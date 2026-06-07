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    7 июня 2026, 13:14 • Новости дня

    Израильская армия приступила к зачистке окрестностей ливанского города Набатия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецподразделения израильской армии начали операцию против отрядов шиитского движения «Хезболла» на подступах к городу Набатия – административному центру одноименной провинции на юге Ливана, сообщил телеканал Al Hadath.

    Наступление на окрестности города Набатия, расположенного в 75 километрах от Бейрута, стартовало после интенсивных авиационных ударов и артиллерийской подготовки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    В ходе зачистки территории израильские военные активно применяют специализированных роботов. Техника используется для безопасного обнаружения заложенной взрывчатки и выявления диверсионных групп противника.

    Днем ранее представители «Хезболлы» заявили об успешном обстреле израильского командного пункта и скопления бронетехники. Удар был нанесен в восьми километрах от Набатии, неподалеку от контролируемого израильтянами средневекового замка Бофор. В результате атаки управляемым снарядом был подбит один танк Merkava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильский беспилотник атаковал армейский джип в провинции Набатия.

    Несколькими днями ранее бойцы шиитского движения поразили бронетехнику ЦАХАЛ в районе крепости Бофор.

    В конце мая израильская боевая авиация обстреляла крупные населенные пункты на юге Ливана.

    6 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    При нападении на турецкое судно в Черном море погиб человек

    В Турции сообщили о нападении на рыболовецкое судно в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование береговой охраны МВД Турции объявило, что в Чёрном море 5 июня было совершено нападение на турецкое рыболовное судно, из-за чего один человек погиб и четверо пострадали.

    Согласно заявлению береговой охраны, у берегов Севастополя, к западу от Крыма, было совершено нападение на катер под турецким флагом Duru 67. Судно, получившее повреждения в результате атаки, затонуло, передает телеканал NTV.

    Находившаяся в этом районе рыбацкая лодка под названием «Burak Kaya» спасла пятерых раненых с затонувшей лодки. Тяжело раненый человек на лодке, отправившейся в направлении Инеболу, скончался во время транспортировки.

    Тело погибшего рыбака и раненые были доставлены на судно береговой охраны. После примерно 15-часового путешествия пострадавшим рыбакам первую помощь оказали медицинские бригады, их отправили в Учебно-исследовательскую больницу Кастамону.

    «У нас было четверо раненых. Это были ранения, полученные в результате воздействия осколков шрапнели. Специалист по неотложной медицине, четверо коллег-врачей и другие наши коллеги из медицинского персонала оказали им первую помощь. Одному из пациентов на корабле была установлена грудная трубка в ходе небольшой хирургической операции. Другим были обеспечены перевязки и стабилизация состояния», – рассказал о ранениях пострадавших Глава здравоохранения провинции Кастамону Февзи Явузйылмаз.

    Он резюмировал, что двое пациентов получили относительно легкие травмы, двое – чуть более  тяжелые. Все госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сомалийские пираты захватили танкер с топливом у побережья Пунтленда. Вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья Йемена. UKMTO: Возле побережья Сомали неизвестные захватили танкер.

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    4 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Иран сообщил о планах взимать плату за услуги в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран собирается брать плату не за проход Ормузского пролива, а лишь за услуги, которые будет оказывать судам в проливе, заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

    «Исламская республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам дипломата, эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности судоходства и ликвидацию загрязнений.

    Гарибабади подчеркнул, что подобные меры полностью соответствуют международному морскому праву. Замглавы МИД Ирана напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года прямо разрешает прибрежным государствам получать оплату за оказание определенных услуг проходящим судам.

    Ранее комитет иранского парламента одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    В апреле власти исламской республики получили первые средства от сборов за пересечение этой акватории.

    В середине мая Тегеран разработал специальный механизм управления движением коммерческого флота.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    6 июня 2026, 02:26 • Новости дня
    Трамп назвал процент оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Трамп заявил о 20% оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время интервью в пятницу раскритиковал тех, кто призывает его скорее достичь соглашения с Ираном, напомним, что «на это уходят годы».

    «Эти люди сражались в течение 47 лет», – заявил Трамп в интервью NBC News, сравнив  продолжительность конфликта с Ираном с войной во Вьетнаме.

    «Я продвигаюсь очень быстро. Я рассчитываю на три месяца. Вы знаете, Вьетнам длился 19 лет. Я работаю уже третий месяц, а они только и делают, что спрашивают: «Эй, когда же ты победишь?» – отметил он.

    Трамп добавил, что на данный момент в ходе конфликта иранцы «полностью уничтожили свои вооруженные силы», хотя у Ирана еще есть некоторые ракеты и беспилотники.

