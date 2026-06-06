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    6 июня 2026, 14:46 • Новости дня

    В Москве мошенники запустили новую схему обмана по видеосвязи

    В Москве мошенники начали обманывать людей с помощью видеоконференций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аферисты начали рассылать электронные письма со ссылкой на видеоконференцию и убеждать под видом сотрудников правоохранительных органов передать курьеру все деньги, сообщает прокуратура Москвы.

    Мошенники запустили новую схему обмана, связанную с рассылкой электронных писем со ссылкой на видеоконференцию. Таким образом они выманили у 88-летнего москвича более 4 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы.

    По данным прокуратуры, пожилой мужчина получил на электронную почту письмо с предложением присоединиться к видеоконференции и, перейдя по ссылке, увидел на экране «правоохранителя». Тот заявил пенсионеру, что от его имени якобы был совершен перевод на финансирование преступной деятельности и предложил «сотрудничать».

    Лжесиловик по видео дал мужчине подробную инструкцию, потребовав снять все накопления и передать наличные курьеру, представленному как внештатный сотрудник, при этом телефонные аферисты уверяли, что деньги вернут с процентами.

    Введенный в заблуждение пенсионер несколько раз снимал со счетов различные суммы и передавал их курьерам, общий ущерб превысил 4 млн рублей. Расследование всех обстоятельств хищения находится на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре, в надзорном органе напомнили о недопустимости открытия сомнительных сообщений, перехода по неизвестным ссылкам и перезвона на присланные незнакомые номера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве телефонные аферисты за три месяца обманули пенсионерку на 37 млн рублей, выдавая себя за коммунальщиков и банковский надзор.

    Ранее в столице лжесотрудники ведомств по схеме с установкой приложений и видеосвязью выманили у пенсионера 30,7 млн рублей, организовав многократную передачу наличных курьерам. Позже дистанционные мошенники стали применять обновленную тактику обмана, уверяя граждан, что их сбережения якобы входят в государственный резервный фонд.

    3 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Счет, на который поступала пенсия бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, арестован после вступления в силу судебного решения. Средства будут принудительно списываться в счет погашения многомиллиардной задолженности, а размер ежемесячных выплат экс-руководителя сократится до уровня минимальной пенсии в Москве.

    Средства будут принудительно списываться для погашения задолженности перед «Роснано», передают «Вести» со ссылкой на Mash. Общая сумма обязательств бывшего руководителя компании составляет 5,5 млрд рублей.

    Ранее ежемесячные пенсионные выплаты экс-главы госкорпорации составляли 450 тыс. рублей. В результате взысканий эта сумма сократится до 18 971 рубля. Подобный остаток в точности соответствует размеру минимальной пенсии в Москве.

    В мае апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Анатолия Чубайса 5,5 млрд рублей убытков. В апреле судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» на эту сумму. В январе против экс-руководителя корпорации возбудили еще одно дело для блокировки счетов почти на 11,9 млрд рублей.

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    5 июня 2026, 09:33 • Новости дня
    Подозреваемого в убийстве беременной женщины задержали в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители обнаружили тело 28-летней беременной женщины с признаками насильственной смерти в столице, задержан подозреваемый, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей, указали в ведомстве, с ним проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

    Жертва находилась в положении, а на ее теле эксперты зафиксировали следы удушения.

    На месте происшествия уже поработали следователи и криминалисты. Специалисты назначили все необходимые судебные экспертизы для установления точных обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранители обнаружили в московской квартире тело женщины с перерезанным горлом.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    5 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Гособвинение запросило 14 лет колонии для Ходорковского

    Гособвинение запросило 14 лет колонии для Ходорковского за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель государственного обвинения потребовал назначить иноагенту Михаилу Ходорковскому наказание в виде 14 лет лишения свободы по делу о дискредитации российской армии.

    В Мещанском суде Москвы прошли слушания по делу Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Прокуратура настаивает на суровом наказании за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах России, передает ТАСС.

