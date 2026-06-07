  • Новость часаУкраинский дрон атаковал автомобиль с мирными жителями в ЛНР
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Каждый российский солдат войдет в единую информационную сеть
    Глава Рособрнадзора считает нужным смену формата домашних заданий из-за ИИ
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    Тайвань задействовал пять кораблей береговой охраны из-за морской операции Китая
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    7 июня 2026, 12:30 • Новости дня

    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта

    Губерниев: Сейчас Мирра Андреева – это лицо российского спорта в мире

    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта
    @ Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У Мирры Андреевой была опасная соперница в финале «Ролан Гаррос». Полька Майя Хвалиньская очень сильная и мотивированная, но российская теннисистка оказалась сильнее, заявил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Напомним, Андреева впервые победила в турнире Большого шлема.

    «Теннис – одна из самых конкурентных игр в мире. Чтобы попасть в финал турнира Большого шлема, а тем более выиграть, ты должен быть недюжинным спортсменом», – отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его оценкам, победа Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» – это «победа года, а может быть даже десятилетия российского спорта».

    Собеседник указал на высочайший уровень подготовки россиянки в 19 лет. «У Андреевой была опасная соперница – Майя Хвалиньская, прошедшая впервые, кстати, через сито квалификации и дошедшая до финала. Полька очень сильная и мотивированная, но наша – сильнее. Мирра прекрасна!» – подчеркнул Губерниев.

    Он напомнил, что российская теннисистка Диана Шнайдер «остановилась в шаге от финала». «Она попала в четверку сильнейших – это большой результат», – уточнил комментатор. Собеседник также вспомнил олимпийский финал: Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали.

    «Хочу передать привет тем, кто пытался называть наших теннисистов иноагентами. Сейчас Мирра Андреева – это лицо российского спорта в мире, как Матвей Сафонов, Александр Овечкин, Ангелина Мельникова», – заключил Губерниев.

    Напомним, российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую в финале турнира «Ролан Гаррос» и впервые завоевала титул Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Победа Андреевой стала первой для российских теннисисток в одиночном разряде «Ролан Гаррос» с 2014 года. Тогда турнир выиграла Мария Шарапова.

    Андреевой 19 лет, она занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для спортсменки прошедший финал турнира Большого шлема стал первым в карьере. Прежде лучшим результатом для нее был полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В том же сезоне на Олимпийских играх в Париже она стала серебряным призером в парном разряде вместе со Шнайдер, передает ТАСС.

    «Несмотря на юный возраст, Андреевой давно прочили победы в турнирах – и два года спустя молодая теннисистка, успевшая получить огромный опыт, реализовала свой потенциал», – пишет The Independent. Издание Daily Mail отмечает: «эту победу со счетом 6:3, 6:2 мы будем вспоминать как начало «эры Мирры».

    6 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по словам украинского депутата Алексея Гончаренко, в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Российским бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов), пишут «Вести».

    По информации депутата, встреча прошла в Киеве 21 мая. В своем Telegram-канале он заявил: «Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать встречу через российского предпринимателя.

    Ранее Гончаренко в соцсетях заявил о «положительных сигналах» в словах Путина по Украине. А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Путина в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в другой точке.

    Комментарии (19)
    6 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Девятнадцатилетняя Мирра Андреева впервые завоевала титул Большого шлема, уверенно обыграв в финале польку Майю Хвалиньскую и заработав 240 млн рублей призовых.

    Российская теннисистка Мирра Андреева завоевала титул чемпионки Открытого чемпионата Франции, передает РИА «Новости».

    В финальном матче, прошедшем на грунтовых кортах, она обыграла Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

    19-летняя спортсменка, посеянная под восьмым номером, стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке.

    «Я смотрела «Ролан Гаррос» по телевизору с ранних лет. Я не могу поверить, что держу этот трофей в своих руках», – призналась Андреева во время награждения.

    После триумфальной победы россиянка произнесла благодарственные речи на трех языках: английском, французском и русском. Она выразила особую признательность своей команде, тренерам и родителям.

    Ожидается, что Андреева поднимется на шестую строчку в рейтинге WTA и возглавит чемпионскую гонку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира российская теннисистка одержала победу над украинкой Мартой Костюк.

