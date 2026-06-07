Израильская армия приступила к зачистке окрестностей ливанского города Набатия

Наступление на окрестности города Набатия, расположенного в 75 километрах от Бейрута, стартовало после интенсивных авиационных ударов и артиллерийской подготовки, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
В ходе зачистки территории израильские военные активно применяют специализированных роботов. Техника используется для безопасного обнаружения заложенной взрывчатки и выявления диверсионных групп противника.
Днем ранее представители «Хезболлы» заявили об успешном обстреле израильского командного пункта и скопления бронетехники. Удар был нанесен в восьми километрах от Набатии, неподалеку от контролируемого израильтянами средневекового замка Бофор. В результате атаки управляемым снарядом был подбит один танк Merkava.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильский беспилотник атаковал армейский джип в провинции Набатия.
Несколькими днями ранее бойцы шиитского движения поразили бронетехнику ЦАХАЛ в районе крепости Бофор.
В конце мая израильская боевая авиация обстреляла крупные населенные пункты на юге Ливана.