    «Прокурор просит признать Ходорковского виновным по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и проговорить к 14 годам лишения свободы», – сообщил участник судебного процесса.

    Следствие установило, что в сентябре 2022 года и июле 2024 года фигурант дела, находясь за границей, публиковал в социальных сетях ложные данные. Посты касались действий российских военных против мирных жителей во время специальной военной операции.

    Ранее Ходорковский был осужден по двум уголовным делам, но в декабре 2013 года получил президентское помилование и вышел на свободу. В конце 2015 года его снова заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе столичная прокуратура направила дело Ходорковского о фейках про российскую армию в суд. В феврале Московский городской суд признал экстремистским материалом книгу бывшего главы ЮКОСа.

    А осенью прошлого года ФСБ возбудила против Ходорковского уголовное дело из-за участия в нежелательном «Антивоенном комитете России» ( организация признана террористической и запрещена в РФ).

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    4 июня 2026, 17:28 • Новости дня
    Продолжительность жизни москвичей превысила показатели других регионов на семь лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москвичи живут в среднем на семь лет дольше, чем жители других регионов страны, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в ходе Петербургского международного экономического форума.

    «Москва перешагнула в этом году планку 80 лет, действительно москвичи в среднем живут на семь лет дольше, чем жители других регионов. И это не какая-то особая генетика, на сегодняшний день все больше и больше экспертов сходится во мнении, что качество, продолжительность жизни, темпы старения зависят только от нас самих», – заявила Ракова, передает ТАСС.

    Заммэра подчеркнула, что такой результат стал возможен благодаря осознанному отношению горожан к здоровью и развитию городской среды. По ее словам, столица обеспечивает доступную и качественную медицину, образование и спорт, а также уделяет внимание паркам и поддержке ментального благополучия жителей.

    Ранее эксперты оценили среднюю продолжительность жизни россиян в 74 года. Мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту о достижении москвичами 80-летнего рубежа.

    В начале прошлого года более тысячи жителей города отпраздновали свой столетний юбилей.

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    6 июня 2026, 05:48 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы восемь дронов ВСУ с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о трех уничтоженных на подлете к Москве дронах ВСУ в течение часа, всего за ночь были ликвидированы восемь БПЛА.

    «Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.14.

    Через 25 мину Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне.

    Всего с полуночи силы ПВО уничтожили восемь дронов.

    Напомним, в ночь на субботу силами ПВО на подлете к Москве было уничтожено четыре дрона, и еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил о высочайшей эффективности защиты Москвы от беспилотников. В ночь на пятницу над Россией уничтожено 123 дрона ВСУ.


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    4 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    Водитель сбил двухлетнего ребенка в Москве и скрылся

    В Москве задержали водителя за наезд на двухлетнего ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика, после чего попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан правоохранителями.

    Водитель автомобиля сбил двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура, передает ТАСС.

    «В дворе дома на Гостиничной улице водитель автомобиля сбил ребенка, после чего покинул место дорожной аварии. Двухлетний мальчик госпитализирован», – заявили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители установили, что за рулем находился мужчина 1959 года рождения. Нарушитель уже задержан, начата доследственная проверка. Прокуратура контролирует ход разбирательства и привлечение водителя к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года водитель электровелосипеда сбил восьмилетнего мальчика на московском тротуаре. В ноябре прошлого года автомобилист после смертельного наезда на подростка в Коломне скрылся с места происшествия. В октябре прошлого года в столичной Капотне водитель автомобиля Infiniti наехал на маленькую девочку.

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    4 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Заслуженный тренер России по гимнастике погиб под колесами мотоцикла в Москве

    Мотоциклист насмерть сбил заслуженного тренера России Селифанова в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трагическая авария на Звенигородском шоссе в Москве унесла жизнь 72-летнего заслуженного тренера РФ Вячеслава Селифанова, который переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с супругой и был сбит насмерть мотоциклом.

