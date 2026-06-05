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    Как бороться с атаками Украины на сухопутный коридор в Крым
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
    Роскосмос сообщил о двух утечках воздуха на МКС
    Путин: Суверенитет означает быть сильнее и умнее
    Путин в ответ на письмо Зеленского призвал российских военных: Работайте, братья
    Путин заявил о кризисе ВТО из-за позиции западных стран
    Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%
    Путин: Более 80% строительных проектов АЭС в мире реализуются при участии Росатома
    5 июня 2026, 19:34 • Новости дня

    Президентский фонд выделил два млрд рублей на поддержку экологических проектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России ко Дню эколога озвучены итоги масштабной поддержки природоохранных инициатив, охвативших десятки регионов и направленных на спасение редких животных.

    Президентский фонд природы поддержал 321 экологический проект с общим бюджетом 3,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Из этой суммы 2 млрд выделил фонд, а еще 1,1 млрд проектные команды привлекли в качестве софинансирования. Инициативы охватывают 68 регионов и проводятся на особо охраняемых природных территориях.

    Масштабные мероприятия включают научные экспедиции, мониторинг флоры и фауны, а также создание экологических троп. Реализуемые проекты направлены на сохранение 121 вида животных, 69 из которых занесены в Красную книгу России. В День эколога на Петербургском международном экономическом форуме стартовало Всероссийское голосование за 100 видов – символов живой природы.

    В Запорожской области ученые получили 19 млн рублей на мониторинг миграций птиц. Самый крупный грант в размере 27 млн рублей направлен на экспедицию на необитаемый остров Медный в Камчатском крае для изучения морских млекопитающих. Также профинансированы исследования серых китов в Кроноцком заливе и создание новых инфраструктурных объектов в Центре реинтродукции лошади Пржевальского.

    Поддержку получили и другие важные инициативы. В Ленинградской области оборудовали вольеры для амурских тигров, в Воронеже открыли Центр охраны рукокрылых. В Ульяновской области организованы трансляции из гнезд пернатых хищников, а в Тверской области выхаживают медвежат-сирот для возвращения в дикую природу.

    Напомним, за первый год своей работы Президентский фонд природы профинансировал 321 экологический проект. В феврале организация выделила 1 млрд рублей на реализацию 157 инициатив.

    5 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу

    Чеснаков: Путин и Трамп игнорируют Зеленского

    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Публичные обращения Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу указывают на проблемы с закрытыми каналами связи и нежелание мировых лидеров идти с ним на контакт, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Зеленский начал активно использовать формат открытых писем, обращаясь то к президенту США с просьбой о ракетах, то к Владимиру Путину с предложением о встрече. Подобная публичность свидетельствует о том, что мировые лидеры игнорируют украинского лидера, сообщил в Telegram-канале Чеснаков.

    По мнению эксперта, Зеленского перестали слышать по закрытым каналам связи. Американская сторона проигнорировала просьбу о поставках ракет, а Москва холодно отреагировала на предложение о встрече. Политолог подчеркивает, что такие обращения являются попыткой перебить информационную повестку и отодвинуть США от переговорного процесса.

    В письме Зеленского прослеживается желание воспользоваться отвлечением внимания Вашингтона на Ближний Восток. «Мы видим, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на вопросе Ирана, и было бы неправильно просто ждать, пока война в Европе снова окажется в центре их внимания», – говорится в обращении. Зеленский пытается заменить американцев европейцами в переговорном формате.

    «Зеленскому (как и всегда, но сейчас особенно) нужно как больше внимание – актер хочет быть главным героем повестки. Он хочет быть главным на этой войне. Для этого хороши все способы. Может статься, что это письмо – всего лишь техничный эпистолярный способ попытаться перебить ожидаемое выступление Путина», – подчеркнул Чеснаков.

    Чеснаков отмечает, что открытые письма демонстрируют слабость позиций Киева. Публичные просьбы о переговорах подтверждают слова российского руководства о кризисном положении на Украине.

    «Глава киевского режима не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол, поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», – отметил Чеснаков.

    Украинский лидер боится проявить слабость перед внутренней аудиторией, поэтому пытается выставить ситуацию в выгодном для себя свете.

    Ранее Зеленский написал письмо Владимиру Путину, в котором выступил с инициативой прекращения огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил приезд главы киевского режима в Москву для переговоров.

