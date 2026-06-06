Жители Ленобласти вернулись домой после эвакуации из-за атаки БПЛА

Эвакуированные жители Ленобласти вернулись домой после проверок воздуха

Tекст: Тимур Шайдуллин

О возвращении людей из пунктов временного размещения сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он написал: «Режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Все, кто находился в пунктах временного размещения, уже доставлены на автобусах домой. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций».

По словам губернатора, въезд в Большую Ижору сейчас свободный, ограничения движения транспорта отсутствуют. Ранее жителей поселка эвакуировали из-за пожара, который начался после атаки БПЛА на регион.

Как уточнил Дрозденко, Леноблэкомилиция направила в Большую Ижору мобильную лабораторию для забора проб атмосферного воздуха. Превышения доступимых концентраций загрязняющих веществ специалисты не выявили, что позволило снять ограничения и разрешить людям вернуться домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ленинградской области после тушения пожара в Большой Ижоре готовили возвращение эвакуированных жителей и проверяли территорию из-за риска взрывоопасных предметов. В ходе атаки дронов в Ленобласти четыре человека обратились за медицинской помощью и одному из них потребовалась госпитализация.