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    Российские войска переходят к боям с планшета
    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта
    Глава Рособрнадзора считает нужным смену формата домашних заданий из-за ИИ
    Глава шведской ABB Виорд предрек Европе высокие цены на газ
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    Эксперты объяснили новое обострение между Китаем и Тайванем
    Стубб признал необходимость диалога с Россией
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования
    7 июня 2026, 16:55 • Новости дня

    Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать 70% территории Газы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильское руководство планирует в ближайшее время значительно усилить свои позиции на территории палестинского анклава, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    Ожидается установление контроля над 70% сектора Газа, рассказал Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства, передает ТАСС.

    Глава кабмина подчеркнул решимость страны полностью ликвидировать военный потенциал противника. По его словам, армия продолжит планомерное наступление на позиции боевиков.

    «В секторе Газа мы сжимаем кольцо вокруг [радикального палестинского движения] ХАМАС со всех сторон. В настоящее время мы контролируем более 60% территории сектора и вскоре дойдем до 70%. Мы не позволим им перевооружиться или причинить нам вред, а также уничтожим их высшее командование», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии расширить зону военного присутствия в анклаве до 70%.

    Незадолго до этого израильские военные ликвидировали четыре склада оружия радикалов в центральной части сектора Газа.

    В середине прошлого месяца Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинской территории для устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада.

    6 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по словам украинского депутата Алексея Гончаренко, в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Российским бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов), пишут «Вести».

    По информации депутата, встреча прошла в Киеве 21 мая. В своем Telegram-канале он заявил: «Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать встречу через российского предпринимателя.

    Ранее Гончаренко в соцсетях заявил о «положительных сигналах» в словах Путина по Украине. А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Путина в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в другой точке.

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    7 июня 2026, 10:22 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    @ SALDO_VGA

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ночного налета дронов получило повреждения дорожное полотно в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, что привело к изменению логистических маршрутов на полуостров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто», – написал глава региона на платформе Max.

    Сейчас проезд легкового и грузового автотранспорта осуществляется по альтернативным путям. Водители могут свободно воспользоваться пунктами пропуска Армянск и Перекоп.

    На месте происшествия уже работают профильные службы для оценки ущерба и устранения последствий удара. Точные сроки завершения ремонта и полного восстановления движения будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе украинский беспилотник повредил автомобильный мост в Чонгаре.

    В начале июня власти разработали систему защиты трассы «Новороссия» от вражеских дронов.

    В мае из-за атак беспилотников девять округов Херсонской области остались без электричества.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    7 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины умер полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, который в 2022 году приказал нанести удары по Белгороду.

    «В Хмельницкой области при «невыясненных обстоятельствах» скончался полковник ВСУ В.Г.Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Ворожбы, Гнилицы, Ястребщины, Пигаревки, Вольной Слободы, Мироновки, Эсмани и поселка Хотень.

    Украинские ресурсы передают, что из-за действий российских операторов БПЛА логистика между Сумской и Харьковской областями Украины переориентируется через Полтавскую область.

    В Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе отмечено продвижение российских штурмовых подразделений на 17 участках до 600 м, продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и соседних населенных пунктах.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись до 900 м, стрелковые бои идут в лесных массивах и западнее станции «Пятиполье». Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Краснополья.

    На Харьковском направлении силы «Севера» расширяют полосу безопасности. Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково. Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в сторону крупного логистического центра ВСУ – поселка Казачья Лопань.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 700 м и ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестных населенных пунктах и лесных массивах. Подразделения РХБЗ вновь нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого, где продолжается уничтожение живой силы противника. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Нововасилевки и за сутки продвинулись на двух участках до 450 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области. Военкор Федор Громов назвал освобождение Шевченко в Харьковской области локальным тактическим успехом.

    Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июня 2026, 02:16 • Новости дня
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота

    Дроны Черноморского флота уничтожили катера ВСУ с десантом

    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    @ Официальный канал военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты беспилотников российского Черноморского флота поразили в Черном море два скоростных катера ВСУ, катера пошли ко дну, сообщил военкор Александр Коц.

    «Катера ВСУ пошли ко дну. Видео. Расчеты беспилотников Черноморского флота отработали по двум скоростным катерам ВМСУ. В лодках – бойцы в экипировке, с оружием. Морпехи, ССО – кого Киев в очередной раз погнал на «дерзкую морскую операцию» под камеру для отчета Сырскому», – сообщил Коц в «Максе», опубликовав соответствующее видео.

