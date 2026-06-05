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    5 июня 2026, 21:53 • Новости дня

    Трамп заявил о готовности США помочь завершить конфликт на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ключевые фигуры американской администрации намерены активно участвовать в разрешении украинского кризиса и ожидают скорейшего достижения мирных договоренностей, сообщил президент США.

    Американское руководство планирует оказать всестороннюю поддержку процессу завершения конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном исходе мирных инициатив, передает ТАСС.

    «Мы все будем вовлечены», – заявил глава государства журналистам во время перелета из Вашингтона в Висконсин. Таким образом он ответил на вопрос о возможных дипломатических усилиях госсекретаря Марко Рубио.

    Американский лидер также спрогнозировал скорое достижение мира. Он подчеркнул, что стороны постепенно приближаются к необходимой договоренности, и выразил надежду на эффективность выбранного подхода.

    «Думаю, это сработает. Мы приближаемся к договоренности. Думаю, это сработает», - добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале президент США Дональд Трамп выражал уверенность в скором завершении украинского конфликта. Позже госсекретарь Марко Рубио подтвердил готовность американского лидера к любому механизму достижения мира.

    5 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижняя палата Конгресса США проголосовала за документ, предполагающий создание фонда восстановления для Украины и расширение рестрикций в отношении Москвы.

    Инициативу поддержали 226 конгрессменов, против высказались 195 политиков. Законопроект одобрили 18 представителей Республиканской партии, 207 демократов и один независимый депутат. Документ был внесен на рассмотрение в апреле 2025 года, передает РИА «Новости».

    Проект возобновляет право американского президента передавать оборонное имущество в аренду или в кредит Киеву и странам Восточной Европы. До конца 2027 года продлеваются полномочия Министерства обороны США по оказанию помощи украинской стороне в сфере разведки и безопасности. Госдепартаменту поручено укрепить потенциал вооруженных сил и пограничных служб государств Балтии.

    Глава Белого дома получает право оценивать состояние российско-украинских отношений. На основе этого анализа президент сможет вводить дополнительные санкции, блокировать активы и применять новые экспортные пошлины. Для окончательного вступления в силу документ должен пройти утверждение в сенате.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала способность справиться с экономическим давлением, которое западные страны оказывают несколько лет. При этом на Западе регулярно звучат сомнения в эффективности применяемых ограничительных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России. Медведев назвал причину финансирования Киева Западом. Американист Дудаков назвал голосование по новым санкциям против России признаком ослабления американского президента.

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    5 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Дмитриев оценил данные об отмене поставок ракет Tomahawk в Германию

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщение портала Politico о том, что США, скорее всего, откажутся от поставок Германии ракет Tomahawk.

    «Никаких Мерцу Tomahawk», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал материал электронной газеты Politico об опасениях США поставлять Германии Tomahawk .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии и перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет.


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    5 июня 2026, 20:29 • Видео
    США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    5 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал правильным решение главы США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране.

    «Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, Москва рассчитывает, что текущее перемирие станет основой для прочного и стабильного мира в регионе.

    В апреле Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Позже Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продление соглашения важным шагом для снижения напряженности.

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    5 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин заявил о подтасовке голосов против Трампа на выборах в 2020 году в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин выразил уверенность в нечестности американской избирательной кампании из-за массового использования почты.

    По словам президента, в 2020 году Дональда Трампа откровенно обманули, использовав уязвимости процедуры подсчета бюллетеней, передает ТАСС.

    «Я считаю, что была подтасовка на предыдущих выборах: голосование через почту не отвечает никаким международным стандартам по обеспечению справедливых выборов», – сказал российский лидер.

    Российский лидер ранее уже указывал на факты фальсификации американских выборов через почтовое голосование.

    Летом прошлого года Трамп анонсировал проверку обстоятельств победы Джо Байдена генеральным прокурором США Пэм Бонди.

    В конце мая нынешний президент Соединенных Штатов назвал обвинения во вмешательстве России в американские избирательные процессы величайшим обманом в истории.

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    5 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    Песков заявил, что не знает, поздравит ли Путин Трампа с 80-летием

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не в курсе, собирается ли российский лидер Владимир Путин поздравлять американского коллегу Дональда Трампа с днем рождения.

