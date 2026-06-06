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    6 июня 2026, 21:01 • Новости дня

    США не выдали визы части делегации сборной Ирана перед чемпионатом мира

    Tasnim: США отказали в визах некоторым членам сборной Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне старта мирового первенства часть функционеров и представителей тренерского штаба иранской футбольной команды осталась без разрешений на въезд в Соединенные Штаты.

    Накануне старта турнира часть иранской делегации столкнулась с визовыми проблемами, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявлял, что национальная команда получила разрешения на въезд. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств.

    «США не выдали визы… менеджеру сборной Махди Мохаммаднаби, генеральному секретарю Федерации футбола Хедаяту Момбини, исполнительному директору национальной сборной Махди Харати», – говорится в сообщении. Также ограничения коснулись главы медиаотдела, аналитиков и представителей министерства иностранных дел. Оставшиеся без документов функционеры отправятся в Мексику.

    Изначально иранцы планировали разместиться в американском штате Аризона. Из-за напряженных отношений и вопросов безопасности тренировочную базу перенесли в Мексику. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж подтвердил одобрение этого решения со стороны ФИФА 24 мая.

    На групповом этапе турнира иранским футболистам предстоит провести три матча. Игры против сборных Новой Зеландии и Бельгии состоятся 15 и 21 июня в калифорнийском Инглвуде. Встреча с командой Египта назначена на 26 июня в Сиэтле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранской сборной из США в Мексику.

    Перед этим Тегеран запросил гарантии беспрепятственной выдачи виз своим представителям.

    Американские власти выражали обеспокоенность из-за возможных связей отдельных членов спортивной делегации с Корпусом стражей исламской революции.

    5 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал правильным решение главы США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране.

    «Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, Москва рассчитывает, что текущее перемирие станет основой для прочного и стабильного мира в регионе.

    В апреле Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Позже Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продление соглашения важным шагом для снижения напряженности.

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    5 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    CNN: Израиль тайно перебросил элиту спецназа в Азербайджан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В период вооруженного конфликта в Иране израильские спецслужбы и элитные подразделения скрытно разместились на юге Азербайджана для проведения разведывательных операций, пишут американские СМИ.

    Израиль тайно перебрасывал элитные военные и разведывательные подразделения, включая агентов «Моссада», в Азербайджан во время войны в Иране, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN.

    По данным источников телеканала, израильские войска были размещены на юге страны, в непосредственной близости от иранской границы. Отмечается, что Израиль давно рассматривает Азербайджан как своего стратегического партнера.

    В стране находились подразделения спецназа, которые занимались разведкой и проводили операции с использованием беспилотников. Всего в Азербайджане действовало несколько десятков израильских военнослужащих и разведчиков. Подготовка к этой операции началась за несколько недель до старта боевых действий в Иране.

    По данным американского телеканала, это часть масштабной сети, развернутой на Ближнем Востоке, включая ОАЭ и Ирак, для проведения операций против Ирана.

    Посольство Азербайджана в Израиле категорически отрицает использование территории страны для действий против Ирана. Представители израильского правительства и ЦАХАЛ оставили запрос американского телеканала без ответа.

    Ранее в самом Иране обезвредили две работавшие на израильскую разведку террористические ячейки, изъяв у готовивших нападения боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    4 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Иран сообщил о планах взимать плату за услуги в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран собирается брать плату не за проход Ормузского пролива, а лишь за услуги, которые будет оказывать судам в проливе, заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

    «Исламская республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам дипломата, эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности судоходства и ликвидацию загрязнений.

    Гарибабади подчеркнул, что подобные меры полностью соответствуют международному морскому праву. Замглавы МИД Ирана напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года прямо разрешает прибрежным государствам получать оплату за оказание определенных услуг проходящим судам.

    Ранее комитет иранского парламента одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    В апреле власти исламской республики получили первые средства от сборов за пересечение этой акватории.

    В середине мая Тегеран разработал специальный механизм управления движением коммерческого флота.

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    4 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Конгрессмены США приняли резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Резолюцию поддержали 215 политиков, против высказались 208 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Примечательно, что четыре представителя Республиканской партии солидаризировались с позицией демократов. Свои голоса в поддержку ограничительного документа отдали Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

    В начале мая Белый дом официально оповестил Конгресс США о завершении силовой операции против Ирана. Представители Демократической партии назвали это письмо уловкой для обхода запрета на ведение боевых действий.



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    6 июня 2026, 02:26 • Новости дня
    Трамп назвал процент оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Трамп заявил о 20% оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время интервью в пятницу раскритиковал тех, кто призывает его скорее достичь соглашения с Ираном, напомним, что «на это уходят годы».

    «Эти люди сражались в течение 47 лет», – заявил Трамп в интервью NBC News, сравнив  продолжительность конфликта с Ираном с войной во Вьетнаме.

