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    6 июня 2026, 06:25 • Новости дня

    При нападении на турецкое судно в Черном море погиб человек

    В Турции сообщили о нападении на рыболовецкое судно в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование береговой охраны МВД Турции объявило, что в Чёрном море 5 июня было совершено нападение на турецкое рыболовное судно, из-за чего один человек погиб и четверо пострадали.

    Согласно заявлению береговой охраны, у берегов Севастополя, к западу от Крыма, было совершено нападение на катер под турецким флагом Duru 67. Судно, получившее повреждения в результате атаки, затонуло, передает телеканал NTV.

    Находившаяся в этом районе рыбацкая лодка под названием «Burak Kaya» спасла пятерых раненых с затонувшей лодки. Тяжело раненый человек на лодке, отправившейся в направлении Инеболу, скончался во время транспортировки.

    Тело погибшего рыбака и раненые были доставлены на судно береговой охраны. После примерно 15-часового путешествия пострадавшим рыбакам первую помощь оказали медицинские бригады, их отправили в Учебно-исследовательскую больницу Кастамону.

    «У нас было четверо раненых. Это были ранения, полученные в результате воздействия осколков шрапнели. Специалист по неотложной медицине, четверо коллег-врачей и другие наши коллеги из медицинского персонала оказали им первую помощь. Одному из пациентов на корабле была установлена грудная трубка в ходе небольшой хирургической операции. Другим были обеспечены перевязки и стабилизация состояния», – рассказал о ранениях пострадавших Глава здравоохранения провинции Кастамону Февзи Явузйылмаз.

    Он резюмировал, что двое пациентов получили относительно легкие травмы, двое – чуть более  тяжелые. Все госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сомалийские пираты захватили танкер с топливом у побережья Пунтленда. Вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья Йемена. UKMTO: Возле побережья Сомали неизвестные захватили танкер.

    4 июня 2026, 03:47 • Новости дня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня при посредничестве американской стороны, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном госдепом США.

    «США провели четвертую встречу на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана 2 и 3 июня. По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлах» и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани», – отмечается в документе Госдепа.

    Стороны планируют оперативно приступить к созданию отдельных зон, контролируемых исключительно ливанской армией. Кроме того, участники диалога договорились возобновить политический и силовой треки на неделе с 22 июня для достижения всеобъемлющего соглашения, передает РИА «Новости».

    США продолжат содействовать коммуникации в промежуточный период. В ходе переговоров также были осуждены иранские удары по соседним странам и дестабилизирующая активность Тегерана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США в мае заявил о продлении перемирия между Ливаном и Израилем.

    Недавно ЦАХАЛ впервые в истории пересек реку Леонт в Южном Ливане, чтоб захватить крепость времен крестоносцев Бофор, доминирующую высоту в регионе. Из-за этого и массированных ударов по Ливану спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф – ключевое лицо на переговорах Ирана с США – объявил о выходе из них.

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    4 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Иран сообщил о планах взимать плату за услуги в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран собирается брать плату не за проход Ормузского пролива, а лишь за услуги, которые будет оказывать судам в проливе, заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

    «Исламская республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам дипломата, эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности судоходства и ликвидацию загрязнений.

    Гарибабади подчеркнул, что подобные меры полностью соответствуют международному морскому праву. Замглавы МИД Ирана напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года прямо разрешает прибрежным государствам получать оплату за оказание определенных услуг проходящим судам.

    Ранее комитет иранского парламента одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    В апреле власти исламской республики получили первые средства от сборов за пересечение этой акватории.

    В середине мая Тегеран разработал специальный механизм управления движением коммерческого флота.

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    5 июня 2026, 20:29 • Видео
    США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    4 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Конгрессмены США приняли резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Резолюцию поддержали 215 политиков, против высказались 208 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Примечательно, что четыре представителя Республиканской партии солидаризировались с позицией демократов. Свои голоса в поддержку ограничительного документа отдали Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

    В начале мая Белый дом официально оповестил Конгресс США о завершении силовой операции против Ирана. Представители Демократической партии назвали это письмо уловкой для обхода запрета на ведение боевых действий.



