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    7 июня 2026, 15:54 • Новости дня

    Токио и Сеул возобновили совместные морские учения спустя девять лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония и Южная Корея провели в воскресенье первые с 2017 года совместные морские учения по отработке поисковых и спасательных операций, передает агентство Kyodo.

    Маневры с участием боевых кораблей прошли в префектуре Нагасаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo. От японской стороны в тренировке задействовали эсминец с управляемым ракетным оружием «Конго», оснащенный системой Aegis. Сеул направил в район учений десантный корабль «Чхончжабон».

    Совместные тренировки не проводились из-за серьезного инцидента. В декабре 2018 года южнокорейский корабль захватил радаром системы управления огнем патрульный самолет японских сил самообороны. Сеул настаивал, что авиация Токио создавала прямую угрозу их судну.

    Договоренность о возобновлении партнерства в море была достигнута в январе текущего года. Окончательные даты проведения маневров стороны согласовали в мае на встрече в Сингапуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио и Сеул договорились о возобновлении оборонных обменов после пятилетнего перерыва.

    Правительство Японии выразило решительный протест Южной Корее из-за военных учений в районе спорных островов.

    Южнокорейские военные разработали новые возможности для ведения глобальной морской войны.

    4 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»

    В США заявили об изменении баланса морских сил из-за подлодок «Ясень-М»

    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поступление на вооружение российского флота модернизированных атомных субмарин «Ясень-М» изменило расстановку сил в Мировом океане благодаря их уникальной малошумности и оснащению гиперзвуковыми ракетами, считают американские военные эксперты.

    Введение в строй ударных подводных лодок проекта «Ясень-М» существенно повлияло на глобальный морской паритет, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Новейшие российские корабли обладают передовыми технологиями маскировки, что делает их крайне сложной целью для радаров противника.

    «Появление «Ясеня» стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», – говорится в тексте.

    Аналитики издания обратили особое внимание на вооружение субмарин. Начиная с 2025 года данные подводные крейсеры получают гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Это современное оружие способно эффективно наносить удары как по надводным, так и по наземным объектам.

    Перехватить подобные снаряды практически невозможно. Обозреватели подчеркнули, что ракеты движутся на огромной скорости и активно маневрируют в полете, уклоняясь от любых существующих систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне атомная подводная лодка «Архангельск» поразила морскую мишень крылатой ракетой «Оникс».

    А весной прошлого года атомная субмарина «Пермь» стала первым штатным носителем гиперзвуковых комплексов «Циркон». Позже американский журнал National Interest назвал пополнение российского флота новыми подлодками зловещим сигналом для США.

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    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.

    «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

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    6 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о разгроме сил ВСУ у Казачьей Лопани

    ВСУ понесли серьезные потери у Казачьей Лопани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Казачьей Лопани в Харьковской области десантно-штурмовые подразделения ВСУ понесли тяжелые потери и практически перестали существовать как сила, сообщили российские силовики.

    Отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ, переброшенные к Казачьей Лопани в Харьковской области, не смогли удержать наступление российских войск и были практически полностью уничтожены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Силовики заявили, что изучили данные о потерях украинской стороны. «Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», – рассказали они.

    Казачья Лопань является крупным логистическим хабом ВСУ и одной из ключевых транспортных артерий снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта, по оценке силовиков, затруднит переброску резервов и боеприпасов украинских формирований и создаст плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Федор Громов заявил о ключевой роли Казачьей Лопани как узла сосредоточения сил и района для возможного наступления на Харьков.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут наступательные действия к крупному логистическому центру ВСУ поселку Казачья Лопань, уничтожая силы противника и беря в плен украинских боевиков.

    До этого на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Казачьей Лопани и Волчанска с потерями противника до 70 военнослужащих и части техники.

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    5 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию

    Морская пехота США прибыла в Эстонию на учения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Соединенных Штатов примут участие в масштабных маневрах Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря у границ России, морпехи США уже прибыли в Эстонию, сообщили местные СМИ.

