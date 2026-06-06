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    6 июня 2026, 20:48 • Новости дня

    Путин обсудил с Бегловым и Руденей развитие Петербурга и Северо-Запада страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент провел в Петербурге серию рабочих встреч, посвященных развитию города и всего Северо-Западного округа, а также подготовке к празднованию 90-летия Анатолия Собчака.

    Глава государства провел в Петербурге несколько рабочих встреч, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, накануне вечером по завершении программы участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, обсуждались наиболее актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы этого важнейшего субъекта Российской Федерации.

    В субботу Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей – полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Песков уточнил, что в разговоре с полпредом обсуждалось развитие всего Северо-Западного федерального округа в более широком контексте. Темой стали перспективы территории и ключевые направления ее дальнейшего роста.

    По словам Пескова, в субботу президент также встретился с Людмилой Нарусовой, вдовой первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. В 2027 году исполнится 90 лет со дня рождения Собчака, и Путин обсудил с Нарусовой вопросы формирования оргкомитета по подготовке празднования этой даты и другие сопутствующие темы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

    Ранее Александр Беглов доложил главе государства о строительстве новых разводных мостов и развитии транспортной инфраструктуры города.

    В прошлом году президент России посетил в Петербурге памятник первому мэру города Анатолию Собчаку вместе с его вдовой Людмилой Нарусовой.

    6 июня 2026, 07:55 • Новости дня
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Петербург в субботу подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    «Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», – написал он.

    Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу.

    Он  также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

    «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 70 дронов. Аэропорты Пулково и Храброво перешли в особый режим работы с рейсами. Минобороны доложило об уничтожении более чем 370 дронов ВСУ над Россией за ночь.


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    6 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный суд в России заочно вынес пожизненный приговор Василию Кирющенко за подготовку терактов и участие в украинском вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе суда.

    Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 32-летнего мужчину за руководство запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в подготовке терактов, включая вторжение в Брянскую область, передает ТАСС.

    «Суд заочно по совокупности преступлений и путем частичного сложения назначил Кирющенко окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

    Также удовлетворены иски о возмещении ущерба на сумму более семи млн рублей.

    Следствие установило, что в январе 2022 года сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко уехал на Украину, где прошел обучение у инструкторов ВСУ в составе террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Затем присоединился к РДК. В марте 2023 года подсудимый с соучастниками разработал план теракта в селах Любечане и Сушаны. В настоящее время осужденный объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в России заочно арестовали сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко. До этого он был объявлен в розыск. В феврале 2026 года СК завершил расследование дела главы экстремистской и запрещенной РДК Кирющенко.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Путин встретился в Кремле со Шредером
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


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    6 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по словам украинского депутата Алексея Гончаренко, в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Российским бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов), пишут «Вести».

    По информации депутата, встреча прошла в Киеве 21 мая. В своем Telegram-канале он заявил: «Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать встречу через российского предпринимателя.

    Ранее Гончаренко в соцсетях заявил о «положительных сигналах» в словах Путина по Украине. А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Путина в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в другой точке.

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    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


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    6 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Опубликованное лидером киевского режима обращение к президенту России содержит неприемлемые высказывания и давно известное предложение о встрече для завершения конфликта, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», – приводит РИА «Новости» его ответ журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский разместил в интернете обращение к президенту России с призывом провести переговоры в третьей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского, а также сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу. 



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    6 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Мендель назвала письмо Зеленского Путину «посланием обиженного ребенка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла открытое письмо украинского лидера президенту Владимиру Путину незрелым шагом, который не приближает окончание конфликта.

    Экс-спикер офиса украинского президента Юлия Мендель заявила, что открытое письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину является эмоциональным жестом, а не серьезным политическим ходом, пишут «Вести». По ее словам, «письмо Зеленского Путину – это послание обиженного ребенка, а не зрелого политика».

    Мендель подчеркнула, что такая позиция не ведет к прекращению конфликта на Украине, а лишь продлевает страдания жителей страны. Она отметила, что подлинный лидер думает о будущем народа и ради этого готов вести переговоры без попыток унизить собеседника.

    По мнению бывшего секретаря, текст обращения демонстрирует обиженную и отстраненную позицию, не учитывающую масштаб человеческой катастрофы. Она указала, что в письме личный имидж поставлен выше морального долга остановить потери, и резюмировала, что настоящая мудрость заключается не в театральной силе, а в смиренном мужестве выбрать переговоры и сохранить жизнь, о чем она написала в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал Владимиру Путину открытое письмо Владимира Зеленского.  Сам Путин назвал это послание неприемлемым и с элементами хамства. А политолог Вадим Козюлин заявил о пиар-характере письма и отсутствии в нем стремления к договоренностям.

