и их отказ ехать в Старобельск без въезда с территории Украины.

    Делегация Международного комитета Красного Креста побывала в Старобельске и выразила соболезнования в связи с атакой украинских войск на образовательное учреждение.

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