    «Большинство заводов по производству беспилотных летательных аппаратов выведены из строя, большинство стартовых площадок выведено из строя, и большинство районов по производству ракет выведено из строя. Но у них все еще есть мощности. У них есть ракеты, у них есть беспилотники. Я бы сказал, что в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было при нашей первой атаке», – высказался глава Белого дома.

    Иран в начале недели продемонстрировал, что все еще сохраняет ракетный потенциал и возможности БПЛА, проведя серию атак в Персидском заливе, в том числе нанеся удар по международному аэропорту Кувейта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана назвали ракету ПВО Patriot причиной удара по аэропорту Кувейта. Центральное командование США заявило о падении направленных в сторону эмирата иранских ракет. Конгресс США насчитал 42 самолета и БПЛА, потерянных в конфликте с Ираном.


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    5 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Оман приостановил работу нефтяного терминала Мина-аль-Фахал после взрыва

    Tекст: Катерина Туманова

    Оман приостановил отгрузку нефти на терминале Мина-эль-Фахал после взрыва, предположительно, вызванного атакой дрона, сообщили источники агентства Reuters.

    «Терминал Мина аль-Фахал в Омане приостановил погрузку нефти после взрыва вблизи причалов для швартовки с одним буем, сообщили в пятницу два источника, знакомые с ситуацией», – передает Reuters со ссылкой на источники.

    Взрыв произошел между причалами SBM 1 и 2 в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    Согласно данным судоходства компании LSEG, в пятницу у берегов порта было замечено несколько супертанкеров, стоящих на якоре. В среду иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран нанес удар по американскому военному кораблю, на борту которого находился «центр управления и контроля», когда тот приближался к иранским территориальным водам в Оманском заливе, что Центральное командование США отрицает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана. WSJ сообщила о давлении президента США на Оман ради разрыва отношений с Ираном.


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    6 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    У иранского острова Харк прогремел мощный взрыв

    Агентство Fars сообщило о взрыве близ иранского острова Харк

    Tекст: Мария Иванова

    Рядом с иранской территорией зафиксирован громкий хлопок неустановленного происхождения, точная локация которого пока остается неизвестной.

    Инцидент произошел в районе острова Харк, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars. На данный момент точная причина и эпицентр случившегося не установлены.

    По предварительным данным, источник громкого звука находился за пределами самого острова. Иные подробности происшествия пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на острове Харг зафиксировали громкие хлопки.

    В марте американские военные нанесли удары по местным системам противовоздушной обороны.

    В начале июня звуки взрывов прозвучали в районе иранского острова Кешм.

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    6 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    NYT узнала о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе за май

    NYT сообщила о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Движение судов по Ормузскому проливу все еще небезопасно, пишет NYT, отмечая очередной обмен ударами между Ираном и США в пятницу.

    В пятницу Иран выпустил несколько ударных беспилотников в сторону Ормузского пролива, и, по данным Центрального командования, США сбили по меньшей мере четыре из них.

    «В течение последнего месяца американские войска помогли скоординировать проход более 100 коммерческих судов через пролив – в Персидский залив и из него», – заявил в пятницу американский чиновник газете New York Times (NYT).

    О практике сопровождения кораблей в Ормузе газета сообщала несколькими днями ранее, когда  узнала о тайном сопровождении американскими военными судов в Ормузе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило об угрозе схожего с 2008 годом кризиса из-за блокировки Ормуза. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива, а США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации.

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    4 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин назвал спекуляциями заявления о выгоде России от иранского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия является выгодоприобретателем от конфликта вокруг Ирана.

    Путин прокомментировал ситуацию в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Петербурге, передает «Интерфакс».

    По его словам, разговоры о заинтересованности страны в эскалации полностью лишены оснований.

    «Это спекуляции по поводу того, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от этого конфликта в связи с ростом цен на энергоносители», – подчеркнул Владимир Путин.

    «Мы приветствуем, что несмотря на определенные сбои, сейчас действует режим прекращения огня, перемирие. И все, что с нашей стороны можно, делаем для того, чтобы такая ситуация помогла в разрешении конфликта в целом. Мы остаемся в контакте со всеми нашими друзьями. Повторю еще раз: сделаем все, что от нас зависит, если будет нужна наша помощь для того, чтобы конфликт был завершен», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Владимира Путина политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

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    5 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил, что Иран вынужден отвечать на удары по своей территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир выразил надежду на достижение мира на Ближнем Востоке, отметив вынужденный характер ответных военных действий со стороны Тегерана.

    По его словам, Москва регулярно призывает Тегеран избегать эскалации и нападений на другие страны, передает РБК.

    «Мы все время в разговорах с нашими иранскими друзьями убеждаем их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств. Но ответ от них простой: на нас напали, убивают наших детей, убивают все руководство страны. И чего нам делать? Мы вынуждены вот таким образом отвечать», – заявил Путин.

    Кроме того, он назвал правильным шагом решение президента США приостановить боевые действия в Иране, передает ТАСС.

