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    6 июня 2026, 02:26 • Новости дня

    Трамп назвал процент оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Трамп заявил о 20% оставшихся у Ирана ракет и призвал не торопить его с миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время интервью в пятницу раскритиковал тех, кто призывает его скорее достичь соглашения с Ираном, напомним, что «на это уходят годы».

    «Эти люди сражались в течение 47 лет», – заявил Трамп в интервью NBC News, сравнив  продолжительность конфликта с Ираном с войной во Вьетнаме.

    «Я продвигаюсь очень быстро. Я рассчитываю на три месяца. Вы знаете, Вьетнам длился 19 лет. Я работаю уже третий месяц, а они только и делают, что спрашивают: «Эй, когда же ты победишь?» – отметил он.

    Трамп добавил, что на данный момент в ходе конфликта иранцы «полностью уничтожили свои вооруженные силы», хотя у Ирана еще есть некоторые ракеты и беспилотники.

    «Большинство заводов по производству беспилотных летательных аппаратов выведены из строя, большинство стартовых площадок выведено из строя, и большинство районов по производству ракет выведено из строя. Но у них все еще есть мощности. У них есть ракеты, у них есть беспилотники. Я бы сказал, что в процентном отношении, может быть, 21-22% их ракет. Это много ракет, но это не то, что было при нашей первой атаке», – высказался глава Белого дома.

    Иран в начале недели продемонстрировал, что все еще сохраняет ракетный потенциал и возможности БПЛА, проведя серию атак в Персидском заливе, в том числе нанеся удар по международному аэропорту Кувейта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана назвали ракету ПВО Patriot причиной удара по аэропорту Кувейта. Центральное командование США заявило о падении направленных в сторону эмирата иранских ракет. Конгресс США насчитал 42 самолета и БПЛА, потерянных в конфликте с Ираном.


    3 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    Американского пилота дважды сбили в ходе конфликта с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один и тот же американский пилот истребителей F-15E был сбит во время конфликта США и Ирана дважды: в марте дружественным огнем со стороны Кувейта, а в апреле – иранскими силами, сообщает журналистский проект High Side со ссылкой на действующих и бывших чиновников ВВС США.

    Американский летчик истребителя F-15E был сбит два раза в ходе противостояния Соединенных Штатов и Ирана, передает РИА «Новости». В марте его самолет поразили кувейтские союзники, а в апреле – иранские военные.

    Журналистский проект High Side со ссылкой на чиновников ВВС США опубликовал статью на платформе Substack. «Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном третьего апреля, управлял также одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским F/A-18», – отмечается в материале.

    Авторы расследования подчеркивают, что этот военный стал первым со времен войны во Вьетнаме пилотом самолета с неподвижным крылом, которого сбили дважды за один конфликт. Известно, что после крушения бомбардировщика началась масштабная поисковая операция.

    Одного из двух летчиков обнаружили быстро, а о возвращении второго президент США объявил в ночь на пятое апреля. Ранее газета Wall Street Journal писала, что один кувейтский F/A-18 по ошибке уничтожил три американских F-15E.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о благополучном спасении второго пилота сбитого в Иране истребителя F-15E.

    В ходе этой спасательной операции американские и израильские военные потеряли 11 единиц различной авиатехники.

    Месяцем ранее кувейтский истребитель F/A-18 по ошибке сбил сразу три американских самолета F-15.

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    4 июня 2026, 03:47 • Новости дня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня при посредничестве американской стороны, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном госдепом США.

    «США провели четвертую встречу на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана 2 и 3 июня. По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлах» и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани», – отмечается в документе Госдепа.

    Стороны планируют оперативно приступить к созданию отдельных зон, контролируемых исключительно ливанской армией. Кроме того, участники диалога договорились возобновить политический и силовой треки на неделе с 22 июня для достижения всеобъемлющего соглашения, передает РИА «Новости».

    США продолжат содействовать коммуникации в промежуточный период. В ходе переговоров также были осуждены иранские удары по соседним странам и дестабилизирующая активность Тегерана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США в мае заявил о продлении перемирия между Ливаном и Израилем.

