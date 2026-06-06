  • Новость часаВ результате удара БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали четверо детей
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    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    МИД Азербайджана: Россиянин погиб при атаке на суда в Азовском море
    Охранники «Ролан Гаррос» заставили зрителей спрятать российский флаг
    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    6 июня 2026, 21:51 • Новости дня

    На Бали власти рекомендовали депортировать россиянина за скандалы в отеле

    Власти курорта на Бали рекомендовали депортировать россиянина за скандалы в отеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На курорте Печату на Бали туристу из России грозит депортация после серии жалоб отеля на его опасное и навязчивое поведение, о чем сообщила местная пресса.

    Власти округа Бадунг на индонезийском острове Бали рекомендовали депортировать гражданина России из курортного отеля района Печату, передает РИА «Новости». По данным местного издания NusaBali, мужчина проживал в отеле с 9 по 23 мая и неоднократно нарушал покой постояльцев и персонала, совершая действия, которые могли представлять опасность для окружающих.

    Начальник оперативного отдела муниципальной полиции Бадунга Маде Астика Джая заявил: «Согласно полученному мной докладу, гражданин России с инициалами MS уже находится под контролем иммиграционных властей для проведения процедуры депортации». Он уточнил, что сейчас россиянин проходит лечение в больнице, а после выздоровления местные власти намерены официально рекомендовать его депортацию иммиграционной службе.

    Астика отметил, что, по предварительным данным, поведение иностранца могло быть связано с зависимостью от определенных лекарственных препаратов, а окончательное решение примет иммиграционная служба. В числе претензий со стороны отеля названы регулярные нарушения тишины для других гостей, а также эпизод 18 мая, когда мужчина взял в баре мороженое и напитки без немедленной оплаты, но позже полностью погасил задолженность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданина России депортировали с индонезийского острова Бали за вандализм в ресторане Capri Bali с применением топора.

    Ранее иммиграционная служба Бали задержала 51-летнюю россиянку за неоднократный отказ платить за спа-процедуры, питание в ресторанах и проживание в отеле. Позже в туристическом районе Убуд на Бали в номере отеля обнаружили мертвым 41-летнего гражданина России.

    6 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу

    Военный эксперт Кнутов назвал вероятное место запуска дронов по Петербургу

    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    У меня нет сомнений, что значительная часть этих беспилотников запускалась не с территории Украины: ранее в Эстонию прибыли несколько групп украинских дроноводов, которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Петербургу, сказал газете ВГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по количеству сбитых целей и дальности, скорее всего, применялись беспилотники типа FP-2 (FirePoint 2) и так называемые «Лютые». Эти дроны имеют максимальную дальность порядка 1600 км, что позволяет им долетать до нас. Это разработка той самой пресловутой компании, которая сейчас угрожает созданием баллистической ракеты для обстрелов Москвы и Санкт-Петербурга с дальностью до 850 км и боевой частью 800 кг. За основу этой якобы украинской разработки взята советская зенитная ракета 5В55 от комплекса С-300», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом начинка и электроника для этой ракеты идут с Запада: топливо делают датчане, электронику – Франция и Германия. Хотя надо отметить, что наши С-400 умеют работать по таким целям», – уточняет спикер.

    Что касается маршрута, подчеркивает Кнутов, то с учетом массированности атаки, «у меня нет сомнений, что значительная часть этих дронов запускалась не с территории Украины». «По данным Службы внешней разведки России, в Эстонию прибыло несколько групп украинских дроноводов (четыре или пять), которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. Массированный удар по Кронштадту (около 70 сбитых БПЛА), по-моему, прямое тому подтверждение. Это было сделано, чтобы создать определенный фон Петербургскому экономическому форуму, в отместку за вчерашнее выступление президента России», – полагает собеседник.

    По мнению эксперта, сейчас критически важно собрать обломки, особенно контроллеры с флеш-накопителями или без них, потому что в контроллерах сохраняется маршрут и полетное задание. «Как только мы получим доказательства старта с территории Эстонии, по этим местам необходимо наносить высокоточные удары. Отвечать нужно однозначно, иначе дальше будет еще хуже», – сказал эксперт.

    Что касается обороны северо-западного направления, «за эталон нужно брать московскую систему ПВО – она эшелонированная и достаточно эффективно работает». «Но, помимо этого, я считаю задачей номер один создание системы местной противовоздушной обороны. Правительством уже созданы возможности для формирования мобильных огневых групп», – добавил собеседник.