    Перед этим спортсменка уверенно обыграла румынку Сарану Кырстю на стадии четвертьфинала.

    Польская финалистка Майя Хвалиньская на пути к решающему матчу выбила из борьбы россиянку Анну Калинскую.

    Комментарии (9)
    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Охранники «Ролан Гаррос» заставили зрителей спрятать российский флаг

    Зрителей заставили убрать флаг России после победы Андреевой на «Ролан Гаррос»

    Tекст: Мария Иванова

    После победы 19-летней россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции служба безопасности турнира заставила болельщиков убрать в сумку российский флаг.

    Инцидент произошел во время празднования триумфа 19-летней теннисистки из России, передает РИА «Новости». Журналист Бен Ротенберг в соцсети рассказал о деталях случившегося на трибунах.

    «Пока Андреева праздновала свою победу, пара болельщиков на «Шатрие» замахали российским флагом. Охранник «Ролан Гаррос» быстро подлетел и заставил их убрать флаг в сумку», – отметил репортер.

    В субботу Мирра Андреева завоевала свой первый титул на турнирах Большого шлема. На грунтовых кортах Парижа она уверенно обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Этот успех позволит россиянке подняться на шестую строчку в рейтинге WTA и возглавить чемпионскую гонку.

    В полуфинале турнира спортсменка одержала победу над украинкой Мартой Костюк.

    На стадии четвертьфинала теннисистка обыграла румынку Сорану Кырстю.

    Комментарии (9)
    6 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Шарапова заявила о гордости за победу Андреевой

    Tекст: Мария Иванова

    Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова восхитилась историческим триумфом юной соотечественницы Мирры Андреевой, впервые за 12 лет выигравшей турнир Большого шлема.

    Рекордсменка по количеству побед на турнирах Большого шлема среди россиянок Мария Шарапова поделилась эмоциями от триумфа Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции, передает ТАСС. Свои поздравления прославленная спортсменка опубликовала в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    «Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона», – написала Шарапова.

    Андреева стала первой российской теннисисткой за последние 12 лет, сумевшей выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде.

    До этого момента последней победительницей подобных соревнований из России была именно Шарапова, завоевавшая трофей в Париже в 2014 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19-летняя россиянка Мирра Андреева впервые завоевала титул Большого шлема на турнире «Ролан Гаррос». В полуфинале Открытого чемпионата Франции теннисистка победила украинку Марту Костюк. Перед этим спортсменка обыграла румынку Сарану Кырстю в четвертьфинальном матче.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД передал в ООН кадры удара по Старобельску

    МИД передал в ООН материалы по атаке на колледж в Старобельске

    МИД передал в ООН кадры удара по Старобельску
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске с фотографиями погибших студентов.

    Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая. Они подтверждают причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов, сообщил МИД.

    В ведомстве добавили, что во время встречи было организовано видеоподключение жителей региона, которых затронула эта трагедия. Кузнецов получил возможность в режиме онлайн пообщаться с очевидцами, узнать об обстоятельствах произошедшего и задать им вопросы.

    Кроме того, Алимов обратился к директору информцентра ООН с просьбой направить полученные материалы в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. В министерстве уточнили, что их просят передать , его специальному представителю генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам Ванессе Фрезье, а также профильным структурам Всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился официально уведомить международные организации о нападении на учебное заведение в Старобельске.

    Позже уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила об отсутствии реакции ООН и ОБСЕ на обращения по удару ВСУ по Старобельску. И лишь 4 июня управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате ночной атаки дронов на колледж в Старобельске.

    Комментарии (4)
    6 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    В результате удара БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали четверо детей

    В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадали четверо детей и взрослый

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При ударе украинских беспилотников по гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области были ранены пятеро мирных жителей, среди них четверо детей.

    Пять человек, включая четырех детей, пострадали в результате удара дронов ВСУ по машине в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. О нападении сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, удар был нанесен по гражданскому автомобилю, который двигался по улицам поселка.

    Ковальчук подчеркнул: «Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые люди... В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них - дети».

    Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь, уточнил глава региона.