    Американские подразделения морской пехоты высадились в Эстонии для проведения тренировок BALTOPS вблизи рубежей России. В маневрах задействованы порядка 20 кораблей и около шести тыс. солдат из 16 государств НАТО. Операцией руководят Шестой флот ВМС США и ударные силы альянса, передает РИА «Новости».

    «В Эстонию в рамках крупнейших военно-морских учений в Балтийском море BALTOPS прибыл контингент морской пехоты Соединенных Штатов, который в сотрудничестве с ВМС Эстонии отрабатывает обеспечение осведомленности о морской обстановке в наших прибрежных районах», – отмечается в сообщении эстонской телерадиокомпании ERR. Военные пробудут в таллинской Минной гавани до конца июня.

    Бойцы вошли в состав мобильных разведывательных групп, действующих на различных участках побережья. Командир контингента майор Патрик Секстон подчеркнул, что интеграция корпуса в эстонские операции направлена на сохранение военного преимущества в регионе. Ежегодные тренировки BALTOPS проводятся с 1972 года и считаются одними из самых масштабных в Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке странами НАТО сценариев захвата Калининградской области.

    В прошлом году американские военные корабли прибыли в Балтийское море для участия в маневрах Baltops. Тогда министерство обороны Литвы анонсировало тренировки по применению беспилотных летательных аппаратов в морских операциях.

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    6 июня 2026, 11:19 • Новости дня
    В России разработали транслирующий видео с вражеских дронов детектор
    В России разработали транслирующий видео с вражеских дронов детектор
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шестая модификация отечественного детектора «Булат» получила три антенны, расширенный диапазон радиочастот и способность перехватывать изображение с камер неприятеля.

    Новое поколение аппарата планируют запустить в серийное производство в первом квартале 2027 года, рассказал директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло на полях Петербургского международного экономического форума.

    «У «Булата» в шестой версии уже три антенны, что обусловлено тем, что в этом устройстве больше радиотрактов. Соответственно, мы существенно увеличили диапазон частот. Также устройство стало технологически сложнее», – заявил представитель предприятия.

    Шандобыло пояснил, что разработчики добавили возможность выводить картинку с вражеского FPV-дрона на цветной экран. Это позволит оперативно увести автомобиль из-под удара, эвакуироваться или включить средства радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания 3mx в прошлом году презентовала на Петербургском международном экономическом форуме автоматизированную систему обнаружения беспилотников «Булат-онлайн».

    Позже этот разработчик создал на базе детектора «Булат» новый обнаружитель дронов-разведчиков «Марс».

    В начале июня этого года российские морпехи применили на фронте компактные приборы для перехвата видеосигнала с украинских беспилотников.

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    6 июня 2026, 06:50 • Новости дня
    Пленный суданец рассказал, как солдаты ВСУ потерялись под Добропольем без навигатора

    Пленный суданец рассказал, как солдаты ВСУ потерялись под Добропольем

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа украинских военных заблудилась по пути на позиции в Донецкой Народной Республике из-за неумения пользоваться офлайн-картами и добиралась до пункта назначения четверо суток, рассказал входивший в эту группу пленный этнический суданец Даниэль Жарков.

    «Отправили на позицию. Дошли до определенной точки, до КСП. Заблудились, пошли не в ту сторону, дошли до Покровска. Перешли там через «мост смерти», каким-то чудом – это мы уже потом узнали. И на следующий день вернулись», – сообщил пленный РИА «Новости».

    По словам пленного Жаркова, у группы была только офлайн-карта мессенджера MilChat в телефоне, в которой многие не смогли разобраться. Из-за этого солдаты ВСУ сбились с маршрута около железной дороги. Продвижение осложнялось большим количеством дронов, из-за которых пришлось целые сутки прятаться в небольшом окопе.

