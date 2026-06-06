Участники ПМЭФ заявили о росте роли отечественной аналитики

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в рамках завершающего дня ПМЭФ прошла сессия, посвященная роли аналитики потребления в России и за ее пределами. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сообщил о запуске нового проекта по объединению данных ведущих российских аналитических компаний, что позволило оснастить более 15 отраслевых сессий форума специализированной аналитикой и статистикой.
Соколов отметил, что в России формируется собственная исследовательская база, включая методологию, панели и технические решения, которые постепенно вытесняют зарубежные аналоги. В ходе сессии были представлены исследования о потребительских привычках: магазины у дома остаются основным каналом покупок, а большинство респондентов после роста цен скорректировали поведение в пользу более экономичных форматов.
Заместитель гендиректора «Центра развития перспективных технологий» Реваз Юсупов рассказал о системе маркировки, охватывающей более 50 отраслей и 1,1 млн компаний, а также позволяющей фиксировать каждое перемещение продукции. По его словам, российские наработки в этой области могут быть востребованы на зарубежных рынках, поскольку аналогичные системы внедряются в странах ЕАЭС и Узбекистане.
Виктор Пинчук из Mediascope подчеркнул, что компания создала полностью отечественный контур медиаизмерений, став третьей в мире, кто реализовал полный комплекс измерения медиапотребления. Он добавил, что 7% времени в интернете россияне тратят на электронную коммерцию, а эта активность значительно выросла за последние несколько лет.
Гендиректор Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов сообщил, что треть граждан предпочитает онлайн-шоппинг, а 88% онлайн-покупателей знают об использовании искусственного интеллекта маркетплейсами. При этом две трети респондентов ожидают регулирования ИИ со стороны государства.
Борис Огарков из X5 Group рассказал, что компания ежедневно анализирует данные о 9 млрд транзакций для понимания потребительского поведения и делится аналитикой с партнерами. Дмитрий Пашутин из НМГ отметил развитие систем оценки медиапродуктов как товаров, позволяя отслеживать интерес аудитории на ранних этапах.
Директор департамента Минэкономразвития Владимир Волошин обратил внимание на потенциал государственных данных. Он подчеркнул важность безопасного раскрытия информации для повышения эффективности управления. Антон Горелкин отметил, что российский рынок исследований переживает новый этап развития, а отечественные компании способны выходить на внешние рынки благодаря уникальным методикам и цифровым платформам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Петербургского международного экономического форума обсудили промышленное применение данных для достижения цифрового суверенитета России.
Эксперты мероприятия рассмотрели вопросы смены парадигмы потребления и работы с большими массивами информации.
В прошлом году Государственная дума одобрила закон об ограничении деятельности иностранных аналитических компаний на территории страны.