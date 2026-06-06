  • Новость часаРоссийские войска освободили Шевченко в Харьковской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    Песков заявил о нежелании США танцевать танго с Россией
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    Военкор назвал освобождение Шевченко в Харьковской области тактическим успехом
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    6 июня 2026, 11:35 • Новости дня

    Суд Москвы отказался взыскать с Пугачевой 5 млн рублей по иску о защите чести

    Суд Москвы отказался взыскать с Пугачевой 5 млн рублей по иску о защите чести
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Пресненский суд столицы отклонил иск главы Федерального проекта по безопасности Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести и достоинства.

    Столичная инстанция не стала удовлетворять требования о взыскании компенсации морального вреда с исполнительницы, передает ТАСС. В пресс-службе Мосгорсуда уточнили детали принятого решения.

    «5 июня суд рассмотрел гражданское дело по иску Бородина Виталия Николаевича к Пугачевой Алле Борисовне о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда. Суд в удовлетворении исковых требований отказал», – заявили представители суда.

    Поводом для разбирательства стало интервью певицы журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ). Истец заявлял, что артистка распространила о нем ложную и порочащую информацию, требуя возместить ущерб в размере 5 млн рублей.

    Директор артистки Елена Чупракова отказалась комментировать возможный приезд исполнительницы на судебное заседание.

    В мае защита российской пенсионерки попросила Верховный суд о помощи с другим иском к Пугачевой.

    5 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев, удостоенный звания Героя Российской Федерации, погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщили власти Калмыкии.

    Участник прямой линии президента РФ Владимира Путина в декабре 2025 года, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

    Руководитель региона подчеркнул, что погибший офицер с первых дней спецоперации находился на передовой, участвовал в боях за Соледар и освобождении Северска.

    «Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев», – написал Хасиков. Он добавил, что подразделение под командованием старшего лейтенанта действовало профессионально и с минимальными потерями.

    Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и боевым товарищам погибшего, пообещав оказать семье всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года на прямой линии главы государства Наран Очир-Горяев принял участие в  прямой линии президента, где рассказал подробности о штурме Северска. По его словам, при взятии города были задействованы 84 военных, из которых погибли только четверо: «Самым сложным было дойти до Северска незаметно, поэтому вооруженные силы двигались малыми группами, накопились под носом у противника».

    «Когда ВС России вошли в город, мирные жители находились в тяжелом состоянии из-за ВСУ, но были очень рады видеть российских солдат», – вспоминал военный. Под командованием Очир-Горяева штурмовая рота мотострелкового батальона освободила в Северске более 80 зданий и уничтожила десятки опорных пунктов и боевых машин ВСУ.

    Путин рассказал, что пригласил военного после его доклада на заседании Совета безопасности России. За два дня до прямой линии – 17 декабря – глава государства лично вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда».

    Комментарии (15)
    5 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским после полученного от него письма. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    «Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо, но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять бумажку подсунул, и я ее посмотрел, бегло», – рассказал Путин, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Насчет нескольких вещей, на которые я обращаю внимание. Первое. Он упомянул, автор письма, о моtм возрасте. Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что и в моем возрасте многие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другая оценка политического характера, но в целом работают активно», – сказал Путин.

    «Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, и всем бы посоветовал. Тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему», – добавил президент.

    «Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», – отметил Путин.

    «Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать все время "Рэмбо. Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать», – иронично напомнил Путин о неудачном визите Зеленского в Вашингтон на переговоры к Трампу.

    Далее Путин рассказал, что в апреле один российский предприниматель получил приглашение в Киев и поехал туда неофициально, после чего встретился с украинской стороной. Вернувшись, он сообщил, что, помимо второстепенных разговоров, ключевой темой стала просьба Киева о личной встрече с российским лидером.

    Путин ответил ему, что считает бессмысленным формат переговоров «ради самого процесса», когда результат заранее не предполагается. Президент напомнил о Минских соглашениях.

