Страны ОПЕК+ продлили действие квот на добычу нефти до конца года

Tекст: Ольга Иванова

Участники альянса подтвердили действие текущих квот на добычу нефти для всех стран до конца года, передает РИА «Новости». В официальном коммюнике по итогам воскресного заседания отмечается: «Подтвердить уровень общей добычи нефти странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, в соответствии с соглашением, принятым на 38-й встрече министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 31 декабря 2026 года».

Кроме того, на встрече был одобрен план по достижению целей Хартии сотрудничества. Этот документ был разработан секретариатом организации по поручению министров, данному в ноябре прошлого года. Сама Хартия была подписана в июле 2019 года.

Следующее собрание всех министров стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, запланировано на 29 ноября. Это будет уже 42-я встреча представителей альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года альянс поручил секретариату ОПЕК подготовить детальный план по достижению целей хартии сотрудничества.

В мае семь государств организации согласовали новые квоты на июнь.

Перед нынешним заседанием агентство Reuters сообщило о планах этих стран повысить добычу нефти в июле.