    Как уже писала в субботу газета ВЗГЛЯД, женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь также получили ранения при атаке украинского дрона на село Чубковичи Брянской области.

    Ранее при массированном ударе ВСУ из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка пострадали пять мирных жителей, включая одного ребенка. А начале мая при ударе дрона-камикадзе ВСУ по населенному пункту погиб местный житель.

    Комментарии (2)
    6 июня 2026, 16:32 • Новости дня
    Потушен пожар на Тюменском НПЗ

    Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован спасателями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров, сведения о погибших и пострадавших не поступали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    Возгорание на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе было полностью потушено, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области. В официальном сообщении ведомства отмечено: «Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров».

    Для тушения привлекли 16 единиц основной и специальной техники. В работе на месте происшествия участвовали 26 сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области. По данным спасателей, сведений о погибших и пострадавших не поступало.

    Как писала в субботу газета ВЗГЛЯД, на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе спасатели ликвидируют возгорание повышенного уровня опасности на очистной установке, возникшее из-за технологического сбоя.

    Ранее, в апреле на территории НПЗ в Туапсе после падения фрагментов сбитого беспилотного аппарата вспыхнул пожар. Позже глава МЧС России Александр Куренков заявил об остановке утечки нефтепродуктов после пожара в Туапсе.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Силы ПВО за 13 часов сбили 339 украинских дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские средства противовоздушной обороны с 7 утра уничтожили сотни украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.

    За период с 7.00 до 20.00 по мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Атака была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областей, а также в Московском регионе.

    Кроме того, беспилотники были уничтожены над Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Все цели были поражены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне с 14.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими российскими регионами, Крымом и Черным морем.

    А в ночь на пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 123 украинских дрона самолетного типа над рядом российских областей, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 20:20 • Новости дня
    Кафельников восхитился триумфом Андреевой на «Ролан Гаррос»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России продолжают комментировать успех Мирры Андрневой, российская теннисистка Мирра Андреева в 19 лет выиграла «Ролан Гаррос», обыграв в финале полячку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

    Победа Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции вызвала бурную реакцию в российском теннисе, сообщает RT. Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил: «Абсолютно искренне рад её успеху, значимому и нужному в такое непростое время. Мирра классом выше своей соперницы. Польская теннисистка сделала то, что никто не мог ожидать, честь и хвала ей. Но класс у соперниц сегодня был разный».

    Кафельников подтвердил, что верит в большие перспективы Андреевой и её способность завоевать много трофеев. Он напомнил, что три-четыре месяца назад жёстко критиковал россиянку, но отметил серьёзный прогресс за последний месяц и признался, что доволен её нынешней игрой.

    Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал триумф Андреевой победой года, а возможно, и десятилетия для российского спорта. По его словам, в 19 лет теннисистка проявила невероятную стойкость духа, а опыт Олимпиады в Париже помог ей справиться с давлением. Он также подчеркнул, что полька Хвалиньская, пробившаяся в финал через квалификацию, была максимально мотивирована, но Андреева в юном возрасте всё равно оказалась сильнее.

    Шамиль Тарпищев в беседе с РИА «Новости» заявил, что успех в Париже положительно скажется на эмоциональном состоянии Андреевой перед Уимблдоном и US Open, хотя там её ждут совсем другие матчи и напряжение. Он объяснил, что ключом к победе над Хвалиньской стала правильная тактика: игра по восходящему мячу, из-за чего соперница не успевала отвечать на удары, несмотря на помехи в виде нервов и ветра. При этом Тарпищев не согласился с мнением, что Андреева уже готова стать первой ракеткой мира, отметив, что пока рано, но перспектива у нее есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19-летняя Мирра Андреева впервые завоевала титул турнира «Ролан Гаррос», обыграв в финале польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

    В полуфинале Открытого чемпионата Франции Андреева победила украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 и стала первой с 2021 года российской финалисткой турнира такого уровня.

    Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова заявила о гордости за исторический триумф Андреевой, ставшей первой за 12 лет отечественной победительницей турнира Большого шлема в одиночном разряде.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Суд отказал блогеру Хилми Форксу в досрочном освобождении

    Суд оставил блогера Хилми Форкса отбывать срок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волжский городской суд не поддержал прошение Хилми Форкса об УДО, решив, что осужденный треш-блогер пока не достиг цели исправления.