    Ранее Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия вокруг Ирана.

    Позже Вашингтон ради возможного мирного соглашения отложил запланированный военный удар по исламской республике.

    В конце мая президент США заявил о достижении широкого двустороннего соглашения путем переговоров.

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    6 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа

    Tекст: Мария Иванова

    В западной провинции Йемена Ходейда произошел теракт, в результате которого погиб командующий первой пехотной дивизией объединенных сил.

    Высокопоставленный командующий сил, лояльных международно признанному правительству Йемена, погиб в субботу при подрыве его кортежа на побережье Красного моря, передает РИА «Новости».

    «Самодельное взрывное устройство сработало, когда кортеж бригадного генерала Яхьи Вахиша, командующего первой пехотной дивизией в составе объединенных сил, проезжал мимо военного лагеря дивизии в районе Аль-Хавха к югу от Ходейды», – сообщил йеменский военный источник. Жертвами взрыва стали сам бригадный генерал и трое других военнослужащих.

    Сейчас военные ведут расследование для установления личностей организаторов убийства. Отмечается, что объединенные силы контролируют районы Аль-Хавха и Хайс к югу и юго-востоку от Ходейды. Остальные территории провинции находятся под контролем правящего на севере шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

    Гражданский конфликт между хуситами и силами, поддерживающими международно признанные власти, продолжается в Йемене с 2014 года.


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    4 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    В Ливане торжественно открыли памятник русским офицерам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ливанской столице состоялась торжественная церемония открытия памятного знака, посвященного русским военным, которые покинули родину после революции и упокоились на чужбине.

    В Бейруте в Ливане открыли мемориал русским офицерам. Торжественная церемония прошла на территории кладбища «Мар-Митр» при храме святого великомученика Дмитрия в районе Ашрафия, передает РИА «Новости». В ходе церемонии отслужили панихиду по усопшим воинам.

    На гранитном монументе высечены имена выдающихся военных деятелей. В их числе – главный оружейник Российской империи генерал Эдуард Гермониус, вице-адмирал Андрей Лазарев, а также полковники Федор Зверев, Константин Староскольский и Павел Соколов.

    «Это событие стало не просто установкой памятного знака. Оно стало важным шагом по восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о людях, которые посвятили свою жизнь служению России, проявили мужество на полях сражений и, оказавшись вдали от Родины, сохранили верность своим идеалам, офицерской чести и исторической памяти», – подчеркнул помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.

    По словам дипломата, благодаря совместным усилиям российских и ливанских исследователей в рамках проекта по сохранению воинских захоронений удалось восстановить биографии многих офицеров и найти места их упокоения. Он добавил, что долгие годы именно православные храмы и русская община бережно хранили память об эмигрантах.

    Руководитель исторического клуба при «Русском доме» Тони Малуф отметил теплое отношение ливанцев к российской истории. По его мнению, забота Москвы о своих героях спустя многие десятилетия вызывает глубокое уважение и является своеобразным возвращением долга военным, оказавшимся за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Венгрии за последние пять лет отремонтировало более 65 советских воинских захоронений. Ранее представители 12 стран возложили венки к памятникам советским воинам в Будапеште.

    А в немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 павших красноармейцев.

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    6 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Сечин заявил о стратегической роли Арктики на фоне Ормузского кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Фактическая блокировка Ормузского пролива превратила северные маршруты в ключевой логистический коридор, а также увеличила ежедневный объем транзакций в китайской платежной системе до триллиона юаней, отметил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    Выступление ответственного секретаря президентской комиссии по развитию ТЭК состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Ситуация вокруг Ормузского пролива, по его мнению, показала критическую уязвимость традиционных торговых путей.

    «Мы приветствуем попытки некоторых стран создавать обходные маршруты, но с точки зрения потребностей мировой торговли особая роль – у Арктики. В этих условиях становится стратегическим не только ее значение как ресурсной базы, но, прежде всего, как надежного логистического маршрута», – заявил Игорь Сечин. По его словам, регион становится не просто ресурсной базой, а важнейшим и надежным транзитным путем.

    Блокировка поставок нефти из Персидского залива уже спровоцировала рост цен на мировых рынках. Руководитель компании предупредил, что этот прецедент ставит под угрозу другие узкие места глобальной логистики, включая Суэцкий и Панамский каналы, а также ключевые мировые проливы.

    Кроме того, кризис значительно ускорил отказ от западных финансовых механизмов. За пять лет ежедневный объем транзакций через китайскую межбанковскую систему вырос более чем в три раза и достиг почти 1 трлн юаней.

    «Из-за санкций диверсифицируются платежные инструменты. За последние пять лет объем транзакций, совершаемых с помощью Трансграничной межбанковской платежной системы Китая, вырос более чем в три раза», – отметил Сечин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители международных организаций выпустили совместное заявление о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормуза.