    Заслуженный тренер России по гимнастике 72-летний Вячеслав Селифанов погиб под колесами мотоцикла в Москве. Смертельное ДТП произошло поздно вечером 3 июня, сообщает «МК: срочные новости». Селифанов с женой переходили дорогу  на зеленый свет, когда светофор начал мигать. В этот момент на высокой скорости в мужчину врезался байкер.

    От сильного удара пожилой мужчина получил тяжелую травму головы. Врачи скорой помощи пытались довезти пострадавшего до клиники, однако он скончался в пути. Супруга наставника избежала физических травм.

    Водитель мотоцикла сломал ногу, медики оказали ему помощь и отпустили домой. Мужчина заявил, что также ехал на зеленый свет и не успел затормозить. Сейчас правоохранительные органы детально устанавливают все обстоятельства инцидента.

    Селифанов долгие годы работал в столичном гимнастическом клубе «Динамо» и был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее на западе Москвы мотоциклист насмерть сбил актрису Ксению Добромилову. Никулинский суд столицы отправил виновника этого дорожно-транспортного происшествия под домашний арест.

    А в августе прошлого года на Ходынском бульваре Москвы в результате столкновения с электровелосипедом погибли водитель и пассажир мотоцикла.

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    3 июня 2026, 17:04 • Новости дня
    Жительница Подмосковья получила срок за переводы средств террористам

    Жительница Подмосковья получила длительный срок за финансирование террористов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебная инстанция назначила 59-летней россиянке девять с половиной лет колонии за перевод средств участнику запрещенной международной группировки.

    Суд признал жительницу Подмосковья виновной в финансировании террористов. Помимо лишения свободы сроком в девять с половиной лет, осужденной предстоит выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    «К девяти с половиной годам лишения свободы приговорена женщина за содействие террористической деятельности путем финансирования», – заявили в ведомстве. Отбывать наказание преступница будет в исправительной колонии общего режима.

    Установлено, что в январе 2020 года женщина решила поддержать запрещенную в России организацию. Она перевела деньги на счет, которым пользовался активный участник этой структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно приговорил владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.

    Ранее правоохранители арестовали подмосковного инструктора по парашютному спорту Галину Улямову за перевод денег запрещенной организации. До этого, в феврале суд в Москве отправил под стражу инспектора столичного аэропорта по аналогичному обвинению.

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    4 июня 2026, 06:31 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву жаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Теплая летняя погода сохранится в российской столице до конца текущей недели, а к выходным воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «Температура будет повышаться от дня ко дню. По Москве будет около 10 градусов ночью, это до 6 июня, и только с 7 на 8 июня температура будет уже уверенно выше 10 градусов. 4 июня преимущественно без осадков, по области местами возможен туман», – сказала Макарова, передает ТАСС.

    При этом в столице ночью будет 10-12 градусов, в Подмосковье – 8-13. Днем сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве дойдет до 23-25 градусов, в области – до 20-25.

    5 июня в ночные часы в Подмосковье возможны небольшие дожди. Столбики термометров в Москве покажут 10-12 градусов, по области – 8-13. Днем прогнозируются кратковременные дожди, а в отдельных районах области – грозы. Воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье – до 20-25.

    6 июня станет еще теплее. Ночь пройдет без осадков: в столице ожидается около 10 градусов, по области – 7-12. Днем в Москве температура поднимется до 24-26 градусов, в Подмосковье – до 21-26. 7 июня также не предвидится существенных осадков. Ночью температура составит 9-14 градусов, днем потеплеет до 22-27.

    Тенденция к повышению температуры продолжится и в начале следующей недели. В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Ночью ожидается 12-17 градусов, днем – 23-28.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца Гидрометцентр России предупредил о приходе теплого воздуха из Средиземноморья.