    По описанию Коца, прицельные удары пришлись сначала по корме первой лодки, шедшей на максимальной скорости. После попадания катер резко остановился, его накрыл густой черный дым, а военные – «те, кто не сгорел сразу» – оказались в июньской воде Черного моря «в полной снаряге» в километрах от берега, где, по его словам, шансов выжить не было.

    Вторая лодка попыталась оторваться, но, как следует из рассказа военкора, следующий заход дрона привел к детонации по корпусу, и оба кильватерных следа исчезли в одной точке.

    Военный эксперт Борис Рожин также сообщил в «Максе», что БПЛА Черноморского флота потопили в Черном море два скоростных катера ВМСУ с десантом, предположительно спецназом 73-го морского центра ССО ВСУ, и добавил, что спасательные работы не проводились.

    В Telegram Рожин опубликовал снимки поставленного Украине Эстонией катера Patrol 24 WP SAR. Уточняется, что катер уничтожен «Геранью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    МИД Азербайджана: Россиянин погиб при атаке на суда в Азовском море

    Tекст: Мария Иванова

    Среди жертв атаки на грузовые суда в Азовском море оказался гражданин России, которого первоначально приняли за азербайджанца.

    Один из пяти погибших в результате ударов по судам в Азовском море является гражданином России, передает РИА «Новости». Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства уточнила информацию о жертвах инцидента.

    «В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре – погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России», – говорится в сообщении дипломатов.

    Тела двух погибших азербайджанцев уже обнаружены, сейчас решается вопрос об отправке их останков в Баку.

    Судно «Циркон», на борту которого находились еще двое погибших, удерживается на месте из-за угрозы взрыва. Российские спасатели принимают меры для буксировки теплохода в порт.

    Пострадавшие моряки Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов выписаны из больницы в Ейске. Состояние еще двух раненых оценивается как удовлетворительное.

    Дипломаты оказывают помощь соотечественникам, размещенным в гостинице, в том числе с восстановлением утраченных документов для возвращения на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали два грузовых судна в акватории Азовского моря.

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин возложил ответственность за эти удары на киевский режим.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала данный инцидент очередным подтверждением террористической сущности украинских властей.

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    6 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Охранники «Ролан Гаррос» заставили зрителей спрятать российский флаг

    Зрителей заставили убрать флаг России после победы Андреевой на «Ролан Гаррос»

    Tекст: Мария Иванова

    После победы 19-летней россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции служба безопасности турнира заставила болельщиков убрать в сумку российский флаг.

    Инцидент произошел во время празднования триумфа 19-летней теннисистки из России, передает РИА «Новости». Журналист Бен Ротенберг в соцсети рассказал о деталях случившегося на трибунах.

    «Пока Андреева праздновала свою победу, пара болельщиков на «Шатрие» замахали российским флагом. Охранник «Ролан Гаррос» быстро подлетел и заставил их убрать флаг в сумку», – отметил репортер.

    В субботу Мирра Андреева завоевала свой первый титул на турнирах Большого шлема. На грунтовых кортах Парижа она уверенно обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Этот успех позволит россиянке подняться на шестую строчку в рейтинге WTA и возглавить чемпионскую гонку.

    В полуфинале турнира спортсменка одержала победу над украинкой Мартой Костюк.

    На стадии четвертьфинала теннисистка обыграла румынку Сорану Кырстю.

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    7 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    @ VHMQ Photography/wikipadia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области, сообщил начальник огневого поражения с позывным «Метеор».

    «В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области», – заявил начальник огневого поражения с позывным «Метеор», передает РИА Новости.

    Офицер отметил, что пункт временной дислокации украинских танкистов обнаружили в тыловых районах. После передачи координат командованию расчеты беспилотников на оптоволоконном управлении нанесли точный удар. Инженеры-саперы специально оснастили дроны кумулятивной боевой частью, чтобы гарантированно пробить броню и исключить возможность ремонта техники.

    Танк STRV-103 разработали в 1960-х годах, а в 90-х сняли с вооружения шведской армии. Особенностью этой машины является отсутствие башни: наведение 105-миллиметрового орудия происходит за счет гидравлической системы самого корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» в начале июня ликвидировали более 130 украинских солдат на харьковском направлении.

    В конце мая расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выжгли пять пунктов управления беспилотниками противника.

    Осенью прошлого года российские разведчики поразили замаскированный танк ВСУ под Харьковом.

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    6 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о разгроме сил ВСУ у Казачьей Лопани

    ВСУ понесли серьезные потери у Казачьей Лопани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Казачьей Лопани в Харьковской области десантно-штурмовые подразделения ВСУ понесли тяжелые потери и практически перестали существовать как сила, сообщили российские силовики.

    Отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ, переброшенные к Казачьей Лопани в Харьковской области, не смогли удержать наступление российских войск и были практически полностью уничтожены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Силовики заявили, что изучили данные о потерях украинской стороны. «Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», – рассказали они.

    Казачья Лопань является крупным логистическим хабом ВСУ и одной из ключевых транспортных артерий снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта, по оценке силовиков, затруднит переброску резервов и боеприпасов украинских формирований и создаст плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Федор Громов заявил о ключевой роли Казачьей Лопани как узла сосредоточения сил и района для возможного наступления на Харьков.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут наступательные действия к крупному логистическому центру ВСУ поселку Казачья Лопань, уничтожая силы противника и беря в плен украинских боевиков.

    До этого на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Казачьей Лопани и Волчанска с потерями противника до 70 военнослужащих и части техники.

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    7 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Поставки российских удобрений в Бразилию упали в полтора раза
    Поставки российских удобрений в Бразилию упали в полтора раза
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в мае в 1,5 раза в годовом выражении сократила экспорт удобрений на бразильский рынок – примерно до 250 миллионов долларов, следует из данных статслужбы Бразилии.

    В конце весны поставки российской химической продукции бразильским аграриям снизились в полтора раза в годовом выражении, передает РИА «Новости». Общая стоимость экспорта составила 253,1 млн долларов, тогда как годом ранее этот показатель достигал 378 млн долларов.

    Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте калийных удобрений. Их продажи рухнули почти в два раза, опустившись до отметки в 136,3 млн долларов. Аналогичная динамика наблюдается и в поставках азотных составов, которые принесли экспортерам лишь 18,1 млн долларов.

    Несмотря на отрицательную динамику, российские производители удержали первое место по объемам экспорта на местном рынке. Вторую строчку заняла Канада с показателем 233 млн долларов, а замкнул тройку лидеров Китай, поставивший товаров на 221,4 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Бразилия сократила закупки российских удобрений до пятилетнего минимума.

    В прошлом году отечественные производители нарастили экспорт данной продукции в страны БРИКС примерно на 20 процентов.

    В январе американские компании увеличили импорт удобрений из России до рекордных значений с 2022 года.

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    7 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН

    Замглавы МИД Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН

    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия отказалась от взаимодействия с рядом структур ООН, но продолжает считать организацию единственной площадкой для многосторонней дипломатии, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

    По оценке Алимова, весь секретариат ООН сегодня имеет ярко выраженную прозападную ориентацию. Он подчеркнул, что это, вместе с курсом западных стран на отказ от сотрудничества с Россией, серьезно осложняет работу Москвы в рамках организации.

    «У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    В качестве примера замглавы МИД рассказал, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих России в зоне СВО.

    При этом Алимов подчеркнул, что сегодня в мире нет многосторонней дипломатии без ООН и, несмотря на ее неэффективность, громоздкость и другие недостатки, у организации нет реальной альтернативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о надежде Москвы на учет новым генеральным секретарем ООН ошибок Антониу Гутерреша.

    В мае ООН впервые включила российские вооруженные силы в ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов. Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью: «Это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно».

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    7 июня 2026, 01:18 • Новости дня
    В пяти отраслях в России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей
    В пяти отраслях в России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Средние зарплаты более 200 тыс. рублей были зафиксированы в России в марте сразу в пяти отраслях, следует из данных Росстата.

    Речь идет о добыче нефти и газа, финансовой и страховой сфере, производстве табачных изделий, а также воздушном и космическом транспорте, сфере информации и связи, передает ТАСС.

    Согласно статистике, средние зарплаты в добыче нефти и газа достигли 226 тыс. рублей. Такой же уровень получен в сфере информации и связи.

    В отрасли воздушного и космического транспорта показатель составил 223 тыс. рублей, в производстве табачных изделий – 218 тыс. рублей, а в финансовой и страховой деятельности – 314 тыс. рублей.

    При этом средний размер начисленной заработной платы по России в марте 2026 года, по данным Росстата, составил 112654 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в четырех российских отраслях была зафиксирована средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей.

    В феврале 2026 года работники табачной промышленности получили самую высокую среднюю зарплату 354971 рубль среди всех отраслей экономики России.

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    7 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Элиту БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» в Запорожской области уничтожили ударами ФАБ
    Элиту БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» в Запорожской области уничтожили ударами ФАБ
    @ Yulii Zozulia/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Запорожской области ударами фугасных авиабомб уничтожено несколько расчетов элитного украинского подразделения БПЛА «Скифские грифоны» вместе со всем специальным оборудованием, сообщили в российских силовых структурах.

