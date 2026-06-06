Путин обсудил с Бегловым и Руденей развитие Петербурга и Северо-Запада страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава государства провел в Петербурге несколько рабочих встреч, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, накануне вечером по завершении программы участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, обсуждались наиболее актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы этого важнейшего субъекта Российской Федерации.

В субботу Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей – полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Песков уточнил, что в разговоре с полпредом обсуждалось развитие всего Северо-Западного федерального округа в более широком контексте. Темой стали перспективы территории и ключевые направления ее дальнейшего роста.

По словам Пескова, в субботу президент также встретился с Людмилой Нарусовой, вдовой первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. В 2027 году исполнится 90 лет со дня рождения Собчака, и Путин обсудил с Нарусовой вопросы формирования оргкомитета по подготовке празднования этой даты и другие сопутствующие темы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее Александр Беглов доложил главе государства о строительстве новых разводных мостов и развитии транспортной инфраструктуры города.

В прошлом году президент России посетил в Петербурге памятник первому мэру города Анатолию Собчаку вместе с его вдовой Людмилой Нарусовой.