    Ранее Вашингтон оставил без ответа аналогичное обращение украинского политика к Дональду Трампу о поставках систем ПВО.

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    5 июня 2026, 01:31 • Новости дня
    Пашинян объявил о невозврате Армении в ОДКБ
    Пашинян объявил о невозврате Армении в ОДКБ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов принять решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если в этом возникнет необходимость, так он объяснил некое «замораживание» участия страны в Договоре.

    В ходе предвыборных дебатов на вопрос представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, Пашинян ответил, что означает «замораживание» членства в объединении и каковы  причины, по которым страна до сих пор не покинула его.

    «Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем. Я говорил, что мы назад не пойдем», – приводит РИА «Новости» ответ главы армянского правительства.

    Напомним, Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян отмечал, что считает вероятным выход страны из организации, чем возврат к полноценному членству. При этом в 2024 году Пашинян обвинил ОДКБ в создании угрозы суверенитету Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян в апреле назвал условия окончательного выхода Армении из ОДКБ, тогда же он заявлял о невозможности возвращения Армении в ОДКБ. Шойгу посоветовал Армении «выбирать поезд, который по пути стране и народу». В Госдуме допустили исключение Армении из ОДКБ.

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    5 июня 2026, 20:29 • Видео
    США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    5 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским после полученного от него письма. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    «Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо, но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять бумажку подсунул, и я ее посмотрел, бегло», – рассказал Путин, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Насчет нескольких вещей, на которые я обращаю внимание. Первое. Он упомянул, автор письма, о моtм возрасте. Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что и в моем возрасте многие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другая оценка политического характера, но в целом работают активно», – сказал Путин.

    «Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, и всем бы посоветовал. Тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему», – добавил президент.

    «Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», – отметил Путин.

    «Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать все время "Рэмбо. Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать», – иронично напомнил Путин о неудачном визите Зеленского в Вашингтон на переговоры к Трампу.

    Далее Путин рассказал, что в апреле один российский предприниматель получил приглашение в Киев и поехал туда неофициально, после чего встретился с украинской стороной. Вернувшись, он сообщил, что, помимо второстепенных разговоров, ключевой темой стала просьба Киева о личной встрече с российским лидером.

    Путин ответил ему, что считает бессмысленным формат переговоров «ради самого процесса», когда результат заранее не предполагается. Президент напомнил о Минских соглашениях.

    «Всю ночь Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось: устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Эти все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину», – напомнил глава государства.

    «Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооруженных сил. Вот и все», – подчеркнул Путин.

    «Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», – сказал Путин.

    «И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений», – добавил Путин.

    «И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства, – сказал Путин, обращаясь к автору вопроса. – Это способ создания условий для личных встреч и переговоров?  Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», – пояснил Путин.

    «И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – сказал Путин.

    Отвечая на вопрос модератора о возможности личной встречи с украинским лидером, Путин сказал: «Пока не вижу смысла».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения двусторонней встречи.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался заранее раскрывать реакцию Путина на это послание. При этом представитель Кремля напомнил о возможности приезда украинского политика в Москву для личной встречи.

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    5 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин высказался о ключевой ставке ЦБ

    Tекст: Катерина Туманова

    Денежно-кредитная политика, которую проводят власти, дает положительные результаты, хотя между экономическим блоком правительства и Центральным банком постоянно идет дискуссия, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

    Отвечая на вопросы зарубежных журналистов о состоянии российской экономики Путин отметил, что экономические и финансовые власти намеренно пошли на ряд жестких шагов ради оздоровления системы в целом.

    «Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, финансовые власти приняли ряд решений, жёстких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. И это жесткие решения, поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат, они дают результат. Год к году, за апрель экономика возвращается неполностью еще, но возвращается уверенно к плановым, не плановым, а целевым показателям – 5,4 процента. Это уже хороший результат», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин указал, что ЦБ после существенного увеличения ключевой ставки несколько раз ее уже сокращал, доведя до 14,5%.

    «Многие считают, что и это слишком мало, нужно еще сокращать. Я сейчас не буду комментировать это, мы долго можем дискутировать. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и Центральным банком и так далее.

    Но результат достигается», – подчеркнул президент.

    По его словам, при текущей высокой ключевой ставке Центробанка охлаждение экономики является закономерным процессом. «Мы сознательно пошли на это, понимая, что объемы инвестиций в капитал сократятся. <...>Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Но это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы гиперинфляция была под 30, под 60, под 70%, как в некоторых странах», – сказал Путин.  