    Вооруженные силы России успешно поразили позиции украинских военных. В результате применения тяжелых авиационных боеприпасов противник понес серьезные потери в живой силе и технике, передает ТАСС.

    Представители российских силовых ведомств официально подтвердили ликвидацию специалистов неприятеля. ««Скифские грифоны», несколько расчетов, уничтожены ФАБами на запорожском направлении», – сообщили в силовых структурах.

    Помимо личного состава элитного подразделения, мощными взрывами было полностью уничтожено все дорогостоящее специальное оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские войска уничтожили ударами фугасных авиабомб крупную группировку операторов беспилотников ВСУ в Запорожской области.

    В конце того же месяца силовики сообщили о ликвидации отряда немецких и британских наемников в этом регионе.

    В конце прошлого года Министерство обороны опубликовало кадры поражения пунктов управления дронами на данном направлении.

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    7 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    @ МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Мнение Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации удара ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оснований, заявил замглавы МИД Александр Алимов.

    Алимов провел переговоры с директором Информационного центра Всемирной организации в Москве Владимиром Кузнецовым, в ходе которых затронул ситуацию вокруг удара по учебному заведению, сообщается на сайте МИД.

    «Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске с фото- и видеодоказательствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила позицию представителей ООН и их отказ ехать в Старобельск без въезда с территории Украины.

    Делегация Международного комитета Красного Креста побывала в Старобельске и выразила соболезнования в связи с атакой украинских войск на образовательное учреждение.

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    7 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт
    HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Запланированная на ближайший понедельник поездка Владимира Зеленского в Будапешт сорвалась из-за отсутствия окончательной договоренности о встрече с премьером Венгрии.

    Поездка Зеленского в Будапешт, намеченная на понедельник, была отложена, передает РИА «Новости». Венгерский портал HVG сообщил, что встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром должна была пройти вечером, но стороны не смогли окончательно согласовать детали. «По нашей информации, встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит», – говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Венгрии в ответ на запрос издания заявило, что переговоры о месте и времени продолжаются. В ведомстве подчеркнули, что финального соглашения о дате визита именно на понедельник так и не существовало.

    По данным HVG, ключевой темой будущих переговоров должны стать двусторонние отношения Венгрии и Украины на фоне заявлений Мадьяра о восстановлении прав закарпатских венгров. Он ранее говорил, что на экспертном уровне удалось добиться прогресса, а Венгрия в обмен на это пообещала не блокировать старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

    Портал напоминает, что предыдущее правительство Венгрии обвиняло Киев в ухудшении отношений и отказывалось поддерживать любые шаги к приему Украины в ЕС до полного восстановления прав венгерской общины в Закарпатье, включая право на обучение на родном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности снять препятствия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС при гарантии прав венгерского меньшинства.

    Петер Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав закарпатских венгров.

    График переговоров о приеме Украины в Евросоюз остался неопределенным из-за позиции Венгрии.

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    7 июня 2026, 05:49 • Новости дня
    New York Times: Израиль перешел черту в активизации шпионажа за США

    Tекст: Антон Антонов

    Усилия Израиля в попытках выведать позиции США на переговорах с Ираном «перешли черту», пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    Речь идет о давнем, но обычно «терпимом» взаимном шпионаже, который, по оценке в Вашингтона, теперь приобрел чрезмерный характер, пишет NewYork Times.

    «По мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту». – говорится в материале.

    Недавние доклады американской разведки фиксируют рост опасений из-за прослушки израильскими спецслужбами американских переговорщиков, работающих над мирным соглашением с Ираном. Отмечается и более общий рост контрразведывательной угрозы со стороны Израиля.

    В отчетах говорится, что Израиль активизировал попытки вести скрытое наблюдение за высокопоставленными представителями США, включая главного переговорщика президента США Стива Уиткоффа, главного политического чиновника Пентагона Элбриджа Колби и одного из его ключевых заместителей Майкла Димино IV.

    Еще один доклад, подготовленный военной разведкой и другими военными структурами, указывает, что в последние недели уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля был повышен с высокого до критического.

    В документе, к созданию которого привлекалось и Агентство контрразведки и безопасности Минобороны США, описываются различные попытки Израиля шпионить за американскими военными и госслужащими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон повысил уровень контрразведывательной угрозы действий Израиля до максимального из-за подозрений в целенаправленной слежке за американскими чиновниками.

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