    Жарков родился в Киевской области и самовольно покинул 30-ю бригаду, после чего был задержан полицией и отправлен в 14-ю бригаду «Красная калина». Она входит в состав запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский морпех со знанием украинского языка взял в плен троих бойцов ВСУ. Пленный сообщил о переводе экскаваторщиков в штурмовики ВСУ. Группа иностранных наемников сдалась в плен под Запорожьем.

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    4 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Командующий ВС Латвии заявил о вероятной атаке России в «любой момент»

    В Латвии заявили о возможном нападении России на Европу в «любой момент»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс заявил, что Россия может атаковать Европу «уже сегодня вечером»; по его словам, Москва серьезно угрожает ЕС из-за преимущества в беспилотниках и представляет особую опасность для Прибалтики

    Европейские государства допускают вероятность внезапного вооруженного конфликта в любой момент из-за существенного преимущества Москвы в количестве беспилотников, заявил Financial Times командующий латвийской армией Каспарс Пуданс.

    «Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», – заявил он.

    Военный пояснил, что Москва обладает значительным запасом дронов. Это преимущество, по его мнению, сохранится как минимум до 2028 года и представляет особую опасность для Прибалтики.

    Из-за существующих рисков европейские страны запустили масштабный процесс перевооружения. При этом латвийский главнокомандующий подчеркнул, что обновление арсеналов удастся полностью завершить не раньше 2029 года.

    Ранее в четверг Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотной авиации. Однако в начале мая уже украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся падения дронов спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства прибалтийской республики.

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    6 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Вернувшийся из плена боец ВС России признался в ощущении «на седьмом небе»

    Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах после обмена

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий заявил о готовности ждать нового приказа после встречи с семьей и проживания ощущения счастья от возвращения на родную землю.

    «Сначала с семьей надо увидеться первым делом, а дальше уже ждать приказа командования», – сказал он РИА «Новости».

    Военнослужащий отметил, что до сих пор не может поверить в факт возвращения и пребывает в приподнятом настроении.

    «В данный момент на седьмом небе от того, что на родную землю попал. Это дорогого стоит, даже один воздух. Это святое, и земля наша святая, дом родной, где родные ждут», – сказал он.

    Российский солдат добавил, что уже успел поговорить с родными, супруга от радости, что его включили в списки на обмен, даже расплакалась.

    Напомним, в пятницу, 5 июня, Министерство обороны сообщило о возвращении 185 российских военных, украинской стороне передали 185 солдат. Освобожденных бойцов доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь при участии омбудсмена Яны Лантратовой. Затем спецрейсом они прибыли в Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле стороны провели обмен по формуле «175 на 175». Минобороны в мае сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

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    6 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» узнали, что в рядах ВСУ жалуются на бронетехнику ФРГ

    Группировка «Север»: В рядах ВСУ жалуются на неисправную бронетехнику ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за истекшие сутки узнали, как националисты проводят переброску подразделений без бронетехники, так как немецкие образцы в большинстве случаев неисправны.

    «Националисты из пятой отмбр ВСУ жалуются, что переброска подразделений бригады осуществляется без бронетехники из-за неисправностей большинства немецких танков «Леопард-1» и БМП «Мардер», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный Ветер».

    Также «Северяне» на Сумском направлении сокрушали ВСУ в районах Стариково, Фрунзенки, Иволжанского, Марченки, Великой Чернетчины, Приволья, Вольной Слободы, Пустогорода, Шостки и посёлка Хотень.

    В Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, а в Краснопольском районе – в лесных массивах и западнее ж/д станции «Пятипол».

    На Харьковском направлении бойцы «Севера» за сутки разделались с противником в районах Казачьей Лопани, Терновой, Рубежного, Избицкого, Колодезного, Мерефы, Великого Бурлука, Черноглазовки и Циркунов.

