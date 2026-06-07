В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

Tекст: Дарья Григоренко

В Министерстве науки и высшего образования уточнили, что междисциплинарный коллектив ученых и медиков предложил инновационные подходы к диагностике и лечению глиомы головного мозга, передает РИА «Новости».

Наибольшую эффективность в диагностике показал метод ПЭТ/КТ с применением радиофармпрепарата из радиоактивных аптамеров. При внутривенном введении они притягиваются к опухоли и специфически ее подсвечивают.

Для терапии применялись аптамеры, связанные с противоопухолевыми молекулами. Это позволяет доставлять лекарство непосредственно к клеткам глиомы. Разработки повышают чувствительность опухоли к лучевой терапии и предотвращают поражение здоровых тканей.

Профессор РАН Галина Павлова рассказала о перепрограммировании патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby. Молекулы превращают опухолевые клетки в безопасные. Препараты уже подтвердили свою эффективность и готовятся к доклиническим испытаниям.

Работа проходила в рамках гранта Минобрнауки.



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