    «Всю ночь Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось: устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Эти все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину», – напомнил глава государства.

    «Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооруженных сил. Вот и все», – подчеркнул Путин.

    «Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», – сказал Путин.

    «И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений», – добавил Путин.

    «И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства, – сказал Путин, обращаясь к автору вопроса. – Это способ создания условий для личных встреч и переговоров?  Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», – пояснил Путин.

    «И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – сказал Путин.

    Отвечая на вопрос модератора о возможности личной встречи с украинским лидером, Путин сказал: «Пока не вижу смысла».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения двусторонней встречи.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался заранее раскрывать реакцию Путина на это послание. При этом представитель Кремля напомнил о возможности приезда украинского политика в Москву для личной встречи.

    Комментарии (18)
    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

    Комментарии (3)
    5 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин поддержал позицию «Единой России» по «упрощенке» для малого и среднего бизнеса

    Путин поддержал позицию «Единой России» по «упрощенке» для бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).

    В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме Путин напомнил, что с текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 млн рублей. Предполагалось, что в следующем году показатель снизится до 15 млн рублей, а еще через год – до десяти миллионов.

    «Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», – заявил президент. – Зафиксировать его сегодня на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше», цитирует заявление президента «Единая Россия» в Max.

    Путин поручил кабинету министров совместно с депутатами Государственной думы подготовить необходимые поправки в законодательство

    Ранее представители партии «Единая Россия» выступили за смягчение налоговых условий для небольших компаний.

    «Формируя Народную программу, мы фиксируем большое количество обращений представителей малого и среднего бизнеса на данную тему. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики. Поэтому мы предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему», – заявлял секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу

    Военный эксперт Кнутов назвал вероятное место запуска дронов по Петербургу

    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    У меня нет сомнений, что значительная часть этих беспилотников запускалась не с территории Украины: ранее в Эстонию прибыли несколько групп украинских дроноводов, которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Петербургу, сказал газете ВГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по количеству сбитых целей и дальности, скорее всего, применялись беспилотники типа FP-2 (FirePoint 2) и так называемые «Лютые». Эти дроны имеют максимальную дальность порядка 1600 км, что позволяет им долетать до нас. Это разработка той самой пресловутой компании, которая сейчас угрожает созданием баллистической ракеты для обстрелов Москвы и Санкт-Петербурга с дальностью до 850 км и боевой частью 800 кг. За основу этой якобы украинской разработки взята советская зенитная ракета 5В55 от комплекса С-300», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом начинка и электроника для этой ракеты идут с Запада: топливо делают датчане, электронику – Франция и Германия. Хотя надо отметить, что наши С-400 умеют работать по таким целям», – уточняет спикер.

    Что касается маршрута, подчеркивает Кнутов, то с учетом массированности атаки, «у меня нет сомнений, что значительная часть этих дронов запускалась не с территории Украины». «По данным Службы внешней разведки России, в Эстонию прибыло несколько групп украинских дроноводов (четыре или пять), которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. Массированный удар по Кронштадту (около 70 сбитых БПЛА), по-моему, прямое тому подтверждение. Это было сделано, чтобы создать определенный фон Петербургскому экономическому форуму, в отместку за вчерашнее выступление президента России», – полагает собеседник.

    По мнению эксперта, сейчас критически важно собрать обломки, особенно контроллеры с флеш-накопителями или без них, потому что в контроллерах сохраняется маршрут и полетное задание. «Как только мы получим доказательства старта с территории Эстонии, по этим местам необходимо наносить высокоточные удары. Отвечать нужно однозначно, иначе дальше будет еще хуже», – сказал эксперт.

    Что касается обороны северо-западного направления, «за эталон нужно брать московскую систему ПВО – она эшелонированная и достаточно эффективно работает». «Но, помимо этого, я считаю задачей номер один создание системы местной противовоздушной обороны. Правительством уже созданы возможности для формирования мобильных огневых групп», – добавил собеседник.