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    6 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД передал в ООН кадры удара по Старобельску

    МИД передал в ООН материалы по атаке на колледж в Старобельске

    МИД передал в ООН кадры удара по Старобельску
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске с фотографиями погибших студентов.

    Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая. Они подтверждают причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов, сообщил МИД.

    В ведомстве добавили, что во время встречи было организовано видеоподключение жителей региона, которых затронула эта трагедия. Кузнецов получил возможность в режиме онлайн пообщаться с очевидцами, узнать об обстоятельствах произошедшего и задать им вопросы.

    Кроме того, Алимов обратился к директору информцентра ООН с просьбой направить полученные материалы в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. В министерстве уточнили, что их просят передать , его специальному представителю генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам Ванессе Фрезье, а также профильным структурам Всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился официально уведомить международные организации о нападении на учебное заведение в Старобельске.

    Позже уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила об отсутствии реакции ООН и ОБСЕ на обращения по удару ВСУ по Старобельску. И лишь 4 июня управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате ночной атаки дронов на колледж в Старобельске.

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    6 июня 2026, 07:45 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении более чем 370 дронов ВСУ над Россией за ночь

    Минобороны доложило об уничтожении более чем 370 дронов ВСУ над Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале доложило об уничтожении 376 дронов ВСУ над регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

    Кроме того, атаки пресечены над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на пятницу нейтрализовали 123 дрона ВСУ. В течение дня в пятницу Росавиация в трех аэропортах Юга России вводила ограничения на полеты.


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    6 июня 2026, 05:48 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы восемь дронов ВСУ с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о трех уничтоженных на подлете к Москве дронах ВСУ в течение часа, всего за ночь были ликвидированы восемь БПЛА.

    «Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.14.

    Через 25 мину Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне.

    Всего с полуночи силы ПВО уничтожили восемь дронов.

    Напомним, в ночь на субботу силами ПВО на подлете к Москве было уничтожено четыре дрона, и еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил о высочайшей эффективности защиты Москвы от беспилотников. В ночь на пятницу над Россией уничтожено 123 дрона ВСУ.


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    6 июня 2026, 02:57 • Новости дня
    Врач предупредила о массовом дефиците важнейшего микроэлемента

    Доктор Молостова сообщила о дефиците магния почти у половины населения

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 45% людей страдают от выраженного недостатка необходимого для работы мышц и нервной системы нутриента магния из-за неправильного повседневного рациона, сообщила кандидат медицинских наук, врач Татьяна Молостова.

    Подавляющее большинство людей не получают достаточного объема питательных веществ с едой. Примерно 80% людей недополучают магний, а у 45% наблюдается его явный дефицит.

    «Рекордсменами по содержанию магния являются такие продукты как тыквенные семечки, орехи, особенно миндаль и кешью, шпинат и авокадо. Именно они могут стать основой полезного перекуса», – пояснила врач радио Sputnik.

    Она добавила, что полноценному усвоению элемента мешают кофеин, алкоголь, избыток сахара и жирной пищи. При сильном стрессе, беременности или интенсивных физических нагрузках организму может потребоваться дополнительный прием специальных препаратов.

    Медик посоветовала выбирать хелатные формы добавок, принимая их минимум за два часа до или после употребления кальция и железа. Перед началом приема необходимо проконсультироваться со специалистом и сдать анализ крови на внутриклеточный магний, напомнила доктор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог Соболева раскрыла неочевидную причину постоянного желания есть. Доктор объяснила бесполезность магазинного куриного бульона для здоровья. Эндокринолог Одерий объяснила причины сильной тяги к шоколаду зимой.

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    6 июня 2026, 06:37 • Новости дня
    Захарова назвала неадекватными заявления руководства европейских стран

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политический курс западных государств, сравнив их управленцев с врачами узкого профиля на фоне дискуссий о жизнеспособности альянсов.

