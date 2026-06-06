Ким Чен Ын проинспектировал ходовые испытания новейшего эсминца «Кан Гён»

«Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил возможности экипажа эсминца по управлению кораблем и выразил удовлетворение системами крейсерского и высокоскоростного маневрирования, отметив, что их маневренность достаточно высока для оперативных задач», – сказано в сообщении ЦТАК.
Северокорейский лидер проинспектировал боевые отсеки и командный пункт новейшего корабля. Во время визита состоялись навигационные тесты, позволившие оценить реальную маневренность судна.
«Предотвратить войну и защитить мир можно только обладая значительными и мощными военными возможностями», – заявил председатель Государственного комитета КНДР.
Он добавил, что развитие военно-морских сил необходимо для надежного сдерживания любых угроз.
Власти КНДР планируют масштабную модернизацию флота в рамках пятилетнего плана. Программа включает создание кораблей водоизмещением десять тыс. тонн и разработку секретного подводного оружия.
Ученым и инженерам поручено максимально быстро завершить проверки и ввести новые эсминцы в состав флота.
Как писал газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын с дочерью прокатился в марте на новейшем танке КНДР
В апреле республика испытала модернизированную баллистическую ракету. В мае Ким Чен Ын проинспектировал производство новых артиллерийских систем.