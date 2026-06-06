Ким Чен Ын проинспектировал ходовые испытания новейшего эсминца «Кан Гён»

Ким Чен Ын пронаблюдал за ходовыми испытаниями эсминца «Кан Гён»

Tекст: Катерина Туманова

«Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил возможности экипажа эсминца по управлению кораблем и выразил удовлетворение системами крейсерского и высокоскоростного маневрирования, отметив, что их маневренность достаточно высока для оперативных задач», – сказано в сообщении ЦТАК.

Северокорейский лидер проинспектировал боевые отсеки и командный пункт новейшего корабля. Во время визита состоялись навигационные тесты, позволившие оценить реальную маневренность судна.

«Предотвратить войну и защитить мир можно только обладая значительными и мощными военными возможностями», – заявил председатель Государственного комитета КНДР.



Он добавил, что развитие военно-морских сил необходимо для надежного сдерживания любых угроз.

Власти КНДР планируют масштабную модернизацию флота в рамках пятилетнего плана. Программа включает создание кораблей водоизмещением десять тыс. тонн и разработку секретного подводного оружия.

Ученым и инженерам поручено максимально быстро завершить проверки и ввести новые эсминцы в состав флота.

Как писал газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын с дочерью прокатился в марте на новейшем танке КНДР

В апреле республика испытала модернизированную баллистическую ракету. В мае Ким Чен Ын проинспектировал производство новых артиллерийских систем.