Взрыв у иранского острова Харк связали с контролируемым подрывом боеприпасов

В сообщении подчеркивается, что поводов для беспокойства нет, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Fars сообщило о громком хлопке неустановленного происхождения в районе иранского острова Харк.
Tasnim связало взрывы у острова Харк работами по обезвреживанию боеприпасов
«Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», – заявил российский лидер, передает ТАСС.
По словам Путина, Москва рассчитывает, что текущее перемирие станет основой для прочного и стабильного мира в регионе.
В апреле Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.
Позже Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продление соглашения важным шагом для снижения напряженности.
Израиль тайно перебрасывал элитные военные и разведывательные подразделения, включая агентов «Моссада», в Азербайджан во время войны в Иране, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN.
По данным источников телеканала, израильские войска были размещены на юге страны, в непосредственной близости от иранской границы. Отмечается, что Израиль давно рассматривает Азербайджан как своего стратегического партнера.
В стране находились подразделения спецназа, которые занимались разведкой и проводили операции с использованием беспилотников. Всего в Азербайджане действовало несколько десятков израильских военнослужащих и разведчиков. Подготовка к этой операции началась за несколько недель до старта боевых действий в Иране.
По данным американского телеканала, это часть масштабной сети, развернутой на Ближнем Востоке, включая ОАЭ и Ирак, для проведения операций против Ирана.
Посольство Азербайджана в Израиле категорически отрицает использование территории страны для действий против Ирана. Представители израильского правительства и ЦАХАЛ оставили запрос американского телеканала без ответа.
Ранее в самом Иране обезвредили две работавшие на израильскую разведку террористические ячейки, изъяв у готовивших нападения боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.
«Исламская республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе», – сказал он, передает ТАСС.
По словам дипломата, эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности судоходства и ликвидацию загрязнений.
Гарибабади подчеркнул, что подобные меры полностью соответствуют международному морскому праву. Замглавы МИД Ирана напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года прямо разрешает прибрежным государствам получать оплату за оказание определенных услуг проходящим судам.
Ранее комитет иранского парламента одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.
В апреле власти исламской республики получили первые средства от сборов за пересечение этой акватории.
В середине мая Тегеран разработал специальный механизм управления движением коммерческого флота.
Трамп заявил о 20% оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром
«Эти люди сражались в течение 47 лет», – заявил Трамп в интервью NBC News, сравнив продолжительность конфликта с Ираном с войной во Вьетнаме.
«Я продвигаюсь очень быстро. Я рассчитываю на три месяца. Вы знаете, Вьетнам длился 19 лет. Я работаю уже третий месяц, а они только и делают, что спрашивают: «Эй, когда же ты победишь?» – отметил он.
Трамп добавил, что на данный момент в ходе конфликта иранцы «полностью уничтожили свои вооруженные силы», хотя у Ирана еще есть некоторые ракеты и беспилотники.
«Большинство заводов по производству беспилотных летательных аппаратов выведены из строя, большинство стартовых площадок выведено из строя, и большинство районов по производству ракет выведено из строя. Но у них все еще есть мощности. У них есть ракеты, у них есть беспилотники. Я бы сказал, что в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было при нашей первой атаке», – высказался глава Белого дома.
Иран в начале недели продемонстрировал, что все еще сохраняет ракетный потенциал и возможности БПЛА, проведя серию атак в Персидском заливе, в том числе нанеся удар по международному аэропорту Кувейта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана назвали ракету ПВО Patriot причиной удара по аэропорту Кувейта. Центральное командование США заявило о падении направленных в сторону эмирата иранских ракет. Конгресс США насчитал 42 самолета и БПЛА, потерянных в конфликте с Ираном.
Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных программ под контролем МАГАТЭ
Путин заявил, что разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, передает ТАСС.
«Этот уран можно было бы в будущем разбавлять и использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем международного сообщества и МАГАТЭ», – подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что подобный шаг урегулировал бы ситуацию и удовлетворил как сам Иран, так и других участников процесса, испытывающих подозрения. По его словам, материал был бы полностью предъявлен, вывезен и поставлен под надежный контроль.
Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил об актуальности предложения по вывозу высокообогащенного урана из Ирана в Россию.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила готовность Москвы помочь Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.
Иранская сторона согласилась на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий.
Путин прокомментировал ситуацию в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Петербурге, передает «Интерфакс».
По его словам, разговоры о заинтересованности страны в эскалации полностью лишены оснований.
«Это спекуляции по поводу того, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от этого конфликта в связи с ростом цен на энергоносители», – подчеркнул Владимир Путин.
«Мы приветствуем, что несмотря на определенные сбои, сейчас действует режим прекращения огня, перемирие. И все, что с нашей стороны можно, делаем для того, чтобы такая ситуация помогла в разрешении конфликта в целом. Мы остаемся в контакте со всеми нашими друзьями. Повторю еще раз: сделаем все, что от нас зависит, если будет нужна наша помощь для того, чтобы конфликт был завершен», – заявил Путин, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Владимира Путина политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
NYT сообщила о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе
В пятницу Иран выпустил несколько ударных беспилотников в сторону Ормузского пролива, и, по данным Центрального командования, США сбили по меньшей мере четыре из них.
«В течение последнего месяца американские войска помогли скоординировать проход более 100 коммерческих судов через пролив – в Персидский залив и из него», – заявил в пятницу американский чиновник газете New York Times (NYT).