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    5 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Оман приостановил работу нефтяного терминала Мина-аль-Фахал после взрыва

    Tекст: Катерина Туманова

    Оман приостановил отгрузку нефти на терминале Мина-эль-Фахал после взрыва, предположительно, вызванного атакой дрона, сообщили источники агентства Reuters.

    «Терминал Мина аль-Фахал в Омане приостановил погрузку нефти после взрыва вблизи причалов для швартовки с одним буем, сообщили в пятницу два источника, знакомые с ситуацией», – передает Reuters со ссылкой на источники.

    Взрыв произошел между причалами SBM 1 и 2 в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    Согласно данным судоходства компании LSEG, в пятницу у берегов порта было замечено несколько супертанкеров, стоящих на якоре. В среду иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран нанес удар по американскому военному кораблю, на борту которого находился «центр управления и контроля», когда тот приближался к иранским территориальным водам в Оманском заливе, что Центральное командование США отрицает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана. WSJ сообщила о давлении президента США на Оман ради разрыва отношений с Ираном.


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    4 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин назвал спекуляциями заявления о выгоде России от иранского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия является выгодоприобретателем от конфликта вокруг Ирана.

    Путин прокомментировал ситуацию в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Петербурге, передает «Интерфакс».

    По его словам, разговоры о заинтересованности страны в эскалации полностью лишены оснований.

    «Это спекуляции по поводу того, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от этого конфликта в связи с ростом цен на энергоносители», – подчеркнул Владимир Путин.

    «Мы приветствуем, что несмотря на определенные сбои, сейчас действует режим прекращения огня, перемирие. И все, что с нашей стороны можно, делаем для того, чтобы такая ситуация помогла в разрешении конфликта в целом. Мы остаемся в контакте со всеми нашими друзьями. Повторю еще раз: сделаем все, что от нас зависит, если будет нужна наша помощь для того, чтобы конфликт был завершен», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Владимира Путина политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

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    4 июня 2026, 04:55 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на командный центр на американском эсминце

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы Ирана атаковали командный центр на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

    Атака стала ответом на «враждебные действия США против иранских судов в Оманском заливе», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе», – говорится в заявлении государственной телерадиокомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США. США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном.

    В мае сообщалось, что вооруженные силы Ирана обстреляли два эсминца ВМС США в Ормузском проливе. В ответ американские войска атаковали иранские командные пункты.

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    4 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    В Ливане торжественно открыли памятник русским офицерам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ливанской столице состоялась торжественная церемония открытия памятного знака, посвященного русским военным, которые покинули родину после революции и упокоились на чужбине.

    В Бейруте в Ливане открыли мемориал русским офицерам. Торжественная церемония прошла на территории кладбища «Мар-Митр» при храме святого великомученика Дмитрия в районе Ашрафия, передает РИА «Новости». В ходе церемонии отслужили панихиду по усопшим воинам.

    На гранитном монументе высечены имена выдающихся военных деятелей. В их числе – главный оружейник Российской империи генерал Эдуард Гермониус, вице-адмирал Андрей Лазарев, а также полковники Федор Зверев, Константин Староскольский и Павел Соколов.

    «Это событие стало не просто установкой памятного знака. Оно стало важным шагом по восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о людях, которые посвятили свою жизнь служению России, проявили мужество на полях сражений и, оказавшись вдали от Родины, сохранили верность своим идеалам, офицерской чести и исторической памяти», – подчеркнул помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.

    По словам дипломата, благодаря совместным усилиям российских и ливанских исследователей в рамках проекта по сохранению воинских захоронений удалось восстановить биографии многих офицеров и найти места их упокоения. Он добавил, что долгие годы именно православные храмы и русская община бережно хранили память об эмигрантах.

    Руководитель исторического клуба при «Русском доме» Тони Малуф отметил теплое отношение ливанцев к российской истории. По его мнению, забота Москвы о своих героях спустя многие десятилетия вызывает глубокое уважение и является своеобразным возвращением долга военным, оказавшимся за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Венгрии за последние пять лет отремонтировало более 65 советских воинских захоронений. Ранее представители 12 стран возложили венки к памятникам советским воинам в Будапеште.

    А в немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 павших красноармейцев.

