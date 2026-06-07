Эксперты объяснили новое обострение между Китаем и Тайванем

Военный эксперт Лямин: Китай показывает Японии и Филиппинам, что им следует вести диалог напрямую с Пекином

Tекст: Олег Исайченко

«Шельфы, экономические зоны, суверенитет над островами – постоянные темы, которые вызывают напряженность в отношениях Китая, Филиппин и Японии, а также Китая и Тайваня. Сейчас мы наблюдаем очередное обострение», – отметил военный эксперт Юрий Лямин. Он объясняет: новая точка обострения связана с тем, что Токио и Манила начали переговоры по делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа к востоку от Тайваня.

Собеседник напомнил, что японские власти поддерживают неправительственные отношения на рабочем уровне с Тайбэем, а филиппинские – хотя на словах и придерживаются принципа «одного Китая» – осуществляют визиты на остров. «Неудивительно, что в КНР остро отреагировали на попытку дележа экономических зон в обход Пекина – объявили проведение морской операции. Ее цель – показать, что у страны есть свои интересы, которые она готова защищать», – считает Лямин.

«Поднебесная таким образом демонстрирует Японии и Филиппинам, что тем нужно вести дела напрямую с китайским руководством, а не пытаться заключать какие-то неофициальные договоренности, в том числе с Тайванем», – добавил он. По оценкам аналитика, нынешние события разворачиваются пока стандартно, в рамках предыдущих конфликтных точек. Так, Китай задействовал в основном правоохранительные силы.

«Я думаю, что КНР может проводить операцию столько, сколько посчитает нужным – возможности для этого имеются. Более того, я не исключаю, что при необходимости может быть привлечен военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК)», – рассуждает эксперт. Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Азиатарь».

Они отмечают: «Двусторонний формат решения пограничных вопросов без учета китайских интересов не устраивает местные власти». «Тем более после успешных переговоров в акватории могут появиться корабли береговой охраны Японии и Филиппин, а также других союзников – это в Китае воспринимают без энтузиазма. А перспективы включения в диалог тайваньцев в той или иной форме рассматриваются еще негативнее», – пишут аналитики.

«Для того, чтобы показать недовольство в ход шли как заявления китайских дипломатов, так и патрулирование вод береговой охраной. … Теперь, видимо, дело дошло до других методов», – заметили эксперты. Они напомнили, что похожие события происходили в 2023 году: тогда в Китае объявляли о трехдневном патрулировании в похожем формате в Тайваньском проливе, заявлялось и о полноценных проверках проходящих судов.

Нынешний случай, по их мнению, отличается тем, что временных рамок в Пекине не упомянули. «То есть спецоперация может продолжаться неопределенное время. Вполне вероятно, что под эгидой обеспечения безопасности китайцы могут не только усилить присутствие к востоку Тайваня, но и остановить парочку судов – прецеденты такие были, правда в другой части акватории», – пояснил «Азиатарь».

«То есть речь идет о более частом пребывании правоохранителей и демонстрации недовольства японо-филиппинскими переговорами, а не об абстрактной операции по захвату острова. Хотя нынешним случаем китайцы явно могут воспользоваться и для отработки последней – про сценарий «карантина» и контроля трафика возле острова в рамках давления на Тайвань в Пекине явно не забыли», – заключили аналитики.

Ранее Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня. Как сообщает «Синьхуа», такой шаг стал ответом на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы в регионе. Пекин расценил это как серьезное нарушение своего территориального суверенитета.

К участию в миссии привлечены Управление морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Спасательное управление и Центр обеспечения судоходства Восточно-Китайского моря. Основными задачами названы полное выполнение функций по охране морского административного права КНР, расширение масштабов дальнего патрулирования и мониторинг судоходства в стратегически важных районах.

После этого администрация Тайваня развернула патрульный фрегат и катера береговой охраны для наблюдения за кораблями КНР, пишет тайваньское Центральное информационное агентство (CNA). Отмечается, что китайские суда вышли из порта Сямэнь и проследовали вдоль линии ограниченных вод Тайваня, не заходя в них. Тайэбэй обвинил Китай в усилении тактики так называемого серого давления на остров.

Напомним, в конце мая, по итогам визита в Японию президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, Токио и Манила объявили о запуске переговоров, целью которых должно стать разграничение континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Район, подлежащий по заявлению делимитации, находится к востоку от Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что попытка Японии и Филиппин обойти Китай и инициировать переговоры о делимитации моря представляют собой «серьезное нарушение» Конвенции ООН по морскому праву и других международных законов и основных норм, регулирующих международные отношения, передает РБК.