    Он предложил создавать в распоряжении губернаторов и мэров отдельные роты или взводы с мобильными группами на пикапах, вооруженных пулеметами, ПЗРК «Верба», приборами ночного видения, станциями РЭБ, дробовиками – всеми доступными средствами поражения.

    «Когда единая система ПВО передает информацию о движении БПЛА по определенным маршрутам, у местных властей должна быть возможность оперативно прикрыть промышленные объекты, порты, энергетику и даже жилые кварталы и больницы», – считает Кнутов.

    Кроме того, раз киевский режим недоговороспособен, «Россия должна наносить массированные удары по центрам принятия решений, оборонным предприятиям и логистике противника».

    «Если мы хотим предотвратить появление еще большего количества беспилотников, нужно перерезать артерии поставок. Дороги из Польши, портовые сооружения в Одессе и Ильичевске, причалы – все, где перевозится или разгружается оружие, должно находиться под пристальным вниманием. Только периодическими чувствительными ударами, как минимум раз в неделю-две, мы сможем привести украинскую экономику к остановке и остановить поток комплектующих для дронов», – полагает Кнутов.

    В субботу утром Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов. «Работают средства ПВО», – написал он. Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Этот налет произошел на фоне завершения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 140 дронов. Фрагменты беспилотников рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Некоторые обломки нанесли незначительные повреждения нескольким частным жилым домам. Возле поселка Большая Ижора специалисты Минобороны ликвидируют пожар.

    По данным местных СМИ, системы ПВО отражали налеты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Зафиксирована защита акватории Финского залива и объектов военной и морской инфраструктуры.

    Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.

    Комментарии (9)
    6 июня 2026, 07:55 • Новости дня
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Петербург в субботу подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    «Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», – написал он.

    Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу.

    Он  также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

    «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 70 дронов. Аэропорты Пулково и Храброво перешли в особый режим работы с рейсами. Минобороны доложило об уничтожении более чем 370 дронов ВСУ над Россией за ночь.


    Комментарии (11)
    5 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией

    Меркель исключила возможность посредничества на переговорах ЕС с Россией

    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава немецкого правительства отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией и объяснила нежелание участвовать в диалоге с Москвой отсутствием у нее реальных властных полномочий.

    Бывший канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель заявила об отказе от роли посредника в контактах Евросоюза с Москвой. Свою позицию политик изложила в разговоре с журналистами немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает ТАСС.

    «С российским президентом – это я знаю по своему опыту – можно вести переговоры, только если обладаешь политической властью», – объяснила экс-канцлер. Она добавила, что в период работы над Минскими соглашениями руководство ФРГ и Франции не делегировало переговорный процесс другим лицам.

    По словам политика, сегодня выстраиванием диалога должны заниматься действующие лидеры государств. При этом Меркель отметила готовность делиться опытом и давать советы, уточнив, что к ней уже обращаются за консультациями.

    Бывшая глава правительства также вспомнила свой последний саммит Евросоюза, на котором безуспешно предлагала создать новый формат общения с Москвой. Тогда европейские коллеги отказались поддержать инициативу из-за невозможности выработать единый политический курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты рассматривали Ангелу Меркель в качестве кандидата на роль переговорщика с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор представителей Евросоюза с персонажами фильмов Леонида Гайдая.

    При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась обсуждать конкретные имена возможных посредников.

    Комментарии (16)
    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Путин встретился в Кремле со Шредером
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


    Комментарии (7)
    5 июня 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский запросил встречу на высшем уровне через российского предпринимателя, об этом рассказал президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

    Президент России рассказал об инициативе украинской стороны, передает ТАСС.

    Три недели назад «один из представителей бизнес-кругов» России позвонил ему и сообщил о планах встретиться с Зеленским в Киеве.

    «Вернулся, [и говорит]: «Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное – господин Зеленский просил о встрече»», – процитировал бизнесмена российский лидер.

