Акция «Великий и могучий» объединила сотни тысяч россиян

Всероссийская акция ко Дню русского языка охватила более 260 тыс. участников

Tекст: Тимур Шайдуллин

Всероссийская акция «Великий и могучий», приуроченная к Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина, прошла с 2 по 6 июня по инициативе Движения Первых. Ее участниками стали более 260 тыс. человек, а по всей стране провели свыше 12 тыс. игр, флешмобов и других активностей. К ним присоединились школьники, студенты, их родители и наставники, сообщили организаторы газете ВЗГЛЯД.

«Во время акции Первые создавали цифровой контент: писали цитаты от руки, записывали видео с чтением, запускали флешмобы. Через живое общение, публичные выступления и онлайн-активности участники укрепляли связь с культурным кодом России. Уверен, русский язык в обществе имеет особое значение и поистине является символом единения», – сказал Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Акция прошла в трех форматах, которые были направлены на повышение речевой культуры. В школах, библиотеках и парках работали литературные гостиные «Читаем Пушкина», где ребята декламировали отрывки из произведений поэта.

Активист Совета Первых муниципального отделения Некрасовского округа Ярославской области Екатерина Шуршова отметила, что такие встречи помогают чаще обращаться к литературе, глубже понимать русскую культуру и бережнее относиться к языку.

В рамках акции прошел онлайн-флешмоб «Моя любимая цитата из русской литературы». Участники публиковали в социальных сетях посты с высказываниями классиков и рассказывали, чем эти строки важны лично для них. Многие школьники переписывали отрывки от руки, делали фотографии, добавляли хештеги #СилаЯзыка, #ДвижениеПервых, #НавигаторыДетства и записывали видео с чтением любимых произведений.

Кроме того, ребята вместе с наставниками Движения Первых и программы «Орлята России» сыграли в командную игру «Словарный запас», где проверили знания лексики, фразеологии и грамматики русского языка.

Участница акции из Запорожской области Мария Бурлакова рассказала, что такие занятия помогают лучше чувствовать богатство родной речи, увереннее выступать публично и точнее формулировать мысли. По итогам акции ее организаторы подчеркнули, что русский язык остается общенациональным достоянием, средством международного общения и важной частью культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по всему миру 6 июня прошли сотни мероприятий ко Дню русского языка и 227-летию Александра Пушкина.

Накануне в Луганске прошел межнациональный форум «Родной язык – народное сокровище» о роли русской речи в сохранении исторической памяти и сплочении многонациональной страны.

А президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов заявил о необходимости увеличить количество часов преподавания русского языка и литературы для будущих учителей.