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    4 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Воронежца приговорили к 22 годам колонии за госизмену

    Житель Воронежа получил 22 года колонии за госизмену и подготовку теракта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй Западный окружной военный суд назначил 22 года лишения свободы молодому человеку за государственную измену и попытку подорвать автомобиль российского военнослужащего, сообщила прокуратура.

    В Воронеже Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему Арсению Королю по делу о государственной измене и подготовке теракта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в размере 700 тыс. рублей и ограничение свободы на один год шесть месяцев, – заявили в ведомстве.

    Следствие установило, что в феврале 2024 года Король начал сотрудничать с иностранной националистической организацией, признанной террористической. Он прошел обучение обращению со взрывчаткой и по заданию кураторов снял на фото и видео автомобиль российского военнослужащего. За это он получил деньги и планировал взорвать машину.

    Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. Мужчину признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая госизмену, участие в террористической организации и незаконное хранение взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае военный суд отправил в колонию строгого режима двух жителей Воронежа по делам о госизмене и терроризме. Ранее суд назначил жителю Белгородской области 17 лет лишения свободы за аналогичные преступления. Тогда же Центральный окружной военный суд осудил жителя Челябинска на 20 лет за подготовку теракта.

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    5 июня 2026, 06:24 • Новости дня
    На подлете к Москве силами ПВО уничтожен дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к городу уничтожен второй дрон ВСУ, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Около получаса назад Собянин сообщил о первом за ночь дроне ВСУ на подлете к городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже в этот же режим перешел аэропорт Домодедово.

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    4 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Массовое ДТП с несколькими автомобилями произошло в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крупная дорожная авария случилась на Большой Сухаревской площади в столице, об этом сообщил московский департамент транспорта в четверг.

    Дорожный инцидент зафиксирован днем 4 июня, сообщил департамент в Max.

    Специалисты профильных ведомств незамедлительно отреагировали на происшествие для обеспечения безопасности и нормализации движения.

    Обстоятельства инцидента в центре столицы выясняются.

    Через некоторое время движение было восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле нетрезвая женщина на иномарке без номеров спровоцировала крупную автокатастрофу в центре столицы.

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    4 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Суд закрыл один из ресторанов «Якитория» в Москве из-за грубых санитарных нарушений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд на 90 суток приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования и отсутствия обязательных ежедневных медосмотров у сотрудников.

    Решение о закрытии заведения принял Зюзинский районный суд, передает РИА «Новости». Специалисты надзорных органов обнаружили в помещениях ресторана на бульваре Дмитрия Донского неудовлетворительное санитарное состояние. Проблемы коснулись производственной зоны, а также холодильного и технологического оборудования.

    Помимо грязи на кухне, инспекторы зафиксировали серьезные нарушения в работе с персоналом. Руководство точки общепита игнорировало обязательные ежедневные осмотры сотрудников на наличие кожных и инфекционных заболеваний.

    «Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы ООО «Гурман» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания по адресу город Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11, на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Данное судебное решение подлежит немедленному исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд закрыл буфеты в двух театрах Москвы на 90 суток из-за несоблюдения санитарных норм.

    Осенью прошлого года инстанция приостановила работу столичного кафе «Суши-энд-Пицца» по аналогичной причине.

    В феврале 2025 года Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в московском ресторане «The Бык».

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    4 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Московский МФЦ возобновил работу после нападения на сотрудницу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Офис предоставления государственных услуг (МФЦ) на юге Москвы вернулся к штатному режиму работы после нападения человека с ножом.

    Работа центра госуслуг района Братеево восстановлена, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вооруженный злоумышленник нанес ножевое ранение в шею работнице центра госуслуг в столичном районе Братеево.

    После этого инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

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    6 июня 2026, 02:13 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено четыре дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре украинских беспилотника уничтожили силы ПВО при приближении к российской столице, сообщил мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Днем ранее, 5 июня, Собянин сообщил о высочайшей эффективности защиты Москвы от беспилотников. В ночь на пятницу над Россией уничтожено 123 дрона ВСУ.


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