    В селе Шевченко бойцы ведут стрелковые бои, как и в в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в их окрестностях и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки и между селами Нестерное и Бударки.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон в марте вскрыл массовые неисправности БМП Bradley в Европе. Российские войска за неделю освободили два населенных пункта в зоне СВО. Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ.


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    5 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Секретный истребитель шестого поколения засняли над американской базой

    War Zone: Похожий на новейший истребитель F-47 самолет сняли над Зоной 51 в США

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестный летательный аппарат, очертаниями напоминающий перспективный боевой самолет F-47, заметили в небе над закрытым военным объектом в штате Невада.

    Кадры с предполагаемым воздушным судном опубликовал портал War Zone, передает РИА «Новости».

    Объект был зафиксирован ночью с помощью тепловизионной камеры недалеко от секретной базы ВВС США.

    «Летательный аппарат невиданного ранее дизайна, предположительно, представлен на тепловом снимке, сделанном ночью над секретным объектом в Грум-Лейк, более известном как «Зона 51»... Форма, по всей видимости, относительно близко совпадает с тем, что мы пока знаем об истребителе-невидимке F-47 для ВВС США», – отмечает издание.

    Автор канала Uncanny Expeditions на платформе YouTube Андерс Оттесон уточнил, что загадочный самолет двигался на крайне малой высоте южнее города Рейчел.

    В марте 2025 года американский лидер Дональд Трамп впервые анонсировал появление F-47. Тогда политик подчеркивал, что экспериментальный образец самого совершенного и смертоносного истребителя тайно испытывается уже около пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года компания Boeing приступила к производству опытного образца истребителя шестого поколения F-47.

    В феврале американские военные запланировали первый полет этой машины на 2028 год.

    Президент США анонсировал сопровождение новых самолетов сотнями боевых беспилотников.

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    6 июня 2026, 02:40 • Новости дня
    Украина извинилась перед Грецией за морской дрон со взрывчаткой

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий написал в соцсети X о том, что Киев заинтересован в «предотвращении таких инцидентов в будущем», чтобы продолжать двусторонние отношения и вместе противостоять внешним угрозам.

    «После инцидента с морским беспилотником, обнаруженным вблизи греческого острова Лефкас, украинская сторона выражает свою благодарность Греции и греческому народу за их неизменную поддержку нашей страны», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    По словам представителя МИД, Украина высоко ценит дружественные отношения с Грецией, но из-за текущих вызовов международной и региональной безопасности, которые застрагивают обе страны, Украина подчеркнула приверженность нормам международного права и принципам гражданской безопасности на море.

    Украина заявила о заинтересованности в предотвращении подобных произошедшему случаев в будущем.

    «В этой связи украинская сторона приносит свои извинения за инцидент», – сказано в послании с объяснением, что причиной тому – Россия.

    В МИД Украины подчеркнули приверженность «дальнейшему углублению дружественных отношений между двумя странами» и развитию конструктивного диалога.

    Напомним, 13 мая Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника в пещере популярного острова Лефкас.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, власти Греции 12 мая подтвердили украинское происхождение найденного у берегов острова.

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    4 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками

    На Украине запланировали платить наемникам до десяти тысяч долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за недостатка военнослужащих украинские власти намерены массово привлекать в ряды вооруженных сил иностранных граждан, обещая им рекордные зарплаты, сообщили в Верховной раде.

    Руководство Украины планирует привлекать сторонние компании для вербовки наемников, выплачивая им до 10 тыс. долларов в месяц. Об этом рассказал депутат Верховной рады Роман Каптелов, передает ТАСС.

    Парламентарий сослался на встречу министра обороны Украины Михаила Федорова с фракцией «Слуга народа». По словам депутата, глава ведомства выразил желание выдавать лицензии частным организациям для набора пехотинцев. «Государство будет их лицензировать, то есть даст право привлекать людей (пехотинцев), и за это компании будут получать до пяти тысяч долларов за одного человека», – процитировал министра Каптелов.

    Завербованные иностранцы смогут рассчитывать на зарплату от семи до 10 тыс. долларов, что, по мнению депутата, станет самым высоким жалованьем среди военных в мире. При этом Минобороны намерено увеличить выплаты и украинским бойцам на передовой до 400 тыс. гривен, что эквивалентно примерно девяти тысячам долларов.

    Однако источники финансирования этих инициатив остаются неясными. Каптелов отметил, что Федоров не объяснил, откуда возьмутся средства на столь высокие зарплаты как для наемников, так и для собственных военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года из частей Вооруженных сил Украины дезертировали около 80 тысяч военнослужащих. Из-за провалов мобилизации украинское командование отправляет на передовую иностранных наемников без реального боевого опыта. При этом около трети всех иностранных бойцов ВСУ сосредоточились в Харьковской области.

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    6 июня 2026, 03:25 • Новости дня
    Пушков указал на неспособность Украины одолеть своих ультра-наци «демонов прошлого»

    Пушков указал на неспособность Украины победить своих «демонов прошлого»

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не способна победить «демонов прошлого», так как держится на них, считает сенатор Алексей Пушков, отмечая это в Telegram-канале, комментируя реплику премьер-министра Польши Дональда Туска.

    «Украина как анти-Россия не способна победить «демонов прошлого», она держится на этих демонах. В украинском ультра-национализме, который постепенно стал идейной основой современной Украины, нет благородных фигур и образцов для подражания. Петлюра, Коновалец, Мельник, Бандера, Шухевич... Это антигерои и террористы, убийцы и погромщики, а по совместительству – агенты Абвера и пособники Гитлера», – сказано в сообщении Пушкова.

    Сенатор подчеркнул, что вышеназванных личностей и выбрал Зеленский для создания «Пантеона героев».

    «О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает Туск, если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеологии нынешней Украины. И других основ у нее нет», – подытожил сенатор.

    Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало протест у Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабогадюкингом». Туск пригрозил Киеву из-за героизации экстремистской УПА..

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    4 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    В Ливане торжественно открыли памятник русским офицерам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ливанской столице состоялась торжественная церемония открытия памятного знака, посвященного русским военным, которые покинули родину после революции и упокоились на чужбине.

    В Бейруте в Ливане открыли мемориал русским офицерам. Торжественная церемония прошла на территории кладбища «Мар-Митр» при храме святого великомученика Дмитрия в районе Ашрафия, передает РИА «Новости». В ходе церемонии отслужили панихиду по усопшим воинам.

    На гранитном монументе высечены имена выдающихся военных деятелей. В их числе – главный оружейник Российской империи генерал Эдуард Гермониус, вице-адмирал Андрей Лазарев, а также полковники Федор Зверев, Константин Староскольский и Павел Соколов.

    «Это событие стало не просто установкой памятного знака. Оно стало важным шагом по восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о людях, которые посвятили свою жизнь служению России, проявили мужество на полях сражений и, оказавшись вдали от Родины, сохранили верность своим идеалам, офицерской чести и исторической памяти», – подчеркнул помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.

    По словам дипломата, благодаря совместным усилиям российских и ливанских исследователей в рамках проекта по сохранению воинских захоронений удалось восстановить биографии многих офицеров и найти места их упокоения. Он добавил, что долгие годы именно православные храмы и русская община бережно хранили память об эмигрантах.

    Руководитель исторического клуба при «Русском доме» Тони Малуф отметил теплое отношение ливанцев к российской истории. По его мнению, забота Москвы о своих героях спустя многие десятилетия вызывает глубокое уважение и является своеобразным возвращением долга военным, оказавшимся за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Венгрии за последние пять лет отремонтировало более 65 советских воинских захоронений. Ранее представители 12 стран возложили венки к памятникам советским воинам в Будапеште.

    А в немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 павших красноармейцев.

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