    Ходатайство об условно-досрочном освобождении треш-блогера 32-летнего Хилми Форкса рассмотрел Волжский городской суд, пишет 360.ru. Инстанция приняла решение оставить осужденного в колонии, посчитав, что цель его пребывания в исправительном учреждении, а именно исправление, еще не достигнута.

    Форкса приговорили к трем годам колонии в декабре 2023 года. Незадолго до вынесения приговора блогер публично извинился и попытался сгладить вину, переведя деньги в фонд нравственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогера Хилми Форкса (Олейника) осудили по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в интернете.

    Ранее Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Валерии Федякиной (Битмама) к семи годам колонии за хищение у инвестора более 6 млрд рублей. До этого Дорогомиловский суд Москвы приговорил блогера Хавиера Ярмагомедова к семи годам лишения свободы за топтание христианского креста и распространение детской порнографии.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 15:52 • Новости дня
    В Ленобласти ликвидировали последствия пожара после атаки БПЛА

    Власти Ленобласти ликвидировали последствия пожара после атаки украинских БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После тушения пожара в Большой Ижоре власти Ленобласти готовят возвращение эвакуированных жителей и проверяют территорию из-за риска возможных взрывоопасных предметов.

    Работы по ликвидации последствий возгорания после атаки БПЛА в Большой Ижоре завершены, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в «Максе». Сейчас близлежащий район осматривают на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов, эти проверки рассчитаны примерно на два часа.

    По оценке главы региона, ориентировочно после 17:00 по московскому времени эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома. Дрозденко отметил, что оперативный штаб и администрация района будут помогать и содействовать при их возвращении, в это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения.

    Для ликвидации последствий атаки беспилотников в Ленинградской области к месту аварийно-спасательных и других неотложных работ направлены восемь групп разминирования из состава инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа, сообщил ТАСС вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов.

    По его словам, силы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области и Росгвардии выставили посты на подъездах к населенным пунктам, чтобы патрулировать зоны эвакуации и не допустить нарушений правопорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД. в субботу в Ленинградской области после атаки беспилотников Украины госпитализировали одного местного жителя, еще троим, включая ребенка, помощь медиков оказали на месте.

    Ранее над регионом средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов, обломки повредили несколько домовладений.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Жители Ленобласти вернулись домой после эвакуации из-за атаки БПЛА

    Эвакуированные жители Ленобласти вернулись домой после проверок воздуха

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После ликвидации последствий пожара в Большой Ижоре эвакуированные жители Ленинградской области смогли вернуться в свои дома, социальные объекты возобновили работу, сообщили власти региона.

    О возвращении людей из пунктов временного размещения сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он написал: «Режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Все, кто находился в пунктах временного размещения, уже доставлены на автобусах домой. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций».

    По словам губернатора, въезд в Большую Ижору сейчас свободный, ограничения движения транспорта отсутствуют. Ранее жителей поселка эвакуировали из-за пожара, который начался после атаки БПЛА на регион.

    Как уточнил Дрозденко, Леноблэкомилиция направила в Большую Ижору мобильную лабораторию для забора проб атмосферного воздуха. Превышения доступимых концентраций загрязняющих веществ специалисты не выявили, что позволило снять ограничения и разрешить людям вернуться домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ленинградской области после тушения пожара в Большой Ижоре готовили возвращение эвакуированных жителей и проверяли территорию из-за риска взрывоопасных предметов. В ходе атаки дронов в Ленобласти четыре человека обратились за медицинской помощью и одному из них потребовалась госпитализация.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 19:21 • Новости дня
    Пострадавшим при атаке на Симферополь назначили выплаты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Крыма выплатят компенсации пострадавшим при атаке ВСУ на Симферополь, а семьям погибших будет выплачено 1,5 млн рублей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Власти Крыма назначили компенсации пострадавшим при атаке на Симферополь. Их размер - от 200 до 600 тыс. рублей в зависимости от тяжести травм. Семьям погибших переведут по 1,5 млн рублей, сообщила в «Максе» уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В больнице остаются шесть человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома. Все пострадавшие – работники резервных вагонов депо станции Симферополь. Люди обеспечены необходимой медицинской помощью», – говорится в сообщении Лантратовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинской атаки на Симферополь три человека погибли и семеро получили ранения. Позже при ударе украинского беспилотника по поезду из Азовского в Керчь еще один человек погиб, еще трое получили ранения. Сенатор Екатерина Алтабаева заявила о попытках киевского режима ударами по поездам, автобусам и жилым домам запугать жителей Крыма и Севастополя.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 19:50 • Новости дня
    Суд Петербурга арестовал колумбийца за попытку вербовки в ВСУ

