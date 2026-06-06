Участники ПМЭФ обсудили интеграцию ветеранов в приоритетные отрасли экономики

Панельная дискуссия «Кадровый резерв будущего для приоритетных отраслей экономики» прошла на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает фонд «Защитники Отечества».
За три года работы организации за помощью в поиске вакансий обратились более 22 тыс. участников СВО, из которых свыше половины успешно трудоустроились. Фонд заключил более 2,5 тыс. соглашений с крупнейшими работодателями.
«Вопрос кадрового обеспечения – один из важнейших для развития экономики и формирования технологического суверенитета нашей страны. Но работа для человека – это не просто источник дохода. Трудовая деятельность дает чувство востребованности, позволяет реализоваться. По этой причине мы рассматриваем трудоустройство как важнейший элемент комплексной реабилитации и социальной адаптации наших защитников – ветеранов специальной военной операции. Их трудоустройство является не только вопросом занятости. Это вопрос уважения, поддержки и профессиональной интеграции героев, которые имеют уникальный опыт, дисциплину, ответственность и готовность служить делу уже в мирной жизни», – заявила председатель фонда Анна Цивилева.
Она подчеркнула, что обеспечение работой является важнейшим элементом комплексной реабилитации и социальной адаптации героев.
Министр энергетики Сергей Цивилев отметил, что на предприятиях топливно-энергетического комплекса формируется институт наставничества. По его словам, опыт и лидерские качества бойцов способны укрепить рабочие коллективы.
«Министерство и предприятия ТЭК сотрудничают с фондом «Защитники Отечества», и мы видим практический результат этой работы. На предприятиях сегодня формируется институт наставничества для ветеранов СВО. Наша общая задача – помочь героям как можно более спокойно и безболезненно перейти к мирной жизни, найти свое место в трудовых коллективах, реализовать свой опыт, ответственность и лидерские качества. Убежден, что ветераны способны укрепить наши предприятия и по-новому повлиять на внутреннюю атмосферу в коллективах, стать примером стойкости, дисциплины и служения стране», – отметил Цивилев.
Кроме того, ветераны востребованы в транспортной отрасли, где ощущается нехватка операторов беспилотников.
«Минтранс особое внимание уделяет трудоустройству и образованию ветеранов на предприятиях отрасли. Мы пересматриваем требования к квалификации должностей, чтобы ветераны могли осуществлять те или иные трудовые функции. Сегодня 102 высокоавтоматизированных транспортных средства ездит по нашим дорогам, в том числе в международных перевозках. Этот вид транспорта активно развивается, поэтому нам надо смотреть в будущее в части кадров. Сегодня не хватает операторов дронов и БПЛА. В нашем университете транспорта есть дополнительные программы обучения для ветеранов СВО по этому направлению», – заявил директор ситуационно-информационного центра Министерства транспорта Александр Кисляков.
Для повышения квалификации бойцы могут пройти профессиональную переподготовку. Почти 15 тыс. человек уже обратились по вопросам обучения. Также в этом году в Казани планируется провести отдельный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для участников спецоперации, на который подано более 800 заявок.
Ветераны СВО отметили, что, вернувшись с передовой, они чувствуют поддержку государства и работодателей.
«Благодаря фонду получил современный протез, который помогает мне работать, заниматься спортом. Сейчас я работаю водителем автобуса, воспитываю сына, провожу патриотические мероприятия в школах и колледжах. Вера в себя и людей помогает смотреть на мир другими глазами. У меня есть хобби – вязание, в будущем хочу развивать его, открыть свое дело, вязать носки и перчатки из кевлара и шерсти для ребят, которые сейчас на СВО. Спасибо большое фонду за поддержку. Мы живем для того, чтобы Россия жила. Пока жива Россия, живы и мы», – рассказал ветеран СВО из Московской области Сергей Афонин.