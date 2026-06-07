В Приангарье завели уголовное дело после опрокидывания катера

Tекст: Дарья Григоренко

Представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ подтвердили начало расследования, передает РИА «Новости».

«Следователем Братского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью три статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», – говорится в официальном сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая один человек погиб при опрокидывании моторной лодки на реке Ангаре в Иркутской области.

В начале июня на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе потерпело крушение маломерное судно с восемью пассажирами.

Днем ранее суд отправил под домашний арест руководителя туристической компании из-за гибели пяти человек на озере Байкал.