    Недавно ЦАХАЛ впервые в истории пересек реку Леонт в Южном Ливане, чтоб захватить крепость времен крестоносцев Бофор, доминирующую высоту в регионе. Из-за этого и массированных ударов по Ливану спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф – ключевое лицо на переговорах Ирана с США – объявил о выходе из них.

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    5 июня 2026, 20:29 • Видео
    США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    4 июня 2026, 23:23 • Новости дня
    Трамп поддержал идею встречи Путина и Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заметил, что встреча двух политиков – Владимира Путина и Владимира Зеленского – была бы отличным шагом на пути к разрешению конфликта, он также выразил надежду на их способность сделать шаги на встречу друг другу.

    «Я думаю, это было бы отличным, если бы они встретились», – приводит РИА «Новости» слова Трампа, который признался, что раз обсуждениям вероятности такой встречи.

    Американский президент добавил, что ожидает от российской и украинской сторон готовности к диалогу и уступкам.

    «Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому большие усилия <...> Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают», – сказал он.

    Ранее 4 июня глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал письмо с предложением к президенту России организовать встречу в третьей стране, упомянув Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин допустил возможность встречи с Зеленским для фиксации окончательных договоренностей. Российский лидер назвал условие подписания документов по урегулированию на Украине. Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России.

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    4 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Иран сообщил о планах взимать плату за услуги в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран собирается брать плату не за проход Ормузского пролива, а лишь за услуги, которые будет оказывать судам в проливе, заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

    «Исламская республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам дипломата, эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности судоходства и ликвидацию загрязнений.

    Гарибабади подчеркнул, что подобные меры полностью соответствуют международному морскому праву. Замглавы МИД Ирана напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года прямо разрешает прибрежным государствам получать оплату за оказание определенных услуг проходящим судам.

    Ранее комитет иранского парламента одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    В апреле власти исламской республики получили первые средства от сборов за пересечение этой акватории.

    В середине мая Тегеран разработал специальный механизм управления движением коммерческого флота.

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    5 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    CNN: Израиль тайно перебросил элиту спецназа в Азербайджан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В период вооруженного конфликта в Иране израильские спецслужбы и элитные подразделения скрытно разместились на юге Азербайджана для проведения разведывательных операций, пишут американские СМИ.

    Израиль тайно перебрасывал элитные военные и разведывательные подразделения, включая агентов «Моссада», в Азербайджан во время войны в Иране, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN.

    По данным источников телеканала, израильские войска были размещены на юге страны, в непосредственной близости от иранской границы. Отмечается, что Израиль давно рассматривает Азербайджан как своего стратегического партнера.

    В стране находились подразделения спецназа, которые занимались разведкой и проводили операции с использованием беспилотников. Всего в Азербайджане действовало несколько десятков израильских военнослужащих и разведчиков. Подготовка к этой операции началась за несколько недель до старта боевых действий в Иране.

    По данным американского телеканала, это часть масштабной сети, развернутой на Ближнем Востоке, включая ОАЭ и Ирак, для проведения операций против Ирана.

    Посольство Азербайджана в Израиле категорически отрицает использование территории страны для действий против Ирана. Представители израильского правительства и ЦАХАЛ оставили запрос американского телеканала без ответа.

    Ранее в самом Иране обезвредили две работавшие на израильскую разведку террористические ячейки, изъяв у готовивших нападения боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

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    4 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Конгрессмены США приняли резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Резолюцию поддержали 215 политиков, против высказались 208 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Примечательно, что четыре представителя Республиканской партии солидаризировались с позицией демократов. Свои голоса в поддержку ограничительного документа отдали Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

    В начале мая Белый дом официально оповестил Конгресс США о завершении силовой операции против Ирана. Представители Демократической партии назвали это письмо уловкой для обхода запрета на ведение боевых действий.



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    4 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал решение конфликта вокруг иранского урана

    Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных программ под контролем МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    Путин заявил, что разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, передает ТАСС.

    «Этот уран можно было бы в будущем разбавлять и использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем международного сообщества и МАГАТЭ», – подчеркнул Путин.

    Российский лидер добавил, что подобный шаг урегулировал бы ситуацию и удовлетворил как сам Иран, так и других участников процесса, испытывающих подозрения. По его словам, материал был бы полностью предъявлен, вывезен и поставлен под надежный контроль.

    Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил об актуальности предложения по вывозу высокообогащенного урана из Ирана в Россию.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила готовность Москвы помочь Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

    Иранская сторона согласилась на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий.

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    5 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал правильным решение главы США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране.

    «Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, Москва рассчитывает, что текущее перемирие станет основой для прочного и стабильного мира в регионе.

    В апреле Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Позже Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продление соглашения важным шагом для снижения напряженности.

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    5 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Оман приостановил работу нефтяного терминала Мина-аль-Фахал после взрыва

    Tекст: Катерина Туманова

    Оман приостановил отгрузку нефти на терминале Мина-эль-Фахал после взрыва, предположительно, вызванного атакой дрона, сообщили источники агентства Reuters.

    «Терминал Мина аль-Фахал в Омане приостановил погрузку нефти после взрыва вблизи причалов для швартовки с одним буем, сообщили в пятницу два источника, знакомые с ситуацией», – передает Reuters со ссылкой на источники.

    Взрыв произошел между причалами SBM 1 и 2 в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    Согласно данным судоходства компании LSEG, в пятницу у берегов порта было замечено несколько супертанкеров, стоящих на якоре. В среду иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран нанес удар по американскому военному кораблю, на борту которого находился «центр управления и контроля», когда тот приближался к иранским территориальным водам в Оманском заливе, что Центральное командование США отрицает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана. WSJ сообщила о давлении президента США на Оман ради разрыва отношений с Ираном.


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    4 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин назвал спекуляциями заявления о выгоде России от иранского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия является выгодоприобретателем от конфликта вокруг Ирана.

    Путин прокомментировал ситуацию в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Петербурге, передает «Интерфакс».

    По его словам, разговоры о заинтересованности страны в эскалации полностью лишены оснований.

    «Это спекуляции по поводу того, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от этого конфликта в связи с ростом цен на энергоносители», – подчеркнул Владимир Путин.

    «Мы приветствуем, что несмотря на определенные сбои, сейчас действует режим прекращения огня, перемирие. И все, что с нашей стороны можно, делаем для того, чтобы такая ситуация помогла в разрешении конфликта в целом. Мы остаемся в контакте со всеми нашими друзьями. Повторю еще раз: сделаем все, что от нас зависит, если будет нужна наша помощь для того, чтобы конфликт был завершен», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Владимира Путина политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

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    4 июня 2026, 04:55 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на командный центр на американском эсминце

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы Ирана атаковали командный центр на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

    Атака стала ответом на «враждебные действия США против иранских судов в Оманском заливе», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе», – говорится в заявлении государственной телерадиокомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США. США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном.

    В мае сообщалось, что вооруженные силы Ирана обстреляли два эсминца ВМС США в Ормузском проливе. В ответ американские войска атаковали иранские командные пункты.

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    4 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    В Ливане торжественно открыли памятник русским офицерам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ливанской столице состоялась торжественная церемония открытия памятного знака, посвященного русским военным, которые покинули родину после революции и упокоились на чужбине.

    В Бейруте в Ливане открыли мемориал русским офицерам. Торжественная церемония прошла на территории кладбища «Мар-Митр» при храме святого великомученика Дмитрия в районе Ашрафия, передает РИА «Новости». В ходе церемонии отслужили панихиду по усопшим воинам.

    На гранитном монументе высечены имена выдающихся военных деятелей. В их числе – главный оружейник Российской империи генерал Эдуард Гермониус, вице-адмирал Андрей Лазарев, а также полковники Федор Зверев, Константин Староскольский и Павел Соколов.

    «Это событие стало не просто установкой памятного знака. Оно стало важным шагом по восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о людях, которые посвятили свою жизнь служению России, проявили мужество на полях сражений и, оказавшись вдали от Родины, сохранили верность своим идеалам, офицерской чести и исторической памяти», – подчеркнул помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.

    По словам дипломата, благодаря совместным усилиям российских и ливанских исследователей в рамках проекта по сохранению воинских захоронений удалось восстановить биографии многих офицеров и найти места их упокоения. Он добавил, что долгие годы именно православные храмы и русская община бережно хранили память об эмигрантах.