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    3 июня 2026, 22:21 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о работе над соглашением с США

    Аракчи: Иран и США начали работу над финальным текстом соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Вашингтон активно изучают взаимные предложения и согласовывают итоговые формулировки документа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, представители Ирана и США приступили к изучению текстов соглашения, которыми стороны обменялись ранее, передает РИА «Новости». В настоящее время идет работа над финальными формулировками документа.

    «Мы и американцы изучаем тексты, которыми обменялись, мы работаем над финальными формулировками», – заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

    Министр отметил, что контакты между Тегераном и Вашингтоном не прерывались. При этом он подчеркнул, что существенного прогресса в переговорном процессе пока не наблюдается.

    Президент США заявил о достижении широкого соглашения с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал скорое завершение работы над текстом мирного договора.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа переговоров чрезмерными требованиями Вашингтона.

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    6 июня 2026, 02:26 • Новости дня
    Трамп назвал процент оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Трамп заявил о 20% оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время интервью в пятницу раскритиковал тех, кто призывает его скорее достичь соглашения с Ираном, напомним, что «на это уходят годы».

    «Эти люди сражались в течение 47 лет», – заявил Трамп в интервью NBC News, сравнив  продолжительность конфликта с Ираном с войной во Вьетнаме.

    «Я продвигаюсь очень быстро. Я рассчитываю на три месяца. Вы знаете, Вьетнам длился 19 лет. Я работаю уже третий месяц, а они только и делают, что спрашивают: «Эй, когда же ты победишь?» – отметил он.

    Трамп добавил, что на данный момент в ходе конфликта иранцы «полностью уничтожили свои вооруженные силы», хотя у Ирана еще есть некоторые ракеты и беспилотники.

    «Большинство заводов по производству беспилотных летательных аппаратов выведены из строя, большинство стартовых площадок выведено из строя, и большинство районов по производству ракет выведено из строя. Но у них все еще есть мощности. У них есть ракеты, у них есть беспилотники. Я бы сказал, что в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было при нашей первой атаке», – высказался глава Белого дома.

    Иран в начале недели продемонстрировал, что все еще сохраняет ракетный потенциал и возможности БПЛА, проведя серию атак в Персидском заливе, в том числе нанеся удар по международному аэропорту Кувейта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана назвали ракету ПВО Patriot причиной удара по аэропорту Кувейта. Центральное командование США заявило о падении направленных в сторону эмирата иранских ракет. Конгресс США насчитал 42 самолета и БПЛА, потерянных в конфликте с Ираном.


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    4 июня 2026, 09:53 • Новости дня
    Fox News: У ВС США не хватает денег из-за незапланированных операций

    Tекст: Мария Иванова

    Непредвиденные военные кампании и рост цен на энергоресурсы создали серьезную финансовую нагрузку на американское оборонное ведомство, вынуждая руководство принимать сложные решения, отмечает Fox News.

    Вооруженные силы США столкнулись с дефицитом финансирования из-за операций, не предусмотренных оборонным бюджетом на 2026 год, передает Fox News. В первую очередь речь идет о ближневосточной кампании «Эпическая ярость».

    По словам представителей американской армии, дополнительное бремя на ресурсы Пентагона наложили непредвиденная военная операция против Ирана, действия на южной границе и привлечение Национальной гвардии. Портал Iran War Cost Tracker оценивает расходы Вашингтона на иранскую кампанию более чем в 100 млрд долларов, отмечает ТАСС.

    Существенная часть непредвиденных трат обусловлена подорожанием топлива, которого военное ведомство закупает около 80 млн баррелей в год. «Текущая динамика энергетического рынка приводит к росту цен на энергоресурсы, что может сказаться на стоимости транспортировки персонала, грузов и оборудования», – отметил представитель армии подполковник Орландон Ховард.

    Командованию поручено принимать жесткие решения по распределению ресурсов для обеспечения наиболее важных потребностей военных. Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл ранее предупреждал, что без дополнительного финансирования американскому флоту придется искать способы сокращения расходов на текущие операции уже в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана превысили 100 млрд долларов.

    Президент США ранее письменно уведомил Конгресс о завершении данного конфликта.

