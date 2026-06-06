Пограничники Ирана уничтожили группу террористов на афганской границе

Иранские военные ликвидировали шесть террористов на границе с Афганистаном

Tекст: Мария Иванова

Вооруженное столкновение произошло в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, передает РИА «Новости».

Командующий пограничными войсками Ирана Али Акбар Джавидан сообщил детали успешной операции по нейтрализации угрозы.

«Шесть вооруженных членов террористической группировки были убиты в результате перестрелки. Пограничники во время очистки поля боя обнаружили два пистолета Colt и большое количество боеприпасов к ним», – заявил военный.

По словам командующего, боевики планировали незаконно пересечь государственную границу. Их главной целью было внезапное нападение на месторасположение иранских пограничных войск, однако силовики вовремя пресекли эту попытку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спецслужбы Ирана обезвредили две связанные с израильской разведкой террористические ячейки.

В марте силовики задержали десятки участников террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.