    Руководитель исторического клуба при «Русском доме» Тони Малуф отметил теплое отношение ливанцев к российской истории. По его мнению, забота Москвы о своих героях спустя многие десятилетия вызывает глубокое уважение и является своеобразным возвращением долга военным, оказавшимся за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Венгрии за последние пять лет отремонтировало более 65 советских воинских захоронений. Ранее представители 12 стран возложили венки к памятникам советским воинам в Будапеште.

    А в немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 павших красноармейцев.

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    5 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности США помочь завершить конфликт на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые фигуры американской администрации намерены активно участвовать в разрешении украинского кризиса и ожидают скорейшего достижения мирных договоренностей, сообщил президент США.

    Американское руководство планирует оказать всестороннюю поддержку процессу завершения конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном исходе мирных инициатив, передает ТАСС.

    «Мы все будем вовлечены», – заявил глава государства журналистам во время перелета из Вашингтона в Висконсин. Таким образом он ответил на вопрос о возможных дипломатических усилиях госсекретаря Марко Рубио.

    Американский лидер также спрогнозировал скорое достижение мира. Он подчеркнул, что стороны постепенно приближаются к необходимой договоренности, и выразил надежду на эффективность выбранного подхода.

    «Думаю, это сработает. Мы приближаемся к договоренности. Думаю, это сработает», - добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале президент США Дональд Трамп выражал уверенность в скором завершении украинского конфликта. Позже госсекретарь Марко Рубио подтвердил готовность американского лидера к любому механизму достижения мира.

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    3 июня 2026, 22:21 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о работе над соглашением с США

    Аракчи: Иран и США начали работу над финальным текстом соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Вашингтон активно изучают взаимные предложения и согласовывают итоговые формулировки документа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, представители Ирана и США приступили к изучению текстов соглашения, которыми стороны обменялись ранее, передает РИА «Новости». В настоящее время идет работа над финальными формулировками документа.

    «Мы и американцы изучаем тексты, которыми обменялись, мы работаем над финальными формулировками», – заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

    Министр отметил, что контакты между Тегераном и Вашингтоном не прерывались. При этом он подчеркнул, что существенного прогресса в переговорном процессе пока не наблюдается.

    Президент США заявил о достижении широкого соглашения с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал скорое завершение работы над текстом мирного договора.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа переговоров чрезмерными требованиями Вашингтона.

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    4 июня 2026, 09:53 • Новости дня
    Fox News: У ВС США не хватает денег из-за незапланированных операций

    Tекст: Мария Иванова

    Непредвиденные военные кампании и рост цен на энергоресурсы создали серьезную финансовую нагрузку на американское оборонное ведомство, вынуждая руководство принимать сложные решения, отмечает Fox News.

    Вооруженные силы США столкнулись с дефицитом финансирования из-за операций, не предусмотренных оборонным бюджетом на 2026 год, передает Fox News. В первую очередь речь идет о ближневосточной кампании «Эпическая ярость».

    По словам представителей американской армии, дополнительное бремя на ресурсы Пентагона наложили непредвиденная военная операция против Ирана, действия на южной границе и привлечение Национальной гвардии. Портал Iran War Cost Tracker оценивает расходы Вашингтона на иранскую кампанию более чем в 100 млрд долларов, отмечает ТАСС.

    Существенная часть непредвиденных трат обусловлена подорожанием топлива, которого военное ведомство закупает около 80 млн баррелей в год. «Текущая динамика энергетического рынка приводит к росту цен на энергоресурсы, что может сказаться на стоимости транспортировки персонала, грузов и оборудования», – отметил представитель армии подполковник Орландон Ховард.

    Командованию поручено принимать жесткие решения по распределению ресурсов для обеспечения наиболее важных потребностей военных. Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл ранее предупреждал, что без дополнительного финансирования американскому флоту придется искать способы сокращения расходов на текущие операции уже в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана превысили 100 млрд долларов.

    Президент США ранее письменно уведомил Конгресс о завершении данного конфликта.

    Глава иранского МИД Аббас Арагчи назвал официальные финансовые оценки Пентагона заниженными в четыре раза.

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