    Захарова оценила высказывания иностранных политиков и прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО и жизнеспособности правительств на Украине и в Евросоюзе, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия в руках гинеколога, руководит Францией, я так полагаю, патологоанатом. Как-то все не туда у них идет. Потом Макрон как-то пытался видоизменить эти фразы, дополнить их, и так далее. Но я абсолютно согласна, что по заявлениям, раздающимся из Евросоюза, сказать об их адекватности просто уже нельзя. А можно сказать, наверное, о другом. О том, что это неадекватные заявления», – поделилась дипломат на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    На сессии по информационным вопросам Захарова отметила абсолютно противоречивые вплоть до противоположных формулировки: то про переговоры с Россией, то про наращивание давления на Россию, то про евробезопасность, то про оружие киевскому режиму.

    «Что это такое? Это, конечно, такая антиевропейская заряженность», – сделала вывод официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова отметила неизлечимое безумие во внешней политике Запада. МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов. Захарова назвала самоубийственным отказ Европы от сотрудничества с Россией.

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    6 июня 2026, 06:12 • Новости дня
    Суд обратил в доход государства имущество экс-судьи Хахалевой

    Tекст: Катерина Туманова

    Октябрьский районный суд Краснодара изъял в пользу государства обширные земельные владения, недвижимость и миллионные счета скандально известной экс-судьи Елены Хахалевой и ее родственников.

    Ответчиками выступили 20 физических и два юридических лица. Они числились номинальными владельцами незаконно нажитого богатства, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

    Установлено, что во время работы Елена Хахалева незаконно передавала привлекательные сельскохозяйственные угодья компаниям своего мужа Роберта. Семья завладела участками площадью более 12,5 тыс. гектаров. Полученная прибыль конвертировалась в элитную недвижимость, дорогие автомобили и предметы роскоши.

    Сестра бывшей судьи Наталия помогала увеличивать доходы от теневого бизнеса. Работая в краевом арбитраже, она освобождала фирмы родственника от уплаты многомиллионных налогов.

    «Рассмотрев материалы гражданского дела, суд удовлетворил исковые требования, обратив в доход государства доли в уставном капитале четыре коммерческих организаций, 73 земельных участка и около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков в общей сумме более 15,5 млн рублей», – сказано в сообщении.

    Напомним, в январе 2025 года Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку по требованию Генпрокуратуры России. Бакинский апелляционный суд отменил арест Хахалевой и назначил ей надзор полиции. Позднее суд в Азербайджане отказал в экстрадиции экс-судьи в Россию, хотя она была объявлена в международный розыск по делам о мошенничестве и служебном подлоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд сообщил, что антикоррупционная проверка активов судей Краснодарского края затронула родственников бывшего руководства краевого суда, включая сестру Елены Хахалевой Наталью. Правоохранители выяснили, что судья Хахалева была замужем за криминальным авторитетом.



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    6 июня 2026, 05:34 • Новости дня
    Постпредство при ООН в День русского языка познакомило коллег с «лепотой»

    Tекст: Катерина Туманова

    В честь Дня русского языка, который отмечается 6 июня, российская миссия при ООН организовала праздничное мероприятие с традиционными угощениями и выставкой, посвященной Владимиру Далю, со дня рождения которого исполняется 225 лет.

    День русского языка российское постпредство при ООН отметило торжественным приемом, где иностранных гостей угощали пирожками и квасом под мелодии Михаила Глинки и Петра Чайковского, композицию «А я иду, шагаю по Москве», РИА «Новости».

    «Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», – заявил постпред России при организации Василий Небензя.

    Для десятков иностранных дипломатов и сотрудников секретариата ООН подготовили экспозицию, объясняющую на английском языке значения старинных русских слов: «лепота», «житие», «зиждить».

    Знакомство с русской культурой дополнили блюда национальной кухни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русские дома за рубежом в мае отметили День славянской письменности. В Луганске состоялся межнациональный форум защитников русского языка. Президент России Владимир Путин назвал сбережение русского языка основой суверенного общества.


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    6 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    В результате удара БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали четверо детей

    В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадали четверо детей и взрослый

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При ударе украинских беспилотников по гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области были ранены пятеро мирных жителей, среди них четверо детей.

    Пять человек, включая четырех детей, пострадали в результате удара дронов ВСУ по машине в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. О нападении сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, удар был нанесен по гражданскому автомобилю, который двигался по улицам поселка.

    Ковальчук подчеркнул: «Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые люди... В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них - дети».

    Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь, уточнил глава региона.

    Как уже писала в субботу газета ВЗГЛЯД, женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь также получили ранения при атаке украинского дрона на село Чубковичи Брянской области.

    Ранее при массированном ударе ВСУ из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка пострадали пять мирных жителей, включая одного ребенка. А начале мая при ударе дрона-камикадзе ВСУ по населенному пункту погиб местный житель.

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