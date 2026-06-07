В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей

Tекст: Антон Антонов

Единственными регионами со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей стали Чукотский автономный округ и Москва: 246 тыс. и 214 тыс. рублей соответственно – передает РИА «Новости».

Следом расположилась Магаданская область с 190 тыс. рублей в месяц против 155 тыс. годом ранее. Пятерку лидеров замкнули Ямало-Ненецкий АО с 189 тыс. рублей против 168 тыс. и Сахалинская область с ростом с 140 тыс. до 155 тыс. рублей.

Существенный уровень доходов показала республика Саха, где средняя зарплата достигла 154 тыс. рублей против 138 тыс. год назад. На Камчатке жители в среднем получили 153 тыс. рублей вместо прежних 135 тыс. В Ненецком автономном округе показатель вырос до 149 тыс. рублей с 141 тыс., в Ханты-Мансийском АО – до 148 тыс. рублей с 135 тыс.

В список регионов с зарплатами выше 100 тысяч рублей вошли также Мурманская область с 136 тыс. рублей, Петербург с 134 тыс. и Московская область со 132 тыс. рублей. В Хабаровском и Красноярском краях среднемесячный доход достиг по 115 тыс. рублей, в Забайкалье – 107 тыс., в Калужской области – 105 тыс. рублей.

Меньше всего в этой группе получали жители Амурской и Иркутской областей – 104 тыс. и 103 тыс. рублей соответственно, а также Приморья и республики Коми, где зарплаты лишь немного превысили 100 тыс. рублей.

Среди регионов с такими доходами сильнее всего в годовом выражении выросли зарплаты в Калужской области – на 31%, в Хабаровском крае – на 26%, в Магаданской области – на 23% и в Подмосковье – на 20%.

В мае сообщалось, что средняя зарплата в феврале превысила 100 тыс. рублей в 14 российских регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дефицит кадров остается одной из главных проблем российской экономики, а поиск квалифицированных сотрудников – одной из самых сложных задач бизнеса.

В 2026 году ожидается выборочное повышение зарплат для специалистов в дефицитных и высококвалифицированных сферах, включая IT и рабочие профессии.