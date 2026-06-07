В Дагестане началось строительство домов для пострадавших от прорыва дамбы

Tекст: Дарья Григоренко

«Основной ущерб там, где утрачено большинство поврежденных домов, – это Дербентский район, Мамедкала. Там на сегодняшний день уже подготовлен под застройку, расчищен участок в десять гектаров, на котором пострадавшие семьи получат по наделу земли – десять соток – и новые дома по 100 квадратных метров. На данный момент начаты строительные работы», – сообщил руководитель республики, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, граждане имеют право отказаться от проживания в новом поселке. В таком случае им выплатят денежную компенсацию за утраченную недвижимость из расчета 81 тыс. рублей за каждый квадратный метр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля вода из-за прорывов дамбы Геджухского водохранилища подтопила десятки домов в Дербентском районе.

В Дагестане восстановили более 20 школ и детсадов после весенних паводков.

В начале июня президент Владимир Путин поручил оказать социальную поддержку потерявшим жилье дагестанцам.