    Он предложил создавать в распоряжении губернаторов и мэров отдельные роты или взводы с мобильными группами на пикапах, вооруженных пулеметами, ПЗРК «Верба», приборами ночного видения, станциями РЭБ, дробовиками – всеми доступными средствами поражения.

    «Когда единая система ПВО передает информацию о движении БПЛА по определенным маршрутам, у местных властей должна быть возможность оперативно прикрыть промышленные объекты, порты, энергетику и даже жилые кварталы и больницы», – считает Кнутов.

    Кроме того, раз киевский режим недоговороспособен, «Россия должна наносить массированные удары по центрам принятия решений, оборонным предприятиям и логистике противника».

    «Если мы хотим предотвратить появление еще большего количества беспилотников, нужно перерезать артерии поставок. Дороги из Польши, портовые сооружения в Одессе и Ильичевске, причалы – все, где перевозится или разгружается оружие, должно находиться под пристальным вниманием. Только периодическими чувствительными ударами, как минимум раз в неделю-две, мы сможем привести украинскую экономику к остановке и остановить поток комплектующих для дронов», – полагает Кнутов.

    В субботу утром Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов. «Работают средства ПВО», – написал он. Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Этот налет произошел на фоне завершения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 140 дронов. Фрагменты беспилотников рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Некоторые обломки нанесли незначительные повреждения нескольким частным жилым домам. Возле поселка Большая Ижора специалисты Минобороны ликвидируют пожар.

    По данным местных СМИ, системы ПВО отражали налеты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Зафиксирована защита акватории Финского залива и объектов военной и морской инфраструктуры.

    Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.

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    6 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительный рост доли технологических гигантов грозит мировому рынку крупнейшим финансовым пузырем с XIX века, а санкционная политика лишь ускоряет глобальный отказ от доллара? отметил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках ПМЭФ.

    Мировая экономика оказалась под угрозой масштабного кризиса из-за доминирования технологического сектора. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава «Роснефти» Игорь Сечин указал на тревожную тенденцию.

    «На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%», – заявил руководитель корпорации.

    По его словам, в скором времени этот показатель приблизится к 50%. Это произойдет благодаря ожидаемому выходу на биржу гигантов SpaceX, OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов. Сечин подчеркнул, что мир стоит на пороге крупнейшего финансового пузыря со времен железнодорожного бума в США в XIX веке, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в докладе «Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?» топ-менеджер затронул тему американской валюты. Он предупредил, что дальнейшее использование доллара в качестве санкционного инструмента неминуемо ускорит создание независимых финансовых альтернатив.

    Известный инвестор Джим Роджерс предупредил о формировании нового финансового пузыря в секторе искусственного интеллекта.

    Ранее Игорь Сечин назвал золото главным конкурентом американскому доллару.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    6 июня 2026, 07:55 • Новости дня
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Петербург в субботу подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    «Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», – написал он.

    Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу.

    Он  также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

    «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 70 дронов. Аэропорты Пулково и Храброво перешли в особый режим работы с рейсами. Минобороны доложило об уничтожении более чем 370 дронов ВСУ над Россией за ночь.


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    6 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента Антон Кобяков обвинил западные страны в стремлении к реанимации фашизма и пообещал ответ, который навсегда пресечет военные авантюры.

    Советник президента Антон Кобяков высказался о западных планах в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Сегодня Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма», – заявил он.

    Кобяков добавил, что так называемые партнеры, как и 85 лет назад, рассчитывают на поход на Восток и уничтожение русских, но, по его словам, в этом они просчитались. Советник подчеркнул, что Москва не позволит реализовать такие сценарии. Он отметил, что в нынешних условиях Россия задействует иные средства обороны

    «Если так называемые партнеры сегодня, как и 85 лет назад, думают, что историческая спираль и поход их на Восток снова приведут к уничтожению множества русских, то они заблуждаются. В этот раз с нашей стороны будут задействованы другие средства обороны. Мы навсегда отобьем охоту бросаться на Россию с оружием», – предупредил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной церемонии в МИД заявил о призывах в Европе повторить опыт нацистов и нанести России стратегическое поражение.

    Позже эксперты в материале газеты ВЗГЛЯД расценили усиление военной риторики Германии и призывы к расчленению России как проявление реваншизма. А сам Кобяков на ПМЭФ заявил о попытках США выйти из украинских переговоров на фоне, по его словам, ясного исхода СВО в пользу России.