    При этом дополнительным поводом для уверенности в отечественной экономике служит низкий уровень государственного долга России, составляющий всего 15,6%. «У нас госдолг составляет 15,6%. А во Франции сколько? За 100, наверное. 112, по-моему. Ну да, примерно. У нас – 15,6. Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», – подытожил президент .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена. Глава государства напомнил место России в мире по паритету покупательной способности. Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ заявил о выправлении экономической ситуации в России по сравнению с первым кварталом этого года.

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    4 июня 2026, 23:01 • Новости дня
    Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня и обмена пленными по формату «всех на всех» при посредничестве западных стран, о чем написал в открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину.

    Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.

    «Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.

    Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.

    По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

    В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока с ним не ознакомился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года Кремль подтверждал, что готов рассмотреть возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Москве.

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    5 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики прекрасно осведомлены о способах связи с Москвой для возможного возобновления переговорного процесса, им следует отказаться от языка ультиматумов, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    По словам Галузина, европейские политики прекрасно осведомлены о способах связи с Москвой для возможного возобновления переговорного процесса. Для начала предметного диалога по Украине странам Европы необходимо предложить конструктивные идеи, отказавшись от языка ультиматумов, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят выйти на переговоры с нами, они должны взять и выйти. Они знают, с кем связываться, куда звонить. Мы от переговоров не уходим», – заявил высокопоставленный дипломат.

    Галузин также отметил, что риторика ультиматумов в общении с Москвой неприемлема и не приведет к началу содержательного диалога. По его словам, искреннее стремление к миру должно подкрепляться конкретными предложениями, которые российская сторона готова рассмотреть и оценить на предмет их целесообразности.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила отсутствие реальных шагов со стороны европейских партнеров.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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    5 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе масштабного обмена по формуле «185 на 185» с подконтрольной Киеву территории освобождены российские бойцы, которые уже находятся в Белоруссии, сообщило Минобороны.

    Процесс передачи состоялся 5 июня, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Освобожденные россияне в настоящий момент находятся на территории Белоруссии. С прибывшими бойцами работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Вскоре военнослужащих перевезут в Россию для прохождения комплексного лечения и реабилитации. Им окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь в специализированных медицинских учреждениях министерства.

    Важную роль в организации процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Государство оказало сторонам ценные посреднические усилия гуманитарного характера.

    В конце апреля Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.

    Двумя неделями ранее стороны провели обмен по формуле «175 на 175».

    В мае прошлого года Минобороны сообщило об освобождении 205 российских бойцов.

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    4 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    Путин раскрыл возможные слова Зеленскому при завершении конфликта на Украине
    Путин раскрыл возможные слова Зеленскому при завершении конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился мыслями о том, как бы он обратился к Владимиру Зеленскому в случае окончательного урегулирования конфликта на Украине.

    «Слава Богу, что все закончилось», – привел свои возможные слова глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин не исключил возможности личной встречи с Зеленским. Позже российский лидер объяснил вероятность скорого завершения спецоперации успехами войск на поле боя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вывод украинских подразделений из российских регионов главным условием немедленного прекращения боевых действий.

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    5 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Песков назвал подъем в шесть утра «стрёмом»

    Песков признался в нелюбви к ранним подъемам по утрам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель Кремля заявил, что предпочитает просыпаться ближе к восьми часам, считая более ранние пробуждения некомфортными для себя.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих утренних привычках во время Петербургского международного экономического форума.

    В блогерской студии VK Видео он принял участие в популярном интернет-формате блиц-опроса с оценками «норм или стрём», передает ТАСС.

    «Стрём», – не задумываясь ответил Песков на вопрос ведущей об отношении к подъему в шесть утра.

    Пресс-секретарь главы государства пояснил, что считает нормальным временем для пробуждения период ближе к восьми часам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе этого же опроса представитель Кремля назвал ношение роскошных усов супернормой. Необходимость отказывать прессе в комментариях пресс-секретарь президента также охарактеризовал словом «стрём».

    Кроме того, во время беседы в студии VK Песков призвал ставить максималистские цели для достижения жизненного успеха.

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    5 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
    При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский беспилотник нанес удар по Запорожской атомной электростанции, нарушив установленный режим тишины и ранив троих восстанавливавших объект сотрудников.

