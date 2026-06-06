Папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав

Папа римский призвал Европу не объединяться против других держав

Tекст: Мария Иванова

Во время выступления в мадридском королевском дворце понтифик обратился к общественности, передает РИА «Новости».

«Я также призываю... продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – подчеркнул Лев XIV.

Священнослужитель добавил, что безопасность часто ошибочно ассоциируется с наращиванием вооружений и строительством преград. По его мнению, настоящая стабильность рождается из умения сотрудничать и развиваться плечом к плечу.

В качестве исторического примера понтифик напомнил об опыте Пиренейского полуострова. Там, несмотря на конфликты, предпринимались попытки наладить мирное сосуществование между христианами, мусульманами и иудеями. В рамках текущей поездки глава Ватикана также планирует посетить Барселону и Канарские острова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони встала на сторону понтифика после резких высказываний президента США.

До этого глава католической церкви призвал не считать свои антивоенные проповеди заочным ответом американскому лидеру.

На специальном молебне об установлении мира Лев XIV строго осудил манию всемогущества.