    «Пока не знаю», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Трамп 14 июня отметит 80-летний юбилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер поздравил Дональда Трампа с 79-летием по телефону.

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    5 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил о проектировании тоннеля через Берингов пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет соглашение с инжиниринговой компанией о проектировании тоннеля через Берингов пролив, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ.

    Российский фонд прямых инвестиций подпишет соглашение с инжиниринговой компанией о проектировании тоннеля через Берингов пролив, передает РИА «Новости». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Все очень четко. Мы подписываем соглашение с инжиниринговой компанией, которая будет вместе с нами проектировать этот тоннель», – сказал руководитель инвестиционного фонда.

    В октябре 2025 года Дмитриев уже заявлял о возможности строительства магистрали, соединяющей Россию и США. Тогда он отмечал, что объект можно возвести менее чем за восемь лет благодаря использованию передовых технологий. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп называл эту идею интересной.

    В конце 2025 года американский инвестор Джим Роджерс также поддержал инициативу. Он выразил уверенность, что проект пойдет на пользу обеим странам и обеспечит удобное сообщение между государствами. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что реализация столь масштабного замысла невозможна без политической воли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля через Берингов пролив.

    В конце прошлого года он объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Прошлой осенью спецпредставитель президента оценил стоимость строительства объекта в сумму до 8 млрд долларов.

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    5 июня 2026, 04:01 • Новости дня
    Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон может отменить план поставки ракет Tomahawk в Германию отчасти из-за того, что официальные лица обеспокоены возможной реакцией России на это, в частности, как эскалацию и резкое изменение давно запланированного соглашения.

    «По словам двух европейских и одного американского чиновников, официальные лица США опасаются, что Москва примет ответные меры, если администрация американского президента Дональда Трампа продолжит попытки разместить высокоточные ракеты в центре континента», – пишет Politico.

    Любое решение не поставлять их сорвало бы сделку, заключенную при администрации Джо Байдена, и оставило бы Берлин без защиты, в которой, по словам немецких лидеров, он отчаянно нуждается, сказано в материале.

    Этот шаг является частью более широкого сокращения американского участия в Североатлантическом альянсе, включая отмену развертывания тысяч американских военнослужащих в Германии и планы по выводу определенных активов.

    Американские официальные лица, даже если они в первую очередь опасаются реакции России, вероятно, также обеспокоены сокращением запасов американского оружия. В первые недели войны в Иране США выпустили тысячи ракет Tomahawk  и Patriot.

    Министр обороны Пит Хегсет заявил Конгрессу в прошлом месяце, что потребуются «месяцы и годы», чтобы заменить боеприпасы, израсходованные в ходе военного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии и перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет.

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    5 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Ушаков заявил о продолжении США курса Байдена по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти продолжают придерживаться стратегии поддержки Киева, заложенной предыдущей администрацией, лишь с небольшими изменениями в деталях, заявил помощник президента России Юрий Ушаков на полях Петербургского международного экономического форума.

    Он отметил, что подход к поддержке Киева сохраняется с самого начала конфликта, передает ТАСС.

    Последние заявления американской стороны лишь подтверждают приверженность прежнему курсу. «Но с некоторыми, я бы сказал, нюансами», – заметил Ушаков.

    Отвечая на вопрос о возможности возвращения к конструктивному диалогу, дипломат пояснил, что США практически не отходили от линии экс-президента Джо Байдена.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о продолжении Соединенными Штатами при Дональде Трампе политики Джо Байдена.

    Сам бывший американский лидер в начале прошлого года призвал Конгресс США выступить против изменения курса Вашингтона по украинскому конфликту.

    Ушаков месяцем ранее сообщил о согласии Москвы на инициативу Дональда Трампа о временном перемирии.

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    5 июня 2026, 08:48 • Новости дня
    Песков: Путин не поедет на ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин не планирует присутствовать на грядущем чемпионате мира по футболу, который состоится на территории трех североамериканских стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин не поедет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Мировое футбольное первенство 2026 года организуют сразу три государства. Спортивные матчи пройдут в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года президент США Дональд Трамп выразил надежду на приезд Владимира Путина на чемпионат мира по футболу.