    В результате атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС пострадали три человека. Двое получивших ранения находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата, что привело к нарушению объявленного 5 июня режима тишины. Пострадавшими оказались специалисты Росатома, занимавшиеся восстановительными работами на станции.

    Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что Россия призывает Международное агентство по атомной энергии обратить пристальное внимание на этот инцидент.

    Напомним, что Лихачев уже предупреждал о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы из-за ежедневных атак ВСУ. Ранее российская сторона провела экстренные консультации с руководством МАГАТЭ на фоне резкой эскалации обстановки вокруг станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая целенаправленный удар украинского беспилотника по машинному залу приблизил мир к опасному инциденту.

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    5 июня 2026, 15:56 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал группу военных при разминировании у Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ пострадали пятеро специалистов группы разминирования Минобороны России.

    Инцидент произошел в районе одной из опор линии электропередачи Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Атака произошла во время действия режима тишины. Он был специально введен для безопасного проведения ремонтных работ на поврежденном участке.

    «В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь», – сообщили на станции.

    Ранее специалисты приступили к восстановлению поврежденной линии электропередачи Запорожской АЭС.

    Накануне украинские беспилотники совершили массированную атаку вблизи территории атомной станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о реальной угрозе ядерной безопасности Европы из-за ежедневных ударов ВСУ.

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    5 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев, удостоенный звания Героя Российской Федерации, погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщили власти Калмыкии.

    Участник прямой линии президента РФ Владимира Путина в декабре 2025 года, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

    Руководитель региона подчеркнул, что погибший офицер с первых дней спецоперации находился на передовой, участвовал в боях за Соледар и освобождении Северска.

    «Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев», – написал Хасиков. Он добавил, что подразделение под командованием старшего лейтенанта действовало профессионально и с минимальными потерями.

    За проявленные мужество и героизм Владимир Путин лично отметил заслуги офицера, указом президента ему было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и боевым товарищам погибшего, пообещав оказать семье всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года на прямой линии главы государства Наран Очир-Горяев принял участие в  прямой линии президента, где рассказал подробности о штурме Северска.
    По его словам, при взятии города были задействованы 84 военных, из которых погибли только четверо: «Самым сложным было дойти до Северска незаметно, поэтому вооруженные силы двигались малыми группами, накопились под носом у противника».

    «Когда ВС России вошли в город, мирные жители находились в тяжелом состоянии из-за ВСУ, но были очень рады видеть российских солдат», – вспоминал военный.

    Под командованием Очир-Горяева штурмовая рота мотострелкового батальона освободила в Северске более 80 зданий и уничтожила десятки опорных пунктов и боевых машин ВСУ.

    Путин рассказал, что пригласил военного после его доклада на заседании Совета безопасности России. За два дня до прямой линии – 17 декабря – глава государства лично вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда».

    Очир-Горяев родился в Калмыкии. Является выпускником школы № 2 в городе Каспийский, ныне гимназии, которая носит имя Героя Российской Федерации Мингияна Лиджиева. Прошел путь от простого штурмовика до командира штурмовой роты. В ходе операции по освобождению Северска штурмовая рота под командованием Очир-Горяева освободила более 80 жилых домов. Было уничтожено 36 опорных пунктов, две боевые бронированные машины, пять единиц автомобильной техники и четыре мотоцикла противника.

    Наран Очир-Горяев – уроженец Республики Калмыкия. Он окончил школу №2 в городе Каспийский, которая в настоящее время имеет статус гимназии и носит имя Героя Российской Федерации Мингияна Лиджиева. Свою военную карьеру он начал в качестве рядового штурмовика, постепенно продвигаясь по службе и в итоге став командиром штурмовой роты.



    Тогда дочь Героя России объявила о готовности отца вернуться в зону спецоперации. А президент Владимир Путин похвалил слова Очир-Горяева про необходимость добивать противника.

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    5 июня 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние пять лет доходы граждан страны увеличились почти на треть с учетом инфляции благодаря повышению производительности труда, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

    «За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении, более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий», – сказал президент, передает ТАСС.

    Дальнейшее повышение оплаты труда глава государства связал с эффективностью производственных процессов. Важную роль в этом сыграет внедрение современных технологических решений и развитие отечественной инженерной школы.

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о росте реальных денежных доходов россиян более чем на 25% за три года.

    За последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. По итогам прошлого года реальные зарплаты в стране увеличились на 4,5%.

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