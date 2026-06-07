Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута

Tекст: Дарья Григоренко

«В соответствии с указаниями премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Каца Армия обороны Израиля атаковала штаб террористов в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы израильской территории со стороны «Хезболлы»», – заявили в канцелярии израильского премьера, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным возобновить атаки на позиции шиитской организации в ливанской столице.

В конце мая Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам движения в долине Бекаа и на юге Ливана.

В марте израильские военные провели боевую операцию по уничтожению целей в шиитском квартале Дахия.