HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт

Tекст: Ольга Иванова

Поездка Зеленского в Будапешт, намеченная на понедельник, была отложена, передает РИА «Новости». Венгерский портал HVG сообщил, что встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром должна была пройти вечером, но стороны не смогли окончательно согласовать детали. «По нашей информации, встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит», – говорится в публикации.

Министерство иностранных дел Венгрии в ответ на запрос издания заявило, что переговоры о месте и времени продолжаются. В ведомстве подчеркнули, что финального соглашения о дате визита именно на понедельник так и не существовало.

По данным HVG, ключевой темой будущих переговоров должны стать двусторонние отношения Венгрии и Украины на фоне заявлений Мадьяра о восстановлении прав закарпатских венгров. Он ранее говорил, что на экспертном уровне удалось добиться прогресса, а Венгрия в обмен на это пообещала не блокировать старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Портал напоминает, что предыдущее правительство Венгрии обвиняло Киев в ухудшении отношений и отказывалось поддерживать любые шаги к приему Украины в ЕС до полного восстановления прав венгерской общины в Закарпатье, включая право на обучение на родном языке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности снять препятствия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС при гарантии прав венгерского меньшинства.

Петер Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав закарпатских венгров.

График переговоров о приеме Украины в Евросоюз остался неопределенным из-за позиции Венгрии.