    «Я продвигаюсь очень быстро. Я рассчитываю на три месяца. Вы знаете, Вьетнам длился 19 лет. Я работаю уже третий месяц, а они только и делают, что спрашивают: «Эй, когда же ты победишь?» – отметил он.

    Трамп добавил, что на данный момент в ходе конфликта иранцы «полностью уничтожили свои вооруженные силы», хотя у Ирана еще есть некоторые ракеты и беспилотники.

    «Большинство заводов по производству беспилотных летательных аппаратов выведены из строя, большинство стартовых площадок выведено из строя, и большинство районов по производству ракет выведено из строя. Но у них все еще есть мощности. У них есть ракеты, у них есть беспилотники. Я бы сказал, что в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было при нашей первой атаке», – высказался глава Белого дома.

    Иран в начале недели продемонстрировал, что все еще сохраняет ракетный потенциал и возможности БПЛА, проведя серию атак в Персидском заливе, в том числе нанеся удар по международному аэропорту Кувейта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана назвали ракету ПВО Patriot причиной удара по аэропорту Кувейта. Центральное командование США заявило о падении направленных в сторону эмирата иранских ракет. Конгресс США насчитал 42 самолета и БПЛА, потерянных в конфликте с Ираном.


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    4 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал решение конфликта вокруг иранского урана

    Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных программ под контролем МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    Путин заявил, что разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, передает ТАСС.

    «Этот уран можно было бы в будущем разбавлять и использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем международного сообщества и МАГАТЭ», – подчеркнул Путин.

    Российский лидер добавил, что подобный шаг урегулировал бы ситуацию и удовлетворил как сам Иран, так и других участников процесса, испытывающих подозрения. По его словам, материал был бы полностью предъявлен, вывезен и поставлен под надежный контроль.

    Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил об актуальности предложения по вывозу высокообогащенного урана из Ирана в Россию.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила готовность Москвы помочь Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

    Иранская сторона согласилась на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий.

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    5 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Сборная России разгромила соперников из Буркина-Фасо в товарищеском матче

    Сборная России разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная команда России одержала уверенную победу над командой Буркина-Фасо в Волгограде, где со счетом 3:0 завершился товарищеский футбольный матч между сборными.

    Товарищеская футбольная встреча завершилась успехом подопечных Валерия Карпина. Игра прошла в Волгограде в присутствии 41 тыс. зрителей. Голами у победителей отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания, передает РИА «Новости».

    Гости остались в меньшинстве в конце первого тайма после удаления Мохамеда Уэдраого. Важным событием стал выход на замену полузащитника английского клуба «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова. В возрасте 18 лет он оказался третьим самым юным дебютантом национальной команды.

    Капитанскую повязку с изображением монумента «Родина-мать зовет!» и надписью про 2026 год – «Год единства народов России» носил Алексей Миранчук. Открыл матч гимном России в исполнении сводного детского хора города-героя Волгограда.

    Девятого июня российские футболисты сыграют в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РФС сообщил о матчах России с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом. Ассоциация футбола Иордании объявила о проведении 4 сентября товарищеского матча со сборной России. Сборная России 28 мая уступила Египту в товарищеском матче, за что получила серебряные медали. Глава РФС Дюков анонсировал матч сборных России и Китая.


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    4 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин назвал спекуляциями заявления о выгоде России от иранского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия является выгодоприобретателем от конфликта вокруг Ирана.

    Путин прокомментировал ситуацию в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Петербурге, передает «Интерфакс».

    По его словам, разговоры о заинтересованности страны в эскалации полностью лишены оснований.

    «Это спекуляции по поводу того, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от этого конфликта в связи с ростом цен на энергоносители», – подчеркнул Владимир Путин.

    «Мы приветствуем, что несмотря на определенные сбои, сейчас действует режим прекращения огня, перемирие. И все, что с нашей стороны можно, делаем для того, чтобы такая ситуация помогла в разрешении конфликта в целом. Мы остаемся в контакте со всеми нашими друзьями. Повторю еще раз: сделаем все, что от нас зависит, если будет нужна наша помощь для того, чтобы конфликт был завершен», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Владимира Путина политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

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    6 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    NYT узнала о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе за май

    NYT сообщила о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Движение судов по Ормузскому проливу все еще небезопасно, пишет NYT, отмечая очередной обмен ударами между Ираном и США в пятницу.

    В пятницу Иран выпустил несколько ударных беспилотников в сторону Ормузского пролива, и, по данным Центрального командования, США сбили по меньшей мере четыре из них.

    «В течение последнего месяца американские войска помогли скоординировать проход более 100 коммерческих судов через пролив – в Персидский залив и из него», – заявил в пятницу американский чиновник газете New York Times (NYT).

    О практике сопровождения кораблей в Ормузе газета сообщала несколькими днями ранее, когда  узнала о тайном сопровождении американскими военными судов в Ормузе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило об угрозе схожего с 2008 годом кризиса из-за блокировки Ормуза. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива, а США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации.

