NYT узнала о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе за май

NYT сообщила о помощи ВС США более сотни коммерческих судов в Ормузе

Tекст: Катерина Туманова

В пятницу Иран выпустил несколько ударных беспилотников в сторону Ормузского пролива, и, по данным Центрального командования, США сбили по меньшей мере четыре из них.

«В течение последнего месяца американские войска помогли скоординировать проход более 100 коммерческих судов через пролив – в Персидский залив и из него», – заявил в пятницу американский чиновник газете New York Times (NYT).

О практике сопровождения кораблей в Ормузе газета сообщала несколькими днями ранее, когда узнала о тайном сопровождении американскими военными судов в Ормузе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило об угрозе схожего с 2008 годом кризиса из-за блокировки Ормуза. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива, а США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации.