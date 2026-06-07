ОПЕК: Россия увеличит добычу нефти в июле

Tекст: Ольга Иванова

России разрешили увеличить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тыс. баррелей в сутки, до 9,824 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости». Месяцем ранее максимально разрешенная добыча нефти в стране составляла 9,762 млн баррелей в сутки.

Помимо России, квоты были пересмотрены и для других участников соглашения. Кувейт сможет нарастить добычу на 16 тыс. баррелей в сутки, до 2,644 млн, Оман – на пять тысяч, до 831 тыс. баррелей, а Ирак – на 26 тысяч, до 4,378 млн баррелей в сутки. Суммарно семь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки.

«В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года. Эта корректировка будет проведена в июле 2026 года», – говорится в коммюнике организации по итогам встречи.