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    5 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    В МИД заявили об усилении санкционного давления США

    Замглавы МИД Галузин сообщил об усилении санкционного давления США на Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подготовка Вашингтоном новых ограничительных мер прямо противоречит американским заявлениям о перспективах восстановления двустороннего сотрудничества после урегулирования конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Российское внешнеполитическое ведомство фиксирует не просто продолжение прежней линии Белого дома, а заметное усиление давления на Москву, передает РИА «Новости».

    Подобные шаги американской администрации идут вразрез с разговорами о возможном улучшении двусторонних связей.

    «Это несколько противоречит тем заверениям, которые мы иной раз слышим с американской стороны, что стоит только урегулировать украинский конфликт, как российско-американские отношения заживут новой жизнью», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров рассказал о введении нынешней администрацией США новых самостоятельных санкций против России.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин сообщил о постоянном наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.

    Представитель американского Минфина подтвердил планы по сохранению существующих антироссийских ограничений.

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    5 июня 2026, 12:20 • Новости дня
    Песков выразил надежду на возобновление переговоров по Украине

    Песков сообщил о надежде Кремля прервать паузу в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти рассчитывают на возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта и прекращение текущей дипломатической паузы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва надеется, что переговоры по Украине будут возобновлены, а сложившаяся пауза прервется, передают «Известия».

    «Мы все-таки надеемся, что та пауза, которая сейчас образовалась, она все-таки будет нарушена. И будут вызываемы какие-то контакты. Тем более что с американцами мы продолжаем по имеющимся каналам общаться», – подчеркнул представитель Кремля.

    В середине мая Москва выразила надежду на скорое возобновление мирного процесса.

    Госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.

    Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине.

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    5 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    Глава AmCham допустил ухудшение отношений России и США после выборов в Конгресс

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможный проигрыш Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в американский Конгресс приведет к серьезному обострению диалога между двумя государствами, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

    Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме заявил: «Республиканцы, по моему мнению, проиграют выборы. И если это произойдет, то это станет плохой новостью для нас и сделает ситуацию еще худшей, чем сейчас», передает Lenta.Ru.

    Руководитель организации также подчеркнул важность частичного снятия антироссийских санкций до ноября. Он выразил надежду на завершение украинского конфликта к этому времени, что способствовало бы отмене экономических ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнес пока не замечает смягчения антироссийских санкций.

    При этом большинство компаний из США сохранили свои инвестиции и заводы в России.

    Американист Малек Дудаков предрек Республиканской партии очень сложные выборы в Конгресс.

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    5 июня 2026, 10:16 • Новости дня
    Песков оценил вероятность летней встречи Путина и Трампа

    Песков оценил вероятность летней встречи Путина и Трампа в 50%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вероятность встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в 50%, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Теоретически 50%: или будет, или не будет», – заявил представитель Кремля на полях Петербургского международного экономического форума. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности организации саммита лидеров двух стран в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Дмитрий Песков допустил встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    В апреле лидеры двух стран провели телефонный разговор в дружественной атмосфере.

    Президент России рассказал американскому коллеге о террористических атаках Киева на гражданские объекты.

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    5 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин подтвердил контакты России с США, Израилем и Ираном

    Путин подтвердил контакты России с США и Израилем по иранскому урану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва поддерживает постоянную связь с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом для обсуждения вопросов вокруг иранского обогащенного урана, сообщил президент России.

    Глава государства Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Российский лидер отметил, что страна активно взаимодействует с ключевыми участниками процесса по вопросу обогащенного урана, передает ТАСС.

    «Мы в контакте и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос модератора дискуссии.

    Накануне Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. Ранее глава государства подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного материала на российскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о готовности Москвы оказать поддержку Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

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    6 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Песков высказался о диалоге России и США на фоне слухов о его осложнении

    Песков высказался о диалоге России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие Москвы и Вашингтона продолжается в рабочем режиме, несмотря на временную паузу в обсуждении вопросов урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Он [диалог] совершенно не осложнился. Диалог по имеющимся каналам ведется. Пока связан в основном с урегулированием вокруг Украины, сейчас он стоит на паузе», – заявил он ТАСС на  Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова назвала лучший этап в истории отношений Москвы и Вашингтона. Песков сообщил о несостоявшихся проектах России и США. Шойгу назвал причину «пробуксовки» мирной инициативы России-США по Украине.


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