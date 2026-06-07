Гросси сообщил о мониторинге разминирования у Запорожской АЭС

Tекст: Ольга Иванова

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты приступили к мониторингу разминирования перед началом ремонта линии электропередачи «Днепровская» на Запорожской АЭС, передает РИА «Новости». Наблюдение проводится после недавнего инцидента в районе станции.

«В целях укрепления и содействия соблюдению последнего перемирия, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, после инцидента в пятницу, в результате которого пострадали несколько российских военнослужащих, группа экспертов агентства сегодня приступила к мониторингу работ по разминированию», – говорится в заявлении Гросси.

Ранее в пятницу агентство получило информацию о серьезном происшествии во время разминирования. По данным пресс-службы станции, из-за атаки украинских войск в районе ЛЭП «Днепровская» ранения получили пять военнослужащих.

В ходе предыдущих пяти перемирий эксперты агентства следили только за ремонтными работами, но не за предшествующим разминированием. Гросси подчеркнул, что организация продолжит усилия по предотвращению ядерной аварии. Запорожская АЭС перешла в собственность России в октябре 2022 года, а с апреля 2024 года все ее энергоблоки находятся в состоянии холодного останова.

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