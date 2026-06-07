На российско-казахстанской границе образовалась пробка из грузовиков

Tекст: Ольга Иванова

Огромный затор из фур возник в Актюбинской области на западе Казахстана, сообщает РИА «Новости». Видеокадры с многокилометровой очередью грузовиков появились в социальных сетях в минувшее воскресенье.

«В настоящее время наблюдается снижение темпов приема грузовых автомобилей сопредельной стороной. Существенное влияние оказывает и инфраструктурный дисбаланс между пунктами пропуска», – заявили в комитете государственных доходов министерства финансов Казахстана.

В ведомстве уточнили, что на казахстанском пункте пропуска «Жайсан» работают четыре полосы движения, в то время как на российском пункте «Сагарчин» открыты только две. Возросший транспортный поток превышает пропускную способность существующей инфраструктуры, что не позволяет обеспечить равномерное движение машин.

Представители таможни также отметили, что подобные заторы традиционно формируются после выходных дней из-за накопления большого количества большегрузов. Пункты пропуска расположены в Мартукском районе Казахстана и Акбулакском районе Оренбургской области России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин объяснил очереди из грузовиков на границе с Казахстаном борьбой с черным импортом.

Осенью прошлого года скопление тысяч фур на контрольно-пропускных пунктах произошло из-за усиления таможенного досмотра подсанкционных товаров.

Летом прошлого года российское посольство связало заторы на пункте пропуска «Жайсан – Сагарчин» с сезонным ростом пассажиропотока.