    Суд Петербурга арестовал колумбийца за попытку стать наемником ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге до начала августа под стражу заключили гражданина Колумбии, которого обвиняют в попытке стать наемником ВСУ из-за карточных долгов, сообщили в суде.

    Приморский районный суд Петербурга принял решение о заключении под стражу гражданина Колумбии Обандо Урбано. Колумбиец с карточным долгом попытался стать наемником ВСУ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, его обвиняют по статье  «Покушение на участие наемника в вооруженном конфликте».

    По версии следствия, 11 марта гражданин Колумбии за пределами России пытался завербоваться в наемники для участия в спецоперации на стороне Вооруженных сил Украины, переписываясь с вербовщиком ВСУ в социальной сети TikTok. Его намерения не были доведены до конца, так как мужчину задержал сотрудник отдела дознания Пулковской таможни.

    В пресс-службе уточнили, что Урбано задержали 12 марта, а 5 июня ему предъявили обвинение. Следствие указало, что обвиняемый не имеет легального дохода, имеет значительные для него карточные долги и, получив свободу, может вновь попытаться принять участие в вооруженном конфликте за вознаграждение. Кроме того, он подозревается в контрабанде наркотиков, что стало формальным основанием его задержания, мера пресечения определена до 3 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики указали на концентрацию около пяти тысяч иностранных наемников ВСУ в Харьковской области при общей численности контингента около 16,5 тысячи человек.

    Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия граждан страны в боевых действиях на Украине и напомнил о запрете на наемничество. А позже пленный колумбийский наемник Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о требовании командования ВСУ выплатить свыше десяти тысяч долларов выкупа за увольнение со службы.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 19:35 • Новости дня
    Россиянин Шогджиев стал самым молодым в истории с первой нормой гроссмейстера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На чемпионате Азии в Улан-Баторе Роман Шогджиев занял десятое место и установил возрастной мировой рекорд, выполнив первую норму гроссмейстера в 10 лет.

    11-летний россиянин Роман Шогджиев стал самым молодым шахматистом, выполнившим первую норму гроссмейстера, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России. На чемпионате Азии в Улан-Баторе он занял десятое место, набрав шесть очков по итогам девяти туров.

    При этом, Шогджиев уже стал самым молодым в истории мировых шахмат международным мастером. Он установил этот рекорд в возрасте 10 лет, 3 месяца и 21 день.

    Победу на турнире среди мужчин одержал китаец Кун Сянжуй, набрав семь очков. В женском соревновании первой стала представительница Индии Шри Савитха с результатом семь с половиной очка. По итогам чемпионата Азии путевки на Кубок мира 2027 года завоевали два россиянина, вошедшие в первую пятерку, – Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин.

    Для получения статуса гроссмейстера Шогджиеву надо выполнить еще две нормы. Самым молодым гроссмейстером в истории является американец Абхиманью Мишра, получивший это звание в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федерация шахмат России сообщила о десятилетнем Романе Шогджиеве, ставшем самым юным международным мастером. В январе того же года Шогджиев на турнире в Белграде стал самым молодым шахматистом, заработавшим балл международного мастера. Позже российская сборная с участием Шогджиева выиграла командный шахматный турнир стран ШОС в китайском Харбине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    Элиту БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» в Запорожской области уничтожили ударами ФАБ
    Reuters сообщило о планах ОПЕК+ повысить добычу нефти в июле
    Главком ВМС Британии Дженкинс рассказал о поиске российских подлодок
    В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга
    Поставки российских удобрений в Бразилию упали в полтора раза
    В пяти отраслях в России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей