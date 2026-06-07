Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев

Tекст: Антон Антонов

«В Хмельницкой области при «невыясненных обстоятельствах» скончался полковник ВСУ В.Г.Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Ворожбы, Гнилицы, Ястребщины, Пигаревки, Вольной Слободы, Мироновки, Эсмани и поселка Хотень.

Украинские ресурсы передают, что из-за действий российских операторов БПЛА логистика между Сумской и Харьковской областями Украины переориентируется через Полтавскую область.

В Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе отмечено продвижение российских штурмовых подразделений на 17 участках до 600 м, продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и соседних населенных пунктах.

В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись до 900 м, стрелковые бои идут в лесных массивах и западнее станции «Пятиполье». Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Краснополья.

На Харьковском направлении силы «Севера» расширяют полосу безопасности. Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково. Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в сторону крупного логистического центра ВСУ – поселка Казачья Лопань.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 700 м и ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестных населенных пунктах и лесных массивах. Подразделения РХБЗ вновь нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого, где продолжается уничтожение живой силы противника. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Нововасилевки и за сутки продвинулись на двух участках до 450 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области. Военкор Федор Громов назвал освобождение Шевченко в Харьковской области локальным тактическим успехом.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.



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