    Глава иранского МИД Аббас Арагчи назвал официальные финансовые оценки Пентагона заниженными в четыре раза.

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    4 июня 2026, 05:26 • Новости дня
    Военные США опровергли удар Ирана по эсминцу

    CENTCOM назвало ложью сообщения об иранском ударе по американскому эсминцу

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения Ирана об ударе по американскому эсминцу являются ложью, заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

    «Иран лжет. Военные силы США на море продолжают летать, плавать и действовать безопасно и беспрепятственно», – подчеркнул CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная телерадиокомпания Ирана IRIB заявила, что Иран атаковал командный центр на американском эсминце в Оманском заливе.

    Ранее Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

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    5 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил, что Иран вынужден отвечать на удары по своей территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир выразил надежду на достижение мира на Ближнем Востоке, отметив вынужденный характер ответных военных действий со стороны Тегерана.

    По его словам, Москва регулярно призывает Тегеран избегать эскалации и нападений на другие страны, передает РБК.

    «Мы все время в разговорах с нашими иранскими друзьями убеждаем их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств. Но ответ от них простой: на нас напали, убивают наших детей, убивают все руководство страны. И чего нам делать? Мы вынуждены вот таким образом отвечать», – заявил Путин.

    Кроме того, он назвал правильным шагом решение президента США приостановить боевые действия в Иране, передает ТАСС.

    Ранее Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия вокруг Ирана.

    Позже Вашингтон ради возможного мирного соглашения отложил запланированный военный удар по исламской республике.

    В конце мая президент США заявил о достижении широкого двустороннего соглашения путем переговоров.

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    3 июня 2026, 10:37 • Новости дня
    Силы ПВО Бахрейна отразили масштабную ракетно-дроновую атаку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО Бахрейна отразили комбинированную атаку на королевство, сбив три ракеты, а также несколько беспилотников, заявило министерство обороны страны.

    Средства противовоздушной обороны Бахрейна отразили комбинированную атаку на королевство, передает РИА «Новости».

    В ходе инцидента военные сбили три ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов, заявило министерство обороны страны.

    В официальном сообщении военного ведомства подчеркивается результативность действий защитников неба. «Системы ПВО Сил обороны Бахрейна смогли перехватить и уничтожить три ракеты и несколько беспилотников», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили летевшие к Бахрейну иранские ракеты.

    Центральное командование ВС США опровергло информацию о поражении штаба Пятого флота на территории королевства.

    В конце мая суд Бахрейна приговорил девять человек к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Тегерана.

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    3 июня 2026, 13:55 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии необходимости в наземной операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в наземной операции против Ирана нет необходимости.

    Президент США исключил возможность проведения наземной кампании против Тегерана, отметив эффективность ранее нанесенных бомбовых ударов по военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Нам сейчас не нужна наземная операция. Знаете, ...мы уничтожили большую часть их вооруженных сил просто бомбардировками», – заявил он в интервью подкасту Pod Force One.

    Глава Белого дома также выразил желание провести встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. В беседе с журналистами The New York Post американский лидер отметил, что США нашли общий язык с новым иранским руководством.

    Ранее 1 июня американский лидер выразил уверенность в стремлении Исламской республики подписать соглашение.

    В конце мая президент США заявил о достижении финальной версии меморандума между странами.

    До этого президент США допускал вероятность возобновления военных действий против Ирана.

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    5 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Сын Эрдогана прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган приехал в Северную столицу для участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, сообщил городской комитет по внешним связям.

    «С официальным визитом в Петербург прибыл президент Всемирной конфедерации этноспорта, сын президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана – Билал Эрдоган. Его визит проходит в символичный период – в эти дни отмечается 106-летие установления дипломатических отношений между Россией и Турцией», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    Программа пребывания включает ряд деловых встреч. Участники планируют обсудить дальнейшее развитие партнерства. Отдельное внимание стороны уделят продвижению традиционных видов спорта как важного элемента культурного наследия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая оппозиция назвала Билала Эрдогана преемником действующего главы государства.

    В прошлом году представители России и Турции провели двусторонние переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.

    Весной прошлого года сын турецкого лидера открыл седьмой Этноспортивный форум в Санкт-Петербурге.

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