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    5 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил, что Иран вынужден отвечать на удары по своей территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир выразил надежду на достижение мира на Ближнем Востоке, отметив вынужденный характер ответных военных действий со стороны Тегерана.

    По его словам, Москва регулярно призывает Тегеран избегать эскалации и нападений на другие страны, передает РБК.

    «Мы все время в разговорах с нашими иранскими друзьями убеждаем их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств. Но ответ от них простой: на нас напали, убивают наших детей, убивают все руководство страны. И чего нам делать? Мы вынуждены вот таким образом отвечать», – заявил Путин.

    Кроме того, он назвал правильным шагом решение президента США приостановить боевые действия в Иране, передает ТАСС.

    Ранее Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия вокруг Ирана.

    Позже Вашингтон ради возможного мирного соглашения отложил запланированный военный удар по исламской республике.

    В конце мая президент США заявил о достижении широкого двустороннего соглашения путем переговоров.

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    4 июня 2026, 14:43 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России Корнеев возмутился ценой билетов на ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Организаторы предстоящего мирового футбольного первенства установили неоправданно высокие тарифы для зрителей, заявил бывший тренер российской сборной Игорь Корнеев.

    «Что они сделали с билетами – это беспредел, ценники огромные. Для кого делается чемпионат мира – непонятно. Чтобы какая-то страна заработала или ФИФА заработала?» – сказал Корнеев, передает телеканал 360 со ссылкой на Матч ТВ.

    Специалист добавил, что искренне сочувствует фанатам, которым приходится продавать автомобили или дома ради поездки. Ситуация серьезно усугубляется сложным процессом оформления виз в США и Канаду, а также крайне затратной логистикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте европейские организации потребителей подали жалобу в Еврокомиссию на ФИФА из-за завышения стоимости билетов на чемпионат мира.

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    4 июня 2026, 04:55 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на командный центр на американском эсминце

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы Ирана атаковали командный центр на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

    Атака стала ответом на «враждебные действия США против иранских судов в Оманском заливе», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе», – говорится в заявлении государственной телерадиокомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США. США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном.

    В мае сообщалось, что вооруженные силы Ирана обстреляли два эсминца ВМС США в Ормузском проливе. В ответ американские войска атаковали иранские командные пункты.

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    5 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин подтвердил контакты России с США, Израилем и Ираном

    Путин подтвердил контакты России с США и Израилем по иранскому урану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва поддерживает постоянную связь с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом для обсуждения вопросов вокруг иранского обогащенного урана, сообщил президент России.

    Глава государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Российский лидер отметил, что страна активно взаимодействует с ключевыми участниками процесса по вопросу обогащенного урана, передает ТАСС.

    «Мы в контакте и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.

    Накануне Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. Ранее глава государства подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного материала на российскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о готовности Москвы оказать поддержку Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

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    4 июня 2026, 05:26 • Новости дня
    Военные США опровергли удар Ирана по эсминцу

    CENTCOM назвало ложью сообщения об иранском ударе по американскому эсминцу

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения Ирана об ударе по американскому эсминцу являются ложью, заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

    «Иран лжет. Военные силы США на море продолжают летать, плавать и действовать безопасно и беспрепятственно», – подчеркнул CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная телерадиокомпания Ирана IRIB заявила, что Иран атаковал командный центр на американском эсминце в Оманском заливе.

    Ранее Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

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    6 июня 2026, 09:45 • Новости дня
    ФИФА уступила болельщикам и разрешила пластиковые бутылки на стадионах

    ФИФА разрешила зрителям чемпионата мира проносить пластиковые бутылки с водой

    Tекст: Мария Иванова

    После массовой критики организаторы предстоящего чемпионата мира позволили зрителям проносить на трибуны питьевую воду в мягких пластиковых бутылках объемом до 590 миллилитров.

    Международная федерация футбола одобрила использование мягкой тары на трибунах во время турнира 2026 года, передает ТАСС.

    В официальном заявлении организации говорится: «Все болельщики смогут проносить одну мягкую пластиковую бутылку с водой объемом 590 миллилитров с запечатанной крышкой на все матчи чемпионата мира в США и Канаде».

    Главный операционный директор федерации Хеймо Ширги пояснил, что проход с тарой из твердого пластика или многоразового использования останется под запретом. При этом правила для игр на территории Мексики пока не определены. Как сообщает агентство Bloomberg, там предстоит урегулировать ряд юридических тонкостей.

    Двумя днями ранее организаторы запретили проносить на арены даже пустые бутылки, сославшись на требования безопасности. Это решение вызвало резкую критику со стороны общественности и экспертов. Специалисты отмечали, что в условиях сильной жары зрители рисковали остаться без питьевой воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Из-за ожидаемой сильной жары профсоюз игроков инициировал обсуждение дополнительных пауз для охлаждения футболистов.

    Власти Мексики перед стартом турнира предприняли дополнительные меры безопасности на стадионах.

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