Раскрыты неизвестные документы о рождении и браке Пушкина

Архив Москвы раскрыл неизвестные документы о рождении и браке Пушкина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Исторические документы, связанные с жизнью поэта Александра Пушкина, выложил в открытый доступ главный архив Москвы. Публикация приурочена ко Дню русского языка и дню рождения классика, сообщает 360.ru.

В сети появились записи о браке Пушкина с Натальей Гончаровой, запись в метрической книге с указанием места рождения поэта, договор найма квартиры на Арбате и другие свидетельства. Эти материалы уточняют отдельные биографические детали, в том числе адрес появления поэта на свет.

Согласно исторической справке Московской городской управы от 16 января 1915 года, Пушкин родился в доме на Немецкой улице в Москве. Новые публикации позволяют увидеть эти сведения по подлинным документам начала прошлого века.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по всему миру 6 июня прошли сотни мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка и 227-летию Александра Пушкина. А президент России Владимир Путин одобрил предложение возродить Российское пушкинское общество.

Ранее в Калининграде впервые показали оригинальную рукопись письма Татьяны из романа «Евгений Онегин» с автографом Пушкина.