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    6 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока

    Лидер украинской партии «Свобода» Тягнибок получил ранение при ударе дрона

    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    @ Aleksandr Gusev/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер запрещенной в России украинской националистической партии «Свобода» пострадал в результате удара беспилотника по автомобилю на передовой, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок получил ранения на передовой в результате атаки беспилотника, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии подтвердил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    «Олега Тягнибока ранили на фронте», – написал градоначальник в своем Telegram-канале. Уточняется, что дрон поразил автомобиль, в котором передвигался политик. При этом степень тяжести полученных травм и точное место инцидента не раскрываются.

    Олег Тягнибок известен активным участием в государственном перевороте на Украине в 2013-2014 годах. После воссоединения Крыма с Россией он неоднократно выступал с угрозами в адрес жителей полуострова.

    В конце 2019 года бывший боец украинского спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин заявлял, что лидер националистов является одним из виновников расстрела протестующих во время беспорядков на «Майдане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Олег Тягнибок руководил запрещенной в России экстремистской партией «Свобода» в период государственного переворота.

    В августе прошлого года во Львове застрелили другого коменданта майдана Андрея Парубия.

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    6 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный суд в России заочно вынес пожизненный приговор Василию Кирющенко за подготовку терактов и участие в украинском вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе суда.

    Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 32-летнего мужчину за руководство запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в подготовке терактов, включая вторжение в Брянскую область, передает ТАСС.

    «Суд заочно по совокупности преступлений и путем частичного сложения назначил Кирющенко окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

    Также удовлетворены иски о возмещении ущерба на сумму более семи млн рублей.

    Следствие установило, что в январе 2022 года сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко уехал на Украину, где прошел обучение у инструкторов ВСУ в составе террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Затем присоединился к РДК. В марте 2023 года подсудимый с соучастниками разработал план теракта в селах Любечане и Сушаны. В настоящее время осужденный объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в России заочно арестовали сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко. До этого он был объявлен в розыск. В феврале 2026 года СК завершил расследование дела главы экстремистской и запрещенной РДК Кирющенко.

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    6 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов относительно публикации письма Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину и реакции президентов РФ и США на него.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не делать поспешных выводов относительно сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».

    Речь идет о недавнем послании Владимира Зеленского, а также реакции на него Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

    «Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», – отметил представитель Кремля в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

    Ранее украинский политик разместил на своем сайте открытое обращение к президенту России с предложением провести переговоры в третьей стране для завершения конфликта. Российский лидер во время пленарного заседания форума в Петербурге сообщил, что пока не видит смысла в подобной встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России бегло ознакомился с этим посланием накануне.

    Официальный представитель Кремля отказался раскрывать реакцию российского лидера на данное обращение.

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    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Путин встретился в Кремле со Шредером
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


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    6 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по словам украинского депутата Алексея Гончаренко, в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Российским бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов), пишут «Вести».

    По информации депутата, встреча прошла в Киеве 21 мая. В своем Telegram-канале он заявил: «Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать встречу через российского предпринимателя.

    Ранее Гончаренко в соцсетях заявил о «положительных сигналах» в словах Путина по Украине. А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Путина в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в другой точке.

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    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


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    6 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    ВЦИОМ: Современная молодежь отказалась от ценностей поколения 1990-х
    ВЦИОМ: Современная молодежь отказалась от ценностей поколения 1990-х
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Современная молодежь имеет другие жизненные приоритеты и отличается по типу взросления от тех россиян, чья молодость пришлась на 1990-е годы. Сравнение двух поколений провел генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Современная молодежь имеет иные жизненные приоритеты по сравнению с поколением 1990-х годов, пишет «Ленте.ру».

    Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на Петербургском международном экономическом форуме пояснил, что в конце прошлого века люди были вынуждены выживать. По этой причине молодым приписывали стремление разбогатеть любой ценой.

    «Молодежь 1990-х воспринималась как поколение выживания и рывка, а нынешняя молодежь – как поколение навигации в сложном мире. Она не более инфантильна, а скорее, более чувствительна к качеству жизни, более требовательна к среде и более ориентирована не только на результат, но и на смысл, комфорт и соответствие жизни своим ценностям», – отметил Абрамов.

    Сегодня образ молодых людей стал более конструктивным. Они стремятся учиться, создавать семьи и заниматься интересным делом, а не только потреблять. При выборе работы зумеры обращают внимание на гибкость графика и ценности компании, а не только на зарплату.

