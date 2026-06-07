Reuters сообщило о планах ОПЕК+ повысить добычу нефти в июле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Семь ведущих стран ОПЕК+ на встрече, которая состоится в воскресенье, скорее всего, примут решение увеличить квоты на добычу нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Это повышение будет аналогично майскому, но немного выше июньского, что связано с выходом Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК и ОПЕК+.

В сообщении агентства отмечается, что окончательное решение еще не принято, однако источники Reuters ожидают, что участники встречи поддержат такой шаг. По данным агентства, во время министерской встречи не ожидается изменений в общей политике по добыче нефти.

В воскресенье пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, министерская встреча ОПЕК+, совещание стран ОПЕК и встреча «семерки». Начало всех мероприятий намечено на 15:30 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце семь государств альянса согласовали новые квоты на июнь с ростом добычи на 188 тыс. баррелей в сутки.

Перед этим Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК для увеличения собственной добычи нефти.

Позже вице-премьер России Александр Новак подтвердил сохранение прежних графиков компенсаций излишне добытого топлива.