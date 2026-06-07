В Германии сообщили о нашествии ядовитых гусениц на Берлин

Депутат от ХСС Штефан Майер заявил: «Мы должны тщательно проанализировать причины этого позорного поражения на выборах. Для этого абсолютно необходимо, чтобы Анналена Бербок дала объяснения по этому поводу в комитете Бундестага по международным делам».
Майер подчеркнул, что Бербок, возглавлявшая внешнеполитическое ведомство ФРГ в 2021–2025 годах, обязана отчитаться о своих шагах по продвижению кандидатуры Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Министр по международным делам федеральной земли Гессен Манфред Пенц из ХДС также возложил ответственность за провал кампании на прежнее руководство МИД и поддержал требование заслушать экс-министра.
Пенц напомнил, что предыдущие успешные заявки Германии на место в Совбезе ООН, по его словам, тщательно готовились при канцлере Ангеле Меркель, и призвал не винить в нынешнем поражении кабинет Фридриха Мерца, который работает чуть больше года.
По данным Bild, среди причин неудачи мог быть жесткий бойкот со стороны стран Глобального Юга.
Издание отмечает, что бывший президент Ботсваны Мокветси Масиси связал дипломатическое фиаско ФРГ с высокомерием Бербок. Он заявил, что экс-министру следовало сосредоточиться на работе в немецкой дипломатии, а не пытаться поучать африканские страны по бытовым и экологическим вопросам, и добавил, что чувствует себя спокойнее в отношениях с Берлином после ее ухода с поста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН отказала Германии в предоставлении места непостоянного члена Совбеза.
Немецкая оппозиция потребовала отставки главы МИД Йоханна Вадефуля после провала кампании за это место.
В 2025 году издание Spiegel отмечало риск потери Германией шансов на место в Совбезе ООН из-за решения выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи.