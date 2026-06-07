Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Швеции приняло решение выделить 13,35 млн крон (1,42 млн долларов) на обеспечение свободных выборов и демократии в Восточной Европе в 2026 и 2027 годах, передает ТАСС. Средства пойдут на наблюдение за местными выборами, укрепление честности голосования и повышение устойчивости к дезинформации в Армении и Молдавии.

«Действия в Восточной Европе характеризуются двумя параллельными тенденциями: ускоренным сближением с ЕС в ряде стран и ростом числа гибридных атак и других попыток влияния, направленных на создание политической и социальной нестабильности», – говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии королевства. В документе отмечается, что в преддверии парламентских выборов Армения подвергается масштабным атакам, аналогичным тем, что наблюдались в Молдавии в 2024 и 2025 годах.

Финансирование будет осуществляться через организации International IDEA, «Национальный демократический институт» и Хельсинкскую гражданскую ассамблею Vanadzor. Выбор Армении и Молдавии обусловлен их стремлением к сближению с Евросоюзом. Министр внешней торговли Швеции Беньямин Дуcа подчеркнул, что угрозы демократии затрагивают безопасность всей Европы, поэтому укрепление демократической устойчивости в этих странах сейчас крайне важно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России обвинило Евросоюз во вмешательстве в армянские выборы по молдавскому сценарию.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала создание в республике специальной гражданской миссии для борьбы с дезинформацией.

Российские эксперты назвали подобные действия Запада попыткой подмены суверенных избирательных процессов.