О практике сопровождения кораблей в Ормузе газета сообщала несколькими днями ранее, когда узнала о тайном сопровождении американскими военными судов в Ормузе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило об угрозе схожего с 2008 годом кризиса из-за блокировки Ормуза. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива, а США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации.
По его словам, Москва регулярно призывает Тегеран избегать эскалации и нападений на другие страны, передает РБК.
«Мы все время в разговорах с нашими иранскими друзьями убеждаем их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств. Но ответ от них простой: на нас напали, убивают наших детей, убивают все руководство страны. И чего нам делать? Мы вынуждены вот таким образом отвечать», – заявил Путин.
Кроме того, он назвал правильным шагом решение президента США приостановить боевые действия в Иране, передает ТАСС.
Ранее Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия вокруг Ирана.
Позже Вашингтон ради возможного мирного соглашения отложил запланированный военный удар по исламской республике.
В конце мая президент США заявил о достижении широкого двустороннего соглашения путем переговоров.
Атака стала ответом на «враждебные действия США против иранских судов в Оманском заливе», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.
«Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе», – говорится в заявлении государственной телерадиокомпании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США. США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном.
В мае сообщалось, что вооруженные силы Ирана обстреляли два эсминца ВМС США в Ормузском проливе. В ответ американские войска атаковали иранские командные пункты.
Путин подтвердил контакты России с США и Израилем по иранскому урану
Глава государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Российский лидер отметил, что страна активно взаимодействует с ключевыми участниками процесса по вопросу обогащенного урана, передает ТАСС.
«Мы в контакте и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.
Накануне Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. Ранее глава государства подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного материала на российскую территорию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о готовности Москвы оказать поддержку Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.
CENTCOM назвало ложью сообщения об иранском ударе по американскому эсминцу
«Иран лжет. Военные силы США на море продолжают летать, плавать и действовать безопасно и беспрепятственно», – подчеркнул CENTCOM в X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная телерадиокомпания Ирана IRIB заявила, что Иран атаковал командный центр на американском эсминце в Оманском заливе.
Ранее Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.
Агентство Fars сообщило о взрыве близ иранского острова Харк
Инцидент произошел в районе острова Харк, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars. На данный момент точная причина и эпицентр случившегося не установлены.
По предварительным данным, источник громкого звука находился за пределами самого острова. Иные подробности происшествия пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на острове Харг зафиксировали громкие хлопки.
В марте американские военные нанесли удары по местным системам противовоздушной обороны.
В начале июня звуки взрывов прозвучали в районе иранского острова Кешм.
Решение приурочено к празднованию Эйд-е Гадир – значимого дня для мусульман-шиитов, когда, согласно их верованиям, пророк Мухаммед передал власть своему зятю Али, передает РИА «Новости».
«Верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Эйд-е Гадир удовлетворил просьбу главы судебной власти о помиловании или смягчении приговоров 2000 осужденных», – говорится в официальном сообщении пресс-службы.
Подобные мероприятия традиционно проводятся в Иране по случаю крупных религиозных праздников. Однако текущая амнистия стала первым подобным шагом нового руководителя государства с момента его вступления в должность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ассамблея экспертов избрала Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Позже политик впервые обратился к нации с требованием компенсаций от США и Израиля.
В конце апреля агентство Reuters заявило о концентрации реальной власти в стране в руках Корпуса стражей исламской революции.
Аракчи: Хаменеи исчез из публичного пространства из-за мер безопасности
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи избегает публичных появлений из-за мер безопасности и по совету компетентных органов, сообщил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
«Он весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления. Однако по соображениям безопасности профильные органы не рекомендуют в большей степени появляться очно», – рассказал глава внешнеполитического ведомства в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.
Аракчи подчеркнул, что иранское правительство находится в постоянном контакте с руководителем государства, передает РИА «Новости».
Ранее глава службы протокола офиса лидера Мазахер Хосейни отмечал, что Моджтаба Хаменеи восстанавливается после травм спины и колена, а также рваной раны за ухом.
Минздрав Ирана сообщил об отсутствии у верховного лидера Моджтабы Хаменеи внешних увечий после мартовских бомбардировок.
Руководитель протокольной службы офиса главы государства Мазахер Хосейни заявил об успешном восстановлении политика после падения от взрывной волны.
По словам Мшелбила, никто не знает, как быстро вернется в нормальное состояние мировой газовый рынок после открытия Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Он отметил, что чем дольше маршрут будет закрыт, тем дольше будет длиться восстановление отрасли.
«Никто не знает. Абсолютно никто не знает. Во-первых, мы даже не знаем, когда откроется Ормузский пролив», – подчеркнул генсек ФСЭГ. Он добавил, что после открытия маршрута в игру вступит множество факторов, которые определят возвращение к нормальной жизни, поэтому предсказать точные сроки крайне сложно.
При этом Мшелбила выразил уверенность в одном: чем дольше Ормузский пролив останется закрытым, тем дольше и сложнее будет глобальная ситуация.
Ранее Тегеран запланировал полную блокировку Ормузского пролива для оказания давления на Израиль.
Аналитики спрогнозировали рекордный скачок цен на углеводороды из-за длительного перекрытия этого важнейшего морского маршрута.
Глава компании Saudi Aramco Амин Нассер предрек нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.