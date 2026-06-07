Орешкин спрогнозировал небольшой рост российской экономики по итогам 2026 года

Tекст: Дарья Григоренко

Орешкин в комментарии журналисту Павлу Зарубину сообщил, что ожидает небольшого увеличения экономических показателей страны по итогам текущего года. В интервью он отметил позитивную динамику, зафиксированную в апреле. «Да, небольшой, но будет», – прокомментировал перспективы роста чиновник, передает ТАСС.

По словам эксперта, государству требуется долгосрочное и устойчивое развитие, которое приведет к стабильному увеличению доходов граждан. При этом давление со стороны западных стран лишь мобилизует внутренние ресурсы.

Говоря о недружественных шагах Запада, замглавы администрации президента указал на постепенное сокращение экономик государств, которые вводят ограничения. Он подчеркнул, что вскоре их влияние перестанет быть заметным. Основной мировой экономический рост сейчас сосредоточен в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а не в Европе или Соединенных Штатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Максим Орешкин заявил о лихорадке западной экономики.

Вице-премьер Александр Новак сообщил о периоде управляемого охлаждения российской экономики.

Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 0,8%.