    Кроме того, глава ВЦИОМ оценил уровень напряженности в российском обществе. По его словам, показатель находится на уровне минус четыре пункта, что говорит о внутреннем напряжении без резких внешних реакций. При этом молодежь остается самой жизнерадостной группой населения – 44% настроены позитивно, хотя у младших миллениалов уровень тревожности выше из-за вопросов стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у современной молодежи экономическими барьерами.

    Президент России Владимир Путин отверг тезис о потерянном поколении девяностых годов.

    Аналитики отметили активное стремление молодых россиян к самореализации внутри своей страны.

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    6 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Девятнадцатилетняя Мирра Андреева впервые завоевала титул Большого шлема, уверенно обыграв в финале польку Майю Хвалиньскую и заработав 240 млн рублей призовых.

    Российская теннисистка Мирра Андреева завоевала титул чемпионки Открытого чемпионата Франции, передает РИА «Новости».

    В финальном матче, прошедшем на грунтовых кортах, она обыграла Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

    19-летняя спортсменка, посеянная под восьмым номером, стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке.

    «Я смотрела «Ролан Гаррос» по телевизору с ранних лет. Я не могу поверить, что держу этот трофей в своих руках», – призналась Андреева во время награждения.

    После триумфальной победы россиянка произнесла благодарственные речи на трех языках: английском, французском и русском. Она выразила особую признательность своей команде, тренерам и родителям.

    Ожидается, что Андреева поднимется на шестую строчку в рейтинге WTA и возглавит чемпионскую гонку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в полуфинале турнира российская теннисистка одержала победу над украинкой Мартой Костюк.

    Перед этим спортсменка уверенно обыграла румынку Сарану Кырстю на стадии четвертьфинала.

    Польская финалистка Майя Хвалиньская на пути к решающему матчу выбила из борьбы россиянку Анну Калинскую.

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    6 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе

    Константинов заявил о состоянии Зеленского в 5 млрд долларов

    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Неофициальные оценки личного капитала Владимира Зеленского достигают почти 5 млрд долларов, что выводит его в список богатейших людей Европы.

    Неофициальные данные о богатстве лидера киевского режима озвучил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. Он отметил, что приближенные политика также обладают колоссальными средствами и прячутся за границей, в частности в Израиле.

    «Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского – судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное», – подчеркнул Константинов.

    Глава крымского парламента добавил, что инсайдерские источники оценивают капитал политика примерно в 5 млрд долларов. Однако официальная декларация об имуществе за 2025 год демонстрирует совершенно иные цифры.

    Согласно документам, общая сумма средств семьи превышает один млн долларов, включая 595 тыс. долларов наличными. Остальные сбережения распределены по различным финансовым организациям, включая банк в Цюрихе, где хранится 346 483 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чистая стоимость активов Владимира Зеленского за прошлый год существенно выросла.

    В конце марта декларация главы киевского режима о доходах исчезла из открытого доступа.

    Весной прошлого года он приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции.

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    6 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Сечин завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста
    Сечин завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Высокие процентные ставки и непредсказуемый механизм формирования курса рубля усиливают давление на нефтегазовую отрасль, угрожая финансовой стабильности и доходам бюджета, отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    Игорь Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме указал на необходимость решения макроэкономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «Тем не менее, как сказано в Екклесиасте: «Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного»», – сказал он.

    По словам руководителя компании, на нефтегазовую отрасль давят не только внешние ограничения, но и внутренние факторы. Высокие процентные ставки увеличивают стоимость обслуживания долгов, а непонятный механизм формирования курса рубля бьет по доходам экспортеров и бюджета.

    Кроме того, опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий создает дополнительные риски. Разумные шаги в этих направлениях помогут поддержать экономику и быстро принесут необходимые государству результаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роснефти» Игорь Сечин указал на угрозу масштабного экономического кризиса из-за доминирования технологического сектора.

    Министр экономического развития Максим Решетников спрогнозировал переход к более крепкому курсу рубля.

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    6 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Опубликованное лидером киевского режима обращение к президенту России содержит неприемлемые высказывания и давно известное предложение о встрече для завершения конфликта, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», – приводит РИА «Новости» его ответ журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский разместил в интернете обращение к президенту России с призывом провести переговоры в третьей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского, а также сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу. 



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