В 13 регионах России за сутки ликвидировали 29 лесных пожаров

Tекст: Дарья Григоренко

Сотрудники лесопожарных служб за сутки ликвидировали 29 лесных пожаров в 13 регионах страны, общая площадь которых составила 334 гектара, передает РИА «Новости».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 334 гектаров», – говорится в сообщении Авиалесоохраны.

Отмечается, что к полуночи в девяти субъектах Федерации продолжали действовать 19 возгораний на территории 1806 гектаров, их активное тушение продолжалось. Самая сложная ситуация сложилась в Томской области, где зафиксировали пять очагов огня на площади 1671 гектар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предварительной причиной крупного пожара в Томской области стал перехлест проводов линии электропередачи.

Площадь лесных пожаров в Туве за сутки выросла более чем на 300 гектаров.

Более 80% площади всех действующих в России лесных пожаров пришлось на Облученский район Еврейской автономной области.