    Военно-морские силы США ранее возобновили сопровождение гражданских судов в этом ключевом нефтяном коридоре.

    Ведущие морские операторы на фоне эскалации перевели доставку грузов на наземный транспорт.

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    6 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Офицер и несколько солдат погибли на юге Ливана при ударе израильского дрона

    Ливанские военные стали жертвами израильского беспилотника в провинции Набатия

    Tекст: Мария Иванова

    В результате воздушной атаки на джип на юге Ливана смертельные ранения получили офицер и группа военнослужащих местной армии.

    Инцидент произошел в провинции Набатия на юге страны, где израильский беспилотник атаковал армейский джип, передает ТАСС. Жертвами этого удара стали офицер и несколько военнослужащих ливанской армии.

    Информацию о происшествии официально подтвердила армейская пресс-служба. «Командование армии сообщает о гибели офицера и нескольких солдат в результате варварского рейда на военную машину, следовавшую по шоссе Хардали – Набатия», – говорится в распространенном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    В конце мая Армия обороны Израиля начала масштабные удары по инфраструктуре шиитского движения в районе города Тир.

    Месяцем ранее в результате атаки израильских беспилотников по окрестностям города Набатия погибли четыре человека.

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    6 июня 2026, 21:24 • Новости дня
    Пограничники Ирана уничтожили группу террористов на афганской границе

    Иранские военные ликвидировали шесть террористов на границе с Афганистаном

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе перестрелки близ города Заболь иранские силовики ликвидировали шестерых вооруженных боевиков, пытавшихся прорваться через границу для нападения на пограничную заставу.

    Вооруженное столкновение произошло в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, передает РИА «Новости».

    Командующий пограничными войсками Ирана Али Акбар Джавидан сообщил детали успешной операции по нейтрализации угрозы.

    «Шесть вооруженных членов террористической группировки были убиты в результате перестрелки. Пограничники во время очистки поля боя обнаружили два пистолета Colt и большое количество боеприпасов к ним», – заявил военный.

    По словам командующего, боевики планировали незаконно пересечь государственную границу. Их главной целью было внезапное нападение на месторасположение иранских пограничных войск, однако силовики вовремя пресекли эту попытку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спецслужбы Ирана обезвредили две связанные с израильской разведкой террористические ячейки.

    В марте силовики задержали десятки участников террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

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    5 июня 2026, 09:25 • Новости дня
    ФСЭГ: Закрытие Ормузского пролива затянет восстановление газового рынка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Длительное закрытие Ормузского пролива затянет восстановление газового рынка, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила на полях ПМЭФ.

    По словам Мшелбила, никто не знает, как быстро вернется в нормальное состояние мировой газовый рынок после открытия Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Он отметил, что чем дольше маршрут будет закрыт, тем дольше будет длиться восстановление отрасли.

    «Никто не знает. Абсолютно никто не знает. Во-первых, мы даже не знаем, когда откроется Ормузский пролив», – подчеркнул генсек ФСЭГ. Он добавил, что после открытия маршрута в игру вступит множество факторов, которые определят возвращение к нормальной жизни, поэтому предсказать точные сроки крайне сложно.

    При этом Мшелбила выразил уверенность в одном: чем дольше Ормузский пролив останется закрытым, тем дольше и сложнее будет глобальная ситуация.

    Ранее Тегеран запланировал полную блокировку Ормузского пролива для оказания давления на Израиль.

    Аналитики спрогнозировали рекордный скачок цен на углеводороды из-за длительного перекрытия этого важнейшего морского маршрута.

    Глава компании Saudi Aramco Амин Нассер предрек нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.

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    5 июня 2026, 11:43 • Новости дня
    Аракчи объяснил «исчезновение» Хаменеи соображениями безопасности

    Аракчи: Хаменеи исчез из публичного пространства из-за мер безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на публичных мероприятиях связано с рекомендациями профильных ведомств по обеспечению его безопасности, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи избегает публичных появлений из-за мер безопасности и по совету компетентных органов, сообщил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    «Он весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления. Однако по соображениям безопасности профильные органы не рекомендуют в большей степени появляться очно», – рассказал глава внешнеполитического ведомства в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

    Аракчи подчеркнул, что иранское правительство находится в постоянном контакте с руководителем государства, передает РИА «Новости».

    Ранее глава службы протокола офиса лидера Мазахер Хосейни отмечал, что Моджтаба Хаменеи восстанавливается после травм спины и колена, а также рваной раны за ухом.

    Минздрав Ирана сообщил об отсутствии у верховного лидера Моджтабы Хаменеи внешних увечий после мартовских бомбардировок.

    Руководитель протокольной службы офиса главы государства Мазахер Хосейни заявил об успешном восстановлении политика после падения от взрывной волны.

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