Стало известно состояние пациентов после первых пересадок рук

В Москве рассказали о состоянии пациентов после первых пересадок рук

Tекст: Тимур Шайдуллин

О ходе первых в России трансплантаций рук и состоянии пациентов рассказала РИА «Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью на ПМЭФ. По ее словам, в марте московские врачи запустили новое направление трансплантологии, выполнив две операции по пересадке рук после их утраты.

«Да, действительно, команда врачей института Склифосовского совместно с китайскими коллегами под руководством главного внештатного специалиста, пластического хирурга провели уже две пересадки. В одном случае была пересажена одна кисть, в другом две. Они прижились. Пациенты чувствуют себя хорошо», – сказала Ракова.

Она уточнила, что первая операция была проведена в прошлом году, и на сегодня функциональность конечности полностью восстановлена: пациент пишет, водит машину, занимается спортом. Второе вмешательство прошло в феврале, у пациента уже появилась чувствительность, и он начал выполнять простые действия, что Ракова назвала большим прорывом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, московские хирурги в НИИ Склифосовского впервые в России одновременно провели трансплантацию двух кистей рук пациенту.

Позже Минздрав включил кожу в официальный перечень органов и тканей, разрешенных для пересадки с 1 сентября 2026 года. Также сообщалось, что ведомство с 1 сентября расширит список бесплатных трансплантаций, добавив в него пересадку костей, нервов и спинного мозга.