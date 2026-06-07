Украинский дрон атаковал автомобиль с мирными жителями в ЛНР

Военкор назвал освобождение Шевченко в Харьковской области тактическим успехом

Военкор Громов: Освобождение Шевченко откроет коридор на Казачью Лопань

Tекст: Андрей Резчиков

«Для противника принципиальное значение имел не сам населенный пункт Шевченко, а подступы к Казачьей Лопани. Именно Казачья Лопань – достаточно крупный, с капитальной застройкой поселок, который позволяет осуществлять протяженный огневой контроль над нашей территорией», – отметил военкор Федор Громов.

По некоторым данным, бои за Казачью Лопань уже завязались, «и это лишает украинскую армию того преимущества, которое дает опора на крупный населенный пункт».

«Характерная деталь: в таких случаях ВСУ почти всегда оттягивают назад операторов БПЛА – самую боеспособную и опасную часть своих сил, их берегут. То, что противник бросил на удержание Шевченко подготовленных боевиков мотопехотной бригады, как раз и говорит о стремлении удержать подступы к этому ключевому узлу», – пояснил собеседник.

Занятие Казачьей Лопани, по мнению спикера, в первую очередь упростит снабжение и накопление сил. «Этот поселок способен стать прекрасной локацией для сосредоточения сил и дальнейших наступательных действий, в том числе в направлении города Харьков», – полагает Громов.

Таким образом – освобождение Шевченко – это локальный тактический успех. «Ощутимое, переломное преимущество на данном участке мы получим после установления полного контроля над Казачьей Лопанью. В текущей боевой обстановке именно обладание такими населенными пунктами с капитальной застройкой является определяющим. Шагов предстоит сделать еще немало, но взятие Казачьей Лопани под контроль откроет коридор для дальнейшего продвижения и станет действительно весомым звеном в общей операции по созданию зоны безопасности», – добавил собеседник.

Громов особо отметил, что помимо продвижения по всей линии фронта Россия ежедневно наносит дальнобойные удары по украинским тыловым объектам.

«Мы замечаем украинские налеты лишь потому, что противник смог резко нарастить количество применяемых дронов и поставил эти атаки на регулярную основу – раньше у него таких возможностей не было. Наши же массированные ответные действия давно стали обыденностью, идут постоянно, поэтому о них говорят значительно меньше, но это не значит, что их нет», – подчеркнул военкор.

В субботу Минобороны объявило об освобождении подразделениями группировки войск Север населенного пункта Шевченко в Харьковской области.

«Для удержания села противник перебросил резервы, состоящие из наиболее подготовленных украинских боевиков, но в ходе боев штурмовики группировки войск «Север» под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем сломили сопротивление противника, уничтожив последние группы националистов из состава отдельной мотопехотной бригады ВСУ», – говорится в сводке.

В министерстве подчеркнули, что освобождение Шевченко позволит армии продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр противника. Там добавили, что бойцы наступают на нескольких направлениях и продолжают создавать зону безопасности в Сумской и Харьковской областях.