    Путин подчеркнул готовность к диалогу, однако заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

    «Я говорю, я никогда не отказывался, но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать – я знаю, я проходил это, там ссылка есть, по-моему, на Минские соглашения. Всю ночь эти Минские соглашения формулировали, а потом выяснилось устами первых лиц Федеративной Республики Германия и Франции, нам было заявлено, что это была просто пустая история», – сказал он.

    По мнению президента, киевские власти добиваются контактов на высшем уровне исключительно ради остановки продвижения Вооруженных сил РФ.


    Комментарии (4)
    6 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный суд в России заочно вынес пожизненный приговор Василию Кирющенко за подготовку терактов и участие в украинском вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе суда.

    Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 32-летнего мужчину за руководство запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в подготовке терактов, включая вторжение в Брянскую область, передает ТАСС.

    «Суд заочно по совокупности преступлений и путем частичного сложения назначил Кирющенко окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

    Также удовлетворены иски о возмещении ущерба на сумму более семи млн рублей.

    Следствие установило, что в январе 2022 года сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко уехал на Украину, где прошел обучение у инструкторов ВСУ в составе террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Затем присоединился к РДК. В марте 2023 года подсудимый с соучастниками разработал план теракта в селах Любечане и Сушаны. В настоящее время осужденный объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в России заочно арестовали сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко. До этого он был объявлен в розыск. В феврале 2026 года СК завершил расследование дела главы экстремистской и запрещенной РДК Кирющенко.

    Комментарии (0)
    5 июня 2026, 23:25 • Новости дня
    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования 1 млн рублей

    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования крупной суммы

    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования 1 млн рублей
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на снижение ставок, банковские вклады остаются самым надежным и прибыльным финансовым инструментом для консервативных инвесторов, поэтому наиболее доходным вложением на текущий момент остается банковский депозит, сообщил на ПМЭФ президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    В ответ на вопрос, куда сейчас можно выгодно вложить 1 млн рублей, глава Сбера заявил, что на сегодняшний день самым доходным является депозит, несмотря на то, что ставки снижаются.

    «На десятилетнем горизонте, на пятилетнем горизонте и на трехлетнем горизонте - везде победили консерваторы. У нас все-таки инвесторы внутри банка более опытные, поэтому у них есть разные сложные инструменты, но там, тем не менее, средне-умеренные инвесторы, у которых все-таки большая доля в депозитах, - они опять являются победителями», – приводит ТАСС слова Грефа после делового завтрака Сбера на ПМЭФ.

    Он пояснил, что кредитная организация ежегодно анализирует успешность различных стратегий клиентов. Несмотря на временные всплески доходности акций и облигаций, на длительных отрезках времени именно консервативные вложения приносят наибольшую выгоду.

    Даже опытные инвесторы с диверсифицированными портфелями уступают тем, кто предпочитает хранить значительную часть средств на вкладах, отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Греф призвал прекратить называть российский бизнес «живопырками», а также назвал четырех всадников апокалипсиса российской экономики. Кроме того, он спрогнозировал курс доллара к концу года.


    Комментарии (4)
    6 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительный рост доли технологических гигантов грозит мировому рынку крупнейшим финансовым пузырем с XIX века, а санкционная политика лишь ускоряет глобальный отказ от доллара? отметил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках ПМЭФ.

    Мировая экономика оказалась под угрозой масштабного кризиса из-за доминирования технологического сектора. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава «Роснефти» Игорь Сечин указал на тревожную тенденцию.

    «На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%», – заявил руководитель корпорации.

    По его словам, в скором времени этот показатель приблизится к 50%. Это произойдет благодаря ожидаемому выходу на биржу гигантов SpaceX, OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов. Сечин подчеркнул, что мир стоит на пороге крупнейшего финансового пузыря со времен железнодорожного бума в США в XIX веке, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в докладе «Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?» топ-менеджер затронул тему американской валюты. Он предупредил, что дальнейшее использование доллара в качестве санкционного инструмента неминуемо ускорит создание независимых финансовых альтернатив.

    Известный инвестор Джим Роджерс предупредил о формировании нового финансового пузыря в секторе искусственного интеллекта.

    Ранее Игорь Сечин назвал золото главным конкурентом американскому доллару.

    Комментарии (3)
    5 июня 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин: Воровство Западом резервов России необратимо повлияло на позиции доллара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блокировка российских международных резервов нанесла непоправимый ущерб доверию к западным финансовым инструментам на глобальном рынке, заявил президент России.

    Президент Владимир Путин выступил с оценкой текущей макроэкономической ситуации во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро», – подчеркнул Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее назвал действия западных стран с российскими золотовалютными резервами открытым грабежом. Глава государства спрогнозировал ускорение регионализации мировых платежных систем из-за хищения активов. Также российский лидер указал на подрыв доверия к доллару в результате санкционной политики Вашингтона.

    Комментарии (6)
    5 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой»
    Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жестко прокомментировал заявление главы Еврокомиссии о взорвавшемся в Румынии украинском дроне, которая назвала это следствием действий Москвы

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на попытки европейских чиновников связать инцидент с морским катером в Констанце со специальной военной операцией.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала детонацию безэкипажного катера на румынском побережье следствием действий Москвы, передает платформа. По ее утверждению, подобные инциденты создают прямую угрозу восточным границам Евросоюза.

    «Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце «прямым следствием войны России». Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля», – написал Медведев в своем канале в «Макс».

    В пятницу румынское оборонное ведомство сообщило о взрыве беспилотного аппарата возле порта Констанца. Устройство оказалось визуально схожим с техникой, применяемой украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве начиненного взрывчаткой морского беспилотника в порту Констанцы. Взорвавшийся возле берегов Румынии аппарат входил в группу из пяти дронов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила Москву из-за падения другого беспилотника на востоке страны.

    Комментарии (2)
    5 июня 2026, 21:16 • Новости дня
    Умерла актриса и певица Валентина Игнатьева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советская и российская актриса театра и кино, певица Валентина Игнатьева скончалась на 78-м году жизни после продолжительной болезни от остановки сердца.

    Советская актриса и певица Валентина Игнатьева скончалась в возрасте 77 лет. Причиной смерти артистки стала остановка сердца на фоне продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына, актера и священника Ивана Корешкова. «4 июня скончалась выдающаяся советская актриса, обладавшая уникальным голосом, голосом которой пели многие персонажи из советских фильмов золотой эпохи нашего кинематографа», – сообщил собеседник агентства.

    Валентина Игнатьева родилась 15 января 1949 года в Калинине. В возрасте 21 года она стала солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР, которым руководил Леонид Утесов. В 1970-е годы артистка выступала с ансамблями «Солнечная корона», «Лада», «Трижды три» и «Веселые ребята», а также была солисткой Москонцерта.

    Актриса активно играла на театральных сценах, включая Московский драматический театр «Модернъ», театр «У Никитских ворот» и антрепризный театр «Комеdy Кауз». В кино Игнатьева исполнила главные роли в картинах «Бархатный сезон» и «Мнимый больной». Ее голос звучит в фильмах и мультфильмах, таких как «Маленькие трагедии», «Очень синяя борода», «Фронт в тылу врага» и «Сказка о звездном мальчике».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая из жизни ушла знаменитая отечественная актриса Елена Глебова. Ранее из-за оторвавшегося тромба скоропостижно скончалась звезда сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова.

    А в феврале Театр имени Евгения Вахтангова сообщил о смерти заслуженной артистки России Ольги Чиповской.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    Сечин завершил выступление на ПМЭФ цитатой из Екклесиаста
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Священники рассказали об отношении к модному течению «монастырингу»
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    ВЦИОМ: Современная